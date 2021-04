ATP Cagliari: si ferma la corsa di Musetti, sconfitto in tre set da Djere

Lorenzo Musetti cede in tre set al serbo Laslo Djere nei quarti all’ATP 250 di Cagliari. 6-4 4-6 6-2 lo score per il serbo, bravo a trovare un tennis molto consistente nel terzo set dopo aver subito la rimonta dell’azzurro nel secondo. Musetti ha sbagliato troppo nel corso del match, soprattutto col diritto, ma deve recriminare qualcosa anche sul piano tattico.

Il match è girato a favore di Djere nel terzo game del terzo set, quando Musetti ha commesso un paio d’errori che gli sono costati il primo break nel set. In questa fase il serbo è stato bravo a spingere con buona profondità e regalare poco, costringendo l’azzurro a correre a destra e a manca, senza possibilità di uscire da questa “morsa” se non prendendosi un grande rischio e da posizioni difficili. Il doppio break è stato fatale a Lorenzo, che si ferma ai quarti, di nuovo contro Djere in Sardegna.

La prestazione di Musetti non è stata oggi delle migliori, lui stesso ha sottolineato con qualche “urlaccio” la frustrazione per i troppi errori, soprattutto col diritto in spinta, ma talvolta anche in scambio. Quando hai un tennis così vario e propositivo come quello del toscano, sbagliare tentando l’affondo o il cambio di ritmo ci sta, è parte del gioco. Purtroppo oggi Musetti ha commesso diversi classici “unforced” in situazioni tattiche di scambio che non l’avrebbero comunque portato al vincente o a mettere alle corde l’avversario. Questi sono gli errori da evitare assolutamente. Inoltre per larga parte della partita ha perso il controllo del tempo del match, “accettando” lo scambio alla velocità, ritmo e angoli del rivale, palle un po’ lavorate ma nemmeno così lunghe e pericolose, su cui ha finito per sbagliare perché difendersi sul ritmo non è il suo miglior tennis; ancor più se ti difendi da una posizione troppo arretrata.

Sappiamo che su quest’aspetto stanno lavorando molto, e migliorare questa situazione di gioco sarà decisivo per l’ascesa di Lorenzo, poiché di giocatori “a la Djere”, ossia ottimi atleti che spingono di ritmo e concedono poco, ne troverà moltissimi…

Musetti per vincere avrebbe dovuto innanzitutto servire meglio, per ricavare qualche punto diretto in più. In generale, tutto il suo tennis creativo diventa assai più pericoloso quando può iniziare lo scambio dopo una prima solida, poiché spinge e cambia ritmo, angoli e rotazioni da una posizione più avanzata, ideale a comandare.

Nel secondo set si è visto a tratti un buon Musetti quando ha rotto gli indugi, quando si è preso molti rischi pur di non restare sulle velocità e ritmo del rivale. In quelle fasi il diritto è stato più stabile e meno falloso, ma soprattutto ha lavorato benissimo col rovescio, con tante accelerazioni incisive – oggi assai meglio incrociato rispetto al lungo linea, forse anche disturbato dal forte vento, raffiche improvvise che rendevano difficile un corretto avvicinamento in corsa e via a colpire d’anticipo. Lorenzo in quei frangenti è stato aggressivo, ha risposto preciso e soprattutto ha accorciato i tempi di gioco per non fare imbastire a Djere il suo pressing costante, lo ha costretto a muoversi in posizione di campo scomode, gli ha messo fretta e pressione. È una tattica rischiosa, ma contro un tennista consistente è l’unica che può portarlo al successo. Purtroppo è riuscito a metterla in pratica solo a tratti.

Djere ha sbagliato meno ed è stato bravo a giocare con grande accuratezza in vari momenti delicati. Ha regalato alcuni doppi falli o qualche diritto largo in scambio, ma nel complesso la sua sostanza e continuità di prestazione ha avuto la meglio.

