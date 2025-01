Zverev: “Non voglio essere ricordato come il migliore senza uno Slam. Sinner in un altro universo” (Video)

Alexander Zverev compirà 28 anni senza aver vinto uno Slam. Dopo la terza finale Major persa, questa volta contro Jannik Sinner agli Australian Open 2025, il tedesco ha offerto una conferenza stampa di rara onestà, riconoscendo la superiorità dell’italiano e confessando le sue paure.

“Non voglio terminare la mia carriera come il miglior giocatore di sempre senza un titolo Slam, questo è sicuro”, ha ammesso Zverev. “Continuerò a fare tutto il possibile per vincere questi trofei”. Una dichiarazione che rivela quanto pesi questo vuoto nel palmares del numero 2 del mondo.

L’analisi della finale è stata impietosa: “C’è stato qualche momento di sfortuna per me, ma devo riconoscere che Jannik è stato migliore in ogni momento, è così semplice. Ho servito meglio di lui, ma nel resto è stato superiore. Alla fine della partita, ha meritato di vincere, è il miglior giocatore sul cemento in questo momento”.

Particolarmente interessante il paragone con Djokovic: “È molto simile a Novak quando era al suo meglio. Quasi non sbagliano, il che è davvero sorprendente. Ti fanno pensare che devi sfruttare al massimo ogni opportunità durante un match contro di loro. È molto difficile vincere un punto da fondo campo, mi succedeva con Novak e ora mi succede con Jannik. Il loro modo di muoversi è incredibile, sono costantemente sulla linea di fondo, non ti danno spazio né tempo”.

Zverev ha anche rivelato un momento privato con Sinner dopo la partita: “Ero piuttosto depresso, forse un po’ emozionato. Lui l’ha visto ed è venuto a dirmi che un giorno alzerò uno di questi trofei, che sono troppo forte per non farlo, queste sono state le sue parole. È stato un momento difficile per me perché ero davvero ben preparato per questa finale, pensavo davvero di avere una buona opportunità”.

La conclusione del tedesco è stata tanto brutale quanto onesta: “In questo momento è troppo forte per me, è in un universo diverso rispetto a qualsiasi altro giocatore. Ma farò tutto il possibile per competere con loro e alzare il trofeo. Oggi, certamente, non sono stato abbastanza bravo”.





