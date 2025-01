WTA 250 Linz: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Lucrezia Stefanini

WTA 250 Linz – Tabellone Qualificazione – indoor hard

Center Court – ore 10:00

(1) Suzan Lamens vs Tamara Kostic Inizio 10:00

Sinja Kraus vs (7) Nuria Parrizas Diaz

Liel Marlies Rothensteiner vs (11) Petra Martic

Mavie Osterreicher vs (10) Anastasia Zakharova

Celine Naef vs (12) Ella Seidel

(4) Jule Niemeier vs Jodie Burrage

Match Court 1 – ore 10:00

Tamara Korpatsch vs (8) Sara Sorribes Tormo Inizio 10:00

(6) Viktorija Golubic vs Ysaline Bonaventure

(2) Greet Minnen vs Rebeka Masarova

(5) Zeynep Sonmez vs Lucrezia Stefanini

(3) Anna Bondar vs Aliaksandra Sasnovich

Antonia Ruzic vs (9) Anca Todoni