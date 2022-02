È scomparso Ronnie Leitgeb, storico coach di Muster. Aveva 62 anni

Ronnie Leitgeb, ex giornalista e storico coach di Muster, è deceduto oggi a 62. Lo rivelano fonti austriache, e confermano anche alcuni suoi collaboratori ed amici, come Leonardo Caperchi. Oltre a portare Muster in testa alla classifica mondiale, aveva condotto anche Jürgen Melzer nella top ten. Tra i suoi assistiti, anche Andrea Gaudenzi, oggi Presidente dell’ATP. Ancora non si conoscono le cause dell’improvviso decesso.

Nato nella Bassa Austria, è stato una delle figure di spicco del tennis austriaco, soprattutto negli anni ’90. Più recentemente, Leitgeb è stato organizzatore di un torneo ATP a Marbella lo scorso anno, vinto da Pablo Carreno Busta.

Aveva cercato anche di rilanciare la carriera del nostro Gianluigi Quinzi, per una breve collaborazione.

Leitgeb ha ricoperto anche la carica di capitano di Davis per l’Austria e Presidente della Federtennis austriaca. Aveva anche intrapreso una carriera manageriale seguendo vari tennisti, tra i quali Nikolay Davydenko.

Marco Mazzoni