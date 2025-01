WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurre in India

WTA 500 Abu Dhabi – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Veronika Kudermetova vs (WC) Laura Samson

Aoi Ito vs (7) Sofia Kenin

(2) McCartney Kessler vs Yuliia Starodubtseva

(WC) Teodora Kostovic vs (10) Diane Parry

(3) Moyuka Uchijima vs Olivia Gadecki

Chloe Paquet vs (11) Sonay Kartal

(4) Katie Volynets vs (WC) Heather Watson

Daria Saville vs (8) Erika Andreeva

(5) Renata Zarazua vs Ysaline Bonaventure

Zeynep Sonmez vs (9) Taylor Townsend

(6) Kamilla Rakhimova vs Cristina Bucsa

(WC) Wakana Sonobe vs (12) Hailey Baptiste

ADCB Court 1 – ore 08:00

(2) McCartney Kessler vs Yuliia Starodubtseva Inizio 08:00

Chloe Paquet vs (11) Sonay Kartal

Daria Saville vs (8) Erika Andreeva

Zeynep Sonmez vs (9) Taylor Townsend

Court 2 – ore 08:00

Teodora Kostovic vs (10) Diane Parry Inizio 08:00

(3) Moyuka Uchijima vs Olivia Gadecki

(5) Renata Zarazua vs Ysaline Bonaventure

(6) Kamilla Rakhimova vs Cristina Bucsa

WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Anna Bondar vs Leyre Romero Gormaz

Barbora Palicova vs (10) Anastasia Zakharova

(2) Sara Sorribes Tormo vs Jodie Burrage

(WC) Miriam Bulgaru vs (12) Aliaksandra Sasnovich

(3) Anca Todoni vs Rebeka Masarova

Susan Bandecchi vs (8) Daria Snigur

(4) Viktorija Golubic vs (WC) Briana Szabo

Francesca Jones vs (9) Dalma Galfi

(5) Marina Stakusic vs (WC) Georgia Craciun

Tamara Korpatsch vs (7) Jessika Ponchet

(6) Maja Chwalinska vs (WC) Ilinca Amariei

Lola Radivojevic vs (11) Ella Seidel

Center Court – ore 09:00

(1) Anna Bondar vs Leyre Romero Gormaz Inizio 09:00

(6) Maja Chwalinska vs Ilinca Amariei

(3) Anca Todoni vs Rebeka Masarova

(4) Viktorija Golubic vs Briana Szabo

Miriam Bulgaru vs (12) Aliaksandra Sasnovich

(5) Marina Stakusic vs Georgia Craciun

Court 2 – ore 09:00

Barbora Palicova vs (10) Anastasia Zakharova Inizio 09:00

Susan Bandecchi vs (8) Daria Snigur

Lola Radivojevic vs (11) Ella Seidel

Francesca Jones vs (9) Dalma Galfi

(2) Sara Sorribes Tormo vs Jodie Burrage

Tamara Korpatsch vs (7) Jessika Ponchet

(2) Petra Marcinko vs Alana Smith

Naho Sato vs (7) Aleksandra Krunic

(3) Nicole Fossa Huergo vs (WC) Maaya Rajeshwaran Revathi

Jessica Failla vs (6) Anastasia Tikhonova

(4) Mei Yamaguchi vs (WC) Akanksha Nitture

Priska Nugroho vs (8) Alevtina Ibragimova

Court 2 – ore 07:00

Priska Nugroho vs (8) Alevtina Ibragimova Inizio 07:00

Camilla Rosatello vs (5) Tina Smith

(1) Iryna Shymanovich vs Daria Kudashova Non prima 10:30

Court 1 – ore 07:00

Naho Sato vs (7) Aleksandra Krunic Inizio 07:00

Jessica Failla vs (6) Anastasia Tikhonova