Resta una buona esperienza esperienza per il giovane azzurro contro un tennista “scomodo” sul rosso, e l’aver lottato sino alla fine, rincorrendo e non uscendo dal match una volta sotto nel terzo.

Ecco la cronaca dell’incontro.

Il match inizia alle 16 in punto, con Musetti alla battuta. Si scambia dal centro, con discreto ritmo e Lorenzo a cercare lo strappo col diritto cross. Sul 30-15 commette il primo doppio fallo, ma si riscatta con un ottimo schema offensivo, diritto aggressivo e via avanti. Si va ai vantaggi. L’azzurro perde campo sulla risposta profonda di Djere, impossibile difendere tutto quel campo. Palla break per il serbo. Lunghissimo scambio, condotto da Lorenzo, che con pazienza lavora il rivale e lo porta all’errore. Con due prime solide, Musetti vince il game, 1-0. Djere alla battuta, imposta il suo gioco su una prima solida al centro e palle piuttosto lavorate, per allontanare il giovane rivale dalla riga di fondo. Con una smorzata Laslo tiene a zero il suo game, 1 pari. C’è grande differenza negli scambi che l’azzurro inizia dopo una solida prima, rispetto a quando gioca la seconda di servizio: nel primo caso riesce a manovrare con i piedi assai più vicini alla riga di fondo, è più aggressivo e comanda; al contrario Djere risponde bello carico sulla seconda e Lorenzo staziona molto dietro, con tantissimo campo da difendere. Nel quarto game, sul 30-15, Musetti trova il primo rovescio lungo linea vincente, ad uscire dopo uno scambio lungo e lavorato. È la prima fiammata tecnica del match dell’azzurro. Il set avanza su turni di servizio, Musetti più creativo e con scambi più bravi, solido e costante Djere a lavorare ai fianchi l’azzurro palla dopo palla. Sesto game, Lorenzo trova prima un lob perfetto a punire un attacco corto di Djere, quindi Laslo sparacchia fuori uno dei pochissimi errori non forzati del match. È palla break per l’azzurro. Djere se la gioca bene: servizio potente, due metri in campo e chiusura col diritto. Lorenzo se ne procura una seconda con un rovescio cross dall’angolo davvero notevole, stretto e profondo, dopo un cambio di ritmo dei suoi. La risposta di rovescio di Musetti non supera la rete. Si salva Djere, 3 pari. Settimo game, sul 30 pari Lorenzo si prende un rischio, chiamando a rete il rivale e toccando un lob che esce di pochissimo. Concede la seconda palla break del match, ed il break arriva, un drive dell’azzurro è di poco lungo. Break Djere, avanti 4-3 e servizio. Il fatidico settimo game spezza l’equilibrio. Tanta rabbia per l’azzurro, spara risposte violente per reagire al momento, tra errori e colpi profondissimi. Da 30-0 a 30 pari. Si va ai vantaggi. “Rema” e sprinta l’azzurro, ma da quella posizione così lontana dalla riga di fondo è difficile contenere il pressing preciso di Laslo, che consolida il vantaggio portandosi 5-3. Il momento è favorevole al serbo, che spinge con buona intensità e lunghezza. Lorenzo va in difficoltà, sotto 0-30. Cerca una smorzata l’azzurro per spezzare il ritmo di Djere, il rischio è premiato. Ma nel punto successivo sbaglia l’angolo della spinta, scoprendo troppo il campo. 15-40 e due Set Point Djere. Cancella il primo Musetti con un diritto al volo dal centro vincente. Niente prima sulla seconda palla set… Djere comanda lo scambio ma perde ritmo con una serie di tagli di rovescio, e alla fine Lorenzo provoca l’errore del serbo. Parità. Una stecca col rovescio su di una palla molto carica di Djere costa a Musetti il terzo Set Point. Si salva l’azzurro con una prima esterna molto carica. Con una smorzata improvvisa dopo un nastro favorevole Lorenzo si procura la prima palla game. Con Ace chiude il game, resta in scia 4-5. Djere non trema, continua col suo tennis solido e chiude con un rovescio in avanzamento ed un facile smash. 6-4 Djere, un set strappato con l’unico break nel settimo game.

