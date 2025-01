L’Open BNL del Tc Cagliari lanciato verso il gran finale: favoriti in campo da giovedì, col sogno Roma nel mirino

Dopo una decina di giorni carichi di incontri, utili per scremare buona parte dei 321 iscritti complessivi (cifra record per l’evento), l’Open BNL del Tennis Club Cagliari si avvicina al gran finale di domenica 26 gennaio e si prepara per l’ingresso in gara di tutti i più attesi della vigilia. Giocatori e giocatrici di classifica 2.1 e 2.2 debutteranno a partire da giovedì, fra sedicesimi e ottavi di finale, a caccia di punti preziosissimi per le classifiche del circuito che garantiranno ai migliori 19 uomini e alle migliori 19 donne un posto nelle pre-qualificazioni di Masters 1000 e Wta 1000, a maggio sui mitici campi del Foro Italico di Roma. Nel tabellone maschile al numero uno del seeding c’è il siciliano Alessandro Ingarao, 25enne di Siracusa che con la terra battuta di Monte Urpinu ha un rapporto speciale: a Cagliari ha vinto le ultime tre edizioni dei Campionati italiani di seconda categoria e ora cerca un altro successo, in un tabellone particolarmente competitivo. A presidiare la parte bassa c’è il bi-campione in carica Stefano Baldoni, mancino perugino già tesserato per il Tennis Club Cagliari: nel 2023 vinse a sorpresa, lo scorso anno si è confermato e dodici mesi più tardi prova a fare tris, per consolidare la sua leadership nella classifica che condurrà a Roma. Fra i 2.1 in gara anche Andrea Paolini (che non è parente della top-10 Wta Jasmine) e Antonio Massara, che in Sardegna ha vinto lo scudetto di seconda categoria in doppio, nel 2023 in coppia col corregionale Ingarao. Ma occhio anche ai 2.2, in particolare a Nicolò Catini, Pietro Marino e Noah Perfetti, tutti compresi fra i primi 1.000 giocatori del ranking mondiale Atp.

Nell’evento cagliaritano, dotato di ben 23.000 euro di montepremi, pronte a dare spettacolo anche le donne, su tutte le vincitrici delle ultime due edizioni Isabella Maria Serban (2024) e Anastasia Grymalska (2023), avversarie nella finale dello scorso anno. Un duello per il titolo che potenzialmente potrebbe ripetersi anche stavolta, anche se le insidie sono dietro l’angolo per entrambe. La prima dovrà lottare soprattutto con Jessica Bertoldo e Alessandra Mazzola, la portacolori del team di Serie A1 del Tc Cagliari accreditata della quinta testa di serie; mentre la seconda – leader della classifica del circuito: ha già vinto ben cinque Open BNL – dovrà fare i conti in particolare con l’altra 2.1 Cristiana Ferrando. Allineato agli ottavi di finale il tabellone del doppio maschile, con l’imminente debutto delle coppie favorite Ingarao-Massara e Perfetti-Paolini. Ai quarti il doppio femminile, governato da Dibenedetto-Serban e Mazzola-Bertoldo. Entrambe le competizioni di doppio garantiranno la qualificazione per Roma alle coppie vincitrici. Scattati anche i tabelloni di conclusione delle sezioni di singolare terza categoria, che porteranno i vincitori a Roma per il Master nazionale di categoria. Da giovedì, invece, i tabelloni regionali di “quarta”, di singolare e doppio, che a loro volta offriranno agli amatori l’opportunità di giocare al Foro Italico. Il livescore degli incontri dell’Open BNL del Tennis Club Cagliari è disponibile nella sezione dedicata del sito della Fitp. L’ingresso sarà libero e gratuito per l’intera durata della manifestazione.