Australian Open: la durezza di Sinner! Jannik supera un momento di difficoltà fisica a metà incontro e doma Rune in 4 set

Tanta paura in una notte che ha risvegliato incubi e spettri di un passato costellato da infortuni, ma alla fine è andata bene… Jannik Sinner negli ottavi di finale dell’Australian Open mette in mostra non solo colpi spettacolari e la sua proverbiale intensità di gioco (sostenuta da un servizio decisivo in molte fasi chiave) ma anche e soprattutto una durezza di carattere che gli ha permesso di tenere in un grave momento di difficoltà fisica a metà incontro e superarla, battendo in quattro set un tosto Holger Rune, 6-3 3-6 6-3 6-2 lo score conclusivo per Jannik dopo 3 ore e 13 minuti sulla Rod Laver Arena. Una partita passata davanti agli occhi degli spettatori come un thriller, con mille episodi diversi, stravolgimenti, ben tre pause (due medical time out, uno a testa, e pure 20 minuti di stop per una bordata di Sinner che spacca da terra il gancio centrale della rete del campo all’avvio del quarto set…). Rimandiamo alla cronaca sottostante per riviverla in tutti i suoi passaggi. Incontro complesso se mai ce n’è stato uno, che ha visto un Rune a tratti davvero pericoloso quando il match è andato in lotta da metà del secondo set, con l’azzurro andato in crisi sul piano fisico; alla fine il disordine tecnico del danese abbinato alla maggior lucidità e praticità di Sinner ha creato la differenza nella parte finale del terzo set, momento che ha definitivamente spostato l’equilibrio a favore dell’azzurro. Chi si chiede come mai Holger non riesca a stare al passo coi migliori, con questa partita trova la risposta: enorme il gap con Jannik nella freddezza, lucidità e focus nel gestire la pressione e capire le dinamiche di gioco. 54 errori del danese, una valanga, moltissimi forzati dalla pressione e schemi dell’azzurro, ma diversi davvero gettati al vento con scelte non comprensibili, in particolare sul 4-3 del terzo e il break malamente subito.

Jannik è partito come un fulmine. Ha dominato il primo set servendo molto bene e portando il rivale su ritmi così alti da disarmarlo, sempre sotto pressione, spesso bloccato nell’angolo del rovescio e quindi infilato con diritti pesantissimi o rovesci improvvisi. Un gran Jannik per una quarantina di minuti, in controllo con la sua velocità superiore e colpi d’inizio gioco molto più efficaci. All’improvviso la partita si complica. Sul 3 pari Holger tira una bordata di rovescio, Jannik non riesce a rimettere la palla e le immagini tv immortalano una brutta smorfia di Jannik in frenata. Allarme rosso: problema all’anca o muscolare dopo l’allungo? Sembra che i suoi appoggi a sinistra siano più deboli, tanto che le statistiche del torneo rilevano subito che la palla dell’azzurro ha perso 13 km/h di velocità nella spinta. “Ho problemi a muovermi a sinistra” dice al suo angolo, con i volti di Vagnozzi e Cahill tirati. Poi sembra più un problema di stomaco, o il caldo umido che incombe su Melbourne… Fa impressione vedere le immagini di un cambio di campo con le mani di Jannik che tremano. Sinner va sotto di un break e perde il set. La partita da totale controllo di Jannik si trasforma in una lotta feroce, con Rune che sprizza energia (e disordine di gioco…) da tutti i pori.



Il terzo set è drammatico sportivamente. Sinner nel terzo game salva tre palle break, incredibile lo scambio sulla seconda, tiene in qualche modo, di testa, di tigna, con tutto quel che poco che ha in quel momento. Alla fine del quinto game arriva il medico che misura la pressione in campo a Jannik e lo portano fuori. Si teme il peggio, ma per fortuna la pausa aiuta e rinfresca – in tutti i sensi – Sinner.



(L’incredibile palla break salvata da Sinner, punto decisivo)

Si ricomincia e subito si nota un Jannik più agile e reattivo. Ritrova efficacia e velocità in campo, riprende il comando del tempo di gioco e risponde con più incisività. Qua la partita si spacca: Rune va in totale confusione tattica sul 4-3 del terzo set, Sinner non si fa pregare e gioca forte, lucido, come un vero “black mamba” tira tre zampate di una semplicità e potenza disarmanti, senza esagerare. Del resto Controllo è la parola che meglio identica l’azzurro. Sinner scappa via e Rune non lo riprende più. Jannik vince per e vola nei quarti, dove attende Alex De Minaur.

