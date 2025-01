BJK Cup: le finali a Shenzhen dal 2025 al 2027

La fase finale della Billie Jean King Cup si sposta da Malaga a Shenzhen, Cina, dal 2025 al 2027. L’annuncio arriva dall’ITF, che dopo il buon riscontro del 2024 quando l’evento a squadre per nazioni femminili si è svolto a stretto contatto con le final 8 di Davis Cup ora decide di spostare la finale in Cina, il mercato più ricco e grande del tennis “rosa”. Ricordiamo che l’Italia è campione in carica.

“Questo rappresenta una pietra miliare significativa nella storia dell’evento, che riflette il suo impegno nel creare la piattaforma più brillante, audace e unificante per il tennis femminile a livello globale”, si legge nel comunicato ITF che annuncia la sede delle finali per il prossimo triennio. “Con le sue strutture all’avanguardia, la cultura del tennis in continua crescita e la crescente domanda di sport femminili, la Cina offre un ambiente eccellente per creare momenti indimenticabili e mostrare la brillantezza delle migliori tenniste del mondo in un ambiente stimolante ed elettrizzante”.

Lanciata nel 1963 come Federation Cup con 16 nazioni, il torneo è cresciuto in modo esponenziale, con un record di 146 nazioni pronte a competere nel 2025.

Così parla Zheng Qinwen, medaglia d’oro a Parigi 2024 e più forte tennista cinese al mondo: “Avere le finali della Billie Jean King Cup a Shenzhen è un sogno che si avvera per me e per gli altri tennisti cinesi. È un onore accogliere le migliori giocatrici del mondo nel nostro Paese d’origine, dove la passione per lo sport è ineguagliabile. Questo evento riflette l’incredibile progresso del tennis in Cina e mette in luce come gli sport femminili continuino a prosperare qui. Non vedo l’ora di vedere come ispirerà più ragazze a prendere in mano una racchetta da tennis e a sognare in grande”.

Sembra passato un secolo dalle durissime tensioni tra WTA tour e Cina per il caso Peng, non del tutto chiarito. L’allora CEO del tour femminile Simon aveva giurato che mai il tennis Pro femminile sarebbe tornato in Cina fino all’accertamento della condizione di Peng. Il realtà già nel 2024 nel calendario sono tornati i tornei in Cina, e ora anche le Finals di BJK Cup.

Mario Cecchi