Secondo set, Musetti al servizio. Cerca di essere aggressivo, ma Djere è in un ottimo momento, sbaglia niente e trova anche un passante in corsa difficilissimo sul 30-15. Lorenzo intuisce che solo forzando i tempi di gioco può uscire dalla morsa del rivale. Rischia e muove lo score nel secondo parziale. 1-0 Musetti, che continua con questa tattica anche alla risposta, non lasciare tempo di imbastire a Djere. Sul 15-30 una risposta aggressiva provoca un errore del serbo, 15-40 e due palle break per Musetti. Bravo Lorenzo: risposta nei piedi dell’avversario, rovescio in corsa molto aggressivo e Laslo spara lungo. break Musetti, avanti 2-0 e servizio. Primo allungo nel match per il toscano, con un tennis più verticale e rapido è riuscito a staccare il serbo. Serve bene Lorenzo, soprattutto al centro da sinistra, tutto il suo gioco scorre veloce e fluido. Consolida il vantaggio Musetti, avanti 3-0. Laslo trova un buon game, spinge e si porta 1-3, rubando l’iniziativa all’azzurro, fin qua molto aggressivo nel set. Il diritto di Lorenzo adesso è preciso, comanda dal centro e affonda con un cambio di ritmo perentorio; ma improvvisamente si “incarta” sul 30-0, inanellando tre errori di fila, nemmeno forzati dall’avversario. Sul 30-40 concede la chance del contro break. Purtroppo il break arriva… Musetti centra male un diritto, crolla lontanissimo dalla riga di fondo con Djere che pressa, fino all’errore dell’azzurro. 3-2 Musetti, ma serve Djere. Tenta l’immediata reazione Lorenzo, forzando fin dalla risposta (niente prime per Laslo). 0-30. Spreca però l’azzurro, comanda lo scambio ma manca di pochissimo l’affondo. 30 pari. Stavolta è il serbo a regalare col diritto, su di una risposta nemmeno profonda dell’azzurro. Palla break e seconda di servizio… Doppio fallo! break Musetti, torna in vantaggio 4-2. Nei refoli di vento Lorenzo spinge, taglia e apre gli angoli, Djere è infastidito e sbaglia, forzando i tempi ma andando contro ai dogmi del suo tennis. Con una bella prima esterna sul 40-15 Musetti si porta avanti 5-2. Musetti forza ai vantaggi l’ottavo game, bravo anche a difendersi. Sul 40 pari Djere spara lungo un colpo di scambio, è Set Point Musetti. Si salva con la prima il serbo, portandosi 3-5. Lorenzo serve per il secondo set dopo 1h e 28 minuti. Inizia il game con una smorzata, ma l’ha giocata non con i piedi nel campo, e sbaglia in rete. Djere corre avanti, l’attacco è rallentato dal nastro e Musetti lo passa con un cross di rovescio preciso. Sbaglia un rovescio di scambio l’azzurro, palla troppo vicina al corpo, 15-30. Perde il controllo del diritto Lorenzo, un classico unforced che gli costa un pericoloso 15-40. Ancora il diritto lo tradisce, l’accelerazione muore in rete. Break Djere, torna in vita nel parziale. Un brutto game per l’azzurro, ha forzato colpi che nemmeno sarebbero stati winners. Prova a mettere pressione in risposta e Djere commette un doppio fallo, è 0-30, Musetti e due punti dal set. Con uno scambio rocambolesco Musetti attacca sul 15-30 e vola 15-40, altri due Set Point. Scambio a grande velocità e profondità, il primo a sbagliare è il serbo. 6-4 Musetti. Bravo l’azzurro a riprendersi il vantaggio dopo esser stato rimontato, e continuare a spingere e provarci nonostante qualche errore di troppo col diritto.