“È stata una partita difficile” dice Jannik a caldo a Jim Courier, “Ho cercato di tenere il mio servizio e provare a prendermi una chance in risposta. Grazie al pubblico, avevo bisogno dell’appoggio, il 90% della vittoria e merito vostro”. Così commenta la sua uscita dal campo col medico. “Ho avuto una mattinata strana, non mi sono nemmeno scaldato bene, sapevo che sarebbe stata una partita complicata. Alla fine ho giocato un buon tennis, ho servito bene e tirato colpi di qualità e questo mi ha dato la forza di continuare. Parlare col dottore mi ha aiutato molto, è un torneo che funziona benissimo, siamo tutti felici di essere qua”. Alla fine Sinner non ha voluto dire quale fosse il problema, come suo solito tiene grande riserbo sulle proprie condizioni, ma è stata evidentissima la difficoltà. Non sembra fortunatamente qualcosa di muscolare o alle articolazioni, piuttosto un malessere generale.

Per fortuna Sinner è stato bravo a recuperare, a tenere di testa e di fisico superando un momento davvero difficile, nel quale davvero si temeva il peggio visto il Rune baldanzoso al di là della rete. Sarà da valutare nelle prossime ore la salute di Jannik, che tipo di problema o malessere abbia accusato, già dalla mattina prima del match da lui come ha dichiarato.

Sulla partita, visti i tantissimi episodi, non conviene commentare molto oltre. Quando Jannik è stato in grado di spingere ha dominato il match: il servizio l’ha sostenuto molto e non solo per i 14 Ace quanto per l’aver ottenuto punti decisivi con la battuta in passaggi di estrema difficoltà, come le palle break o scomodi 30 pari o vantaggi; con la risposta ha trovato impatti notevoli con traiettorie profonde, tanto che Rune è stato subito ricacciato dietro e così si è preso lo spazio per il successivo affondo; col diritto dal centro ha generato bellissime accelerazioni e quando è riuscito a bloccare Holger a sinistra ha fatto enorme differenza, provocando caterve di errori dalla racchetta del danese, incapace di reagire imbastendo un piano tattico consistente. Quando è stato in grado di spingere, Sinner è stato nettamente superiore. La speranza è che questo problema fisico sia solo passeggero e che dal prossimo match Jannik possa ritrovare la miglior condizione. È indispensabile per sperare di vincere il torneo.

Marco Mazzoni

La cronaca

Jannik apre quest’incontro molto atteso con un Ace. Evidente (confermato dalle parole di Cahill) come la battuta sia sempre più importante per Sinner, e si sta lavorando – …come da me rilevato a Torino – per un lancio più basso, swing più dinamico e rapido in avanzamento. La prima palla è subito in ritmo: 5 su 6, si scambia ben poco con l’azzurro al comando, 1-0. Anche in risposta Jannik detta legge: ritmo altissimo dopo una risposta solida. Rune è come travolto, sbaglia tre colpi e si ritrova sotto 0-40. Impressionante la profonda dei drive di Sinner, un rovescio è quasi sulla riga e Holger non contiene. BREAK a zero di Jannik, 2-0, con parziale di 8 punti a 2. Fantastica la gestione dello scambio col rovescio di Sinner, comanda lui, blocca a sinistra Rune e lo trafigge col cambio in lungo linea. Un altro doppio fallo per l’azzurro, si prende bei rischi con la battuta, poi rimedia con l’Ace. Chiaro il progetto: comandare, spingere, massima velocità. Col terzo Ace si porta 3-0 (12 punti a 4). Holger ha enorme difficoltà nell’imbastire lo scambio, è letteralmente investito dalla risposta, dalla profondità di palla, dalla ricerca dell’angolo ad una velocità non gestibile di Sinner. Vince il quarto game il danese, ma è evidente lo scoramento sul suo volto quando subisce l’ennesima accelerazione vincente dell’italiano perché resta in balio dell’avversario, partito fortissimo con ogni fondamentale. Grandi rischi visto quando la palla di Jannik corre, esce a tutta dalle sue corde, qualche errore quindi ma un pressing quasi impossibile da sostenere per Rune, per il 4-1. Quando il gioco è ripreso dal basso e si apprezza meglio le traiettorie di Sinner, è impressionante vedere quanto la palla passi rasente al nastro e schizzi via dopo il rimbalzo, velocissima. Rune cerca di “uscire dal buco”, non ha altra strada di far tutto ancor più rapido di Sinner per non esser travolto. Ci riesce nel proprio game di servizio (4-2), più difficile in risposta perché il servizio dell’azzurro funziona, pure una seconda a 191 km/h sul 30-15… perché Jan non vuole assolutamente perdere il controllo del tempo di gioco. Gran ritmo, rovescio vs. rovescio Sinner è superiore in questa fase. 5-2. È salito il rendimento alla battuta di Rune, col secondo Ace resta in scia 5-3, ora Sinner serve per il set. Esagera Holger cercando andare sopra alla velocità di Jannik, che invece comanda col diritto pesante (e buon margine), portandosi 40-0. Basta il primo set point, risposta in rete del danese. 6-3, 33 minuti controllati da Sinner con un tennis rapidissimo. 6 punti su 8 seconde palle, e ha forzato 14 errori del rivale da fondo campo.

