Challenger Brisbane: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Brisbane – Tabellone Principale – hard

(1) Rinky Hijikata vs (WC) Hayden Jones

James McCabe vs Moerani Bouzige

Christian Langmo vs Qualifier

Qualifier vs (6) Omar Jasika

(3) Li Tu vs Blake Ellis

Qualifier vs (WC) Pavle Marinkov

Marek Gengel vs Naoki Nakagawa

Masamichi Imamura vs (7) Yuta Shimizu

(5) Tristan Schoolkate vs Yi Zhou

Dane Sweeny vs Matthew Dellavedova

Govind Nanda vs Maxime Janvier

Qualifier vs (4) Alex Bolt

(8) Bernard Tomic vs Charles Broom

Hiroki Moriya vs (WC) Jason Kubler

Qualifier vs Qualifier

Andre Ilagan vs (2) Adam Walton

(1) Kokoro Isomuravs Corban Crowther(WC) Duje Markovinavs (10) Colin Sinclair

(2) Illya Marchenko vs Joshua Charlton

(Alt) Thomas Braithwaite vs (8) Hayato Matsuoka

(3) Arthur Weber vs (PR) Shinji Hazawa

(Alt) Tai Sach vs (11) Leo Vithoontien

(4) Jacob Bradshaw vs (WC) Cruz Hewitt

James Watt vs (9) Kosuke Ogura

(5) Hikaru Shiraishi vs Jesse Delaney

Matt Hulme vs (12) Joshua Sheehy

(6) Keisuke Saitoh vs (WC) Sam Ryan Ziegann

(WC) Ty Host vs (7) Jacob Brumm

Show Court 2 – ore 01:00

Keisuke Saitoh vs Sam Ryan Ziegann

Jacob Bradshaw vs Cruz Hewitt

Tai Sach vs Leo Vithoontien

Thomas Braithwaite vs Hayato Matsuoka

Court 6 – ore 01:00

James Watt vs Kosuke Ogura

Kokoro Isomura vs Corban Crowther

Hikaru Shiraishi vs Jesse Delaney

Arthur Weber vs Shinji Hazawa