Terzo set, Musetti l’inizia alla battuta, piccolo vantaggio. Il primo game è complicato, Laslo pressa, il vento sposta la palla. Musetti lo porta a casa con due rovesci, un taglio micidiale a spezzare il ritmo al rivale, e quindi una botta incrociata strettissima. 1-0 avanti Musetti. Djere nonostante qualche errore tiene il proprio game al servizio e pressa moltissimo alla risposta, portandosi 0-30. Musetti trova un bellissimo rovescio di contro balzo e poi una prima veloce e tagliata. 30 pari. Tanta una smorzata Lorenzo, ma Laslo ci arriva e trova il punto che lo porta a palla break. Lungo scambio, sbaglia Musetti col diritto. Break Djere, avanti 2-1 e servizio nel terzo. L’azzurro manovra col rovescio e cerca l’affondo cambiando ritmo, ma commette qualche errore, anche se di poco. Djere continua con il suo tennis di sostanza, poco divertente ma assai consistente. Senza patemi il serbo si porta 3-1. Musetti deve trovare un gran game in risposta per tornare in vita nel match, ma va già in difficoltà nel quinto game, al servizio. Accetta lo scambio alla velocità del serbo, corre a destra e a manca, e viene passato dal rivale dopo esser chiamato avanti. Crolla 15-40, due “mini match Point” visto l’andamento del set. Djere si prende il break di forza, scambio di ritmo e via accelerazione di rovescio cross. 4-1 Djere con doppio break, il match sembra ormai compromesso. Recupera da 15-30 e vola 5-1, verso il successo. Musetti resta in scia portandosi 2-5 e entra col rovescio in risposta, ultima chance per tornare nel match. Djere sbaglia un diritto incrociato e lo score segna 15-30, piccola chance per l’azzurro. Largo anche un altro diritto del serbo, 15-40, due palle break per Lorenzo. Di poco fuori due colpi del toscano, un rovescio e poi un diritto, con l’imprecazione per i troppi errori commessi. Un errore di rovescio del serbo lo condanna alla terza palla break nel game, ma è aggressivo e chiude facile di volo. Vola via la risposta dell’azzurro, Match Point Djere. Lunghissimo scambio, pure disturbato dal vento, il primo a sbagliare è Laslo. Segue un doppio fallo! Quarta palla break per Musetti nel game. Con coraggio Djere comanda e chiude. Chiude anche il match al quarto Match Point, dopo aver salvato anche una quinta palla Break col servizio. Continuo e positivo Djere, ha vinto di sostanza.

Peccato per aver perso la chance di giocarsi di nuovo una semifinale ATP in Italia, resta un match da cui Musetti potrà trarre molti insegnamenti per il suo percorso di crescita.

Marco Mazzoni

ATP ATP Cagliari Musetti L. Musetti L. 4 6 2 Djere L. Djere L. 6 4 6 Vincitore: Djere L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Djere L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Djere L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 1-3 → 1-4 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Djere L. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Djere L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Djere L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Djere L. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Djere L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Djere L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Djere L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Djere L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Djere L. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1 Aces 12 Double Faults 882% (70/85) 1st Serve 58% (60/104)59% (41/70) 1st Serve Points Won 68% (41/60)47% (7/15) 2nd Serve Points Won 48% (21/44)44% (4/9) Break Points Saved 73% (8/11)14 Service Games Played 1432% (19/60) 1st Serve Return Points Won 41% (29/70)52% (23/44) 2nd Serve Return Points Won 53% (8/15)27% (3/11) Break Points Converted 56% (5/9)14 Return Games Played 1456% (48/85) Service Points Won 60% (62/104)40% (42/104) Return Points Won 44% (37/85)48% (90/189) Total Points Won 52% (99/189)