Rune scatta alla battuta nel secondo set. Buon game, lo chiude con un vincente di rovescio lungo linea bellissimo, 1-0. Sinner ritrova l’Ace (quinto del match) e inchioda il rivale a sinistra con grande efficacia, 1 pari. Ritmo forsennato! Incredibile lo scambio vinto da Jannik sul 40-30 nel terzo game, tira tre, quattro, cinque pallate nei pressi delle righe, tanto che alla fine il sorriso del danese è amarissimo… Rune riesce a vincere il game ai vantaggi, il primissimo dell’incontro (2-1), spingendo al massimo del proprio potenziale. Rischia troppo Holger cercando di aggredire le seconde di Jannik, 2 pari, quindi va fuori ritmo anche al servizio nel quinto game, troppa fretta nello spingere dopo la battuta (e poche prime). 30-40 e palla break per Sinner. Non sfrutta l’italiano, gli esce un diritto cross di un paio di cm. Ne ottiene una seconda Jan, grazie al suo ritmo insostenibile col rovescio. Non la gioca bene stavolta, errore banale col rovescio su di una palla non così profonda, forse sorpreso da quanto era corta… 3-2 Rune. Nel primo punto del settimo game Sinner (3 pari), in frenata sull’accelerazione vincente di Rune, fa una piccola smorfia. C’è sempre il terrore del problema fisico, impossibile dimenticare il suo passato di infortuni. Le telecamere indugiano sul n.1, ma non sembra esserci niente al momento. Sul 4-3 Rune trova due risposte profondissime, gli valgono lo 0-30. Rimedia con due servizi, ma le statistiche rilevano come l’azzurro rispetto al primo set abbia diminuito la velocità dei groundstrokes di 11 km/h. Un rovescio appena in corridoio costa a Jannik la prima palla break da difendere sul 30-40. Doppio fallo!?! Troppa velocità nella seconda palla, 5-3, il danese serve per il set. Qualcosa su quel 3 pari deve essere accaduto, è meno brillante fisicamente, aggredisce la palla con minor rapidità e sbaglia assai di più. Arrivano due set point sul 40-15. Trasforma il secondo Rune, comanda Jannik ma alla fine sbaglia un diritto lungo linea. 6-3 Rune. Qualcosa non va in Sinner, cammina lentamente verso il suo angolo. Che possa essere il caldo? Intanto da quel 3 pari, ha perso tre game dando una sensazione netta di aver perso spinta e velocità.

Sinner riparte alla battuta dopo una sosta negli spogliatoi. Vince un ottimo game, impreziosito da un rovescio cross bellissimo. Ma in risposta fa fatica e dice al suo angolo di avvertire problemi a muoversi a sinistra. Come si era appunto notato in quella frenata verso sinistra sul 3 pari, al primo punto. Infatti quando Rune riesce a tenerlo a sinistra e usa il contropiede, Jannik va in difficoltà. Sbaglia un rovescio nel terzo game, 15-30, poi un diritto in scambio decolla… 15-40. Due palle break per Rune delicatissime. Salva la prima spingendo con accuratezza col diritto; INCREDIBILE la seconda!!! Scambio rocambolesco, succede di tutto, due smorzate e alla fine Sinner, piegato in due, vince il punto. Mamma mia… Purtroppo sbaglia un diritto Jannik, concede la terza PB. ACE! L’aiuto dal servizio, mancava dal sesto game del secondo set. C’è una netta differenza di spinta e potenza col diritto di Sinner rispetto al rovescio, dove riesce a scaricare meno forza a terra con le gambe. Con durezza totale Sinner regge, salva 3 palle break e fa un bel pugno alla fine del game più sofferto del match (2-1), poi risponde con grande profondità e si porta 15-30. Rune sorprende l’azzurro con la palla corta, molto ben eseguita. Peccato, era piccola grande chance, 2 pari. Si complica il quinto game da 40-0, pure il doppio fallo e si va ai vantaggi. Solo il 48% di prime in campo nel set per l’azzurro, pochissime rispetto all’oltre 70 del primo. E la risposta di Rune ora è ficcante. Doppio fallo e di nuovo palla break… ogni game è una sofferenza. ACE esterno, ottavo. Si salva ancora Sinner, al cambio di campo arriva il fisioterapista, nell’attesa tremano le sue mani. Misurano la pressione a Jannik, esce dal campo con lo staff medico. Il gioco riprende dopo una decina di minuti, sul 3-2 Sinner. Cerca velocità Jannik, ma comanda Rune, con sguardo infuocato vista la situazione… 3 pari. Ritrova buone prime palle Sinner, è importante perché Holger entra subito a tutto sulle seconde e la sua risposta è ficcante. 4-3 Sinner, game molto importante anche perché rapido. Non è facile leggere la partita in questa fase, con le condizioni di Sinner precarie. Dall’angolo spingono Jan ad attaccare, anche buttarsi a rete, non ha senso spremersi troppo in lunghi scambi. Lo fa e chiude di volo “parando”, poi arriva un doppio fallo del danese, c’è un interessante 15-30. Ahi… si poteva far meglio sul secondo passante, era modesta la posizione sulla rete del rivale, ma arrivava in piena corsa. Il game va ai vantaggi, altro doppio fallo di Rune. Fase caotica, errori e frenesia, Holger esagera in tutto, nel bene e nel male. Con una risposta ben bloccata col diritto, Sinner provoca l’errore di Rune, ecco la palla break! Ancora la smorzata del danese, è ben eseguita e la rincorsa dell’azzurro non è premiata. Bellissima l’accelerazione cross di Sinner su di una palla più corta di Rune, tatticamente errata. Seconda PB. Malissimo Rune, rallenta col back di rovescio e poi spara quasi a terra un rovescio lungo linea troppo difficile. BREAK Sinner, 5-3, serve per il set, …anzi no. Rune crolla sulla sua sedia e chiama il trainer, si lavora sopra al ginocchio destro. Sembra in netta difficoltà Rune a correre a destra, il diritto gli vola via. Sparacchia via le palle il danese, Sinner chiude 6-3 con un Ace un set assurdo, è accaduto di tutto… 4 palle break annullate, il medico, il tremore alle mani, la sofferenza e poi il disastro di Rune e il fisioterapista.

Quarto set, Rune riprende al servizio e vince un buon game. Un servizio di Sinner fa saltare il gancio che tira a terra il centro della rete. La partita, dopo i due Medical time out, si ferma di nuovo. Si riprende dopo uno stop di oltre 20 minuti. Jannik chiude il game con un gran diritto vincente dal centro, 1 pari. Esagera col diritto il danese nel terzo game, sbaglia il ventesimo dell’incontro e Sinner sul 30 pari intuisce il segnale di “Go”, gran risposta ed enorme pressione, con Rune che sbaglia ancora scelta, un rovescio azzardato in lungo linea. Palla Break Sinner! ECCOLO! Jannik entra forte in risposta su di una seconda veloce del rivale, guadagna il centro del campo e sfonda col diritto a tutto braccio, imprendibile. BREAK Sinner, 2-1 e servizio. Non si lascia scappare il momento Jan, serve con precisione e diritto solido sulla risposta del rivale. Con l’Ace n.13 del match vola avanti 3-1. Le pause hanno rianimato le gambe di Sinner, tornato rapido nell’arrivare sulla palla e così controllare lo scambio e le situazioni di gioco. Fa il pugno verso il suo angolo dopo aver gestito bene una palla scomoda nei pressi del net, segno di ottima reattività. Ottimo anche il sesto game al servizio, controlla il tempo e muove Rune, forzandone il suo errore n.53 dell’incontro. 4-2 Sinner. Rune da metà del terzo set continua ad alternare giocate e pallate senza ordine, mettendo in evidenza quel che gli manca per arrivare al livello dei top. Non gestisce bene il primo colpo dopo il servizio e sul 30 pari Sinner è un fulmine nell’avventarsi sulla palla e prendersi il punto che lo porta a 30-40 e chance del doppio break. Non entra il servizio di Holger… comanda nello scambio Jannik ma non riesce a prendersi il punto (largo un rovescio cross molto angolato). Non demorde il n.1: gran risposta da destra e bordata di rovescio in contro piede che Rune a malapena riesce a toccare. Seconda PB. Rune sbaglia un diritto in contro balzo sotto l’assedio dell’azzurro. 5-2, Sinner serve per volare nei quarti, e non fallisce. Chiude al primo match point con il suo solito pressing col diritto. Il pugno e la smorfia a fine match la dice tutta di quanto abbia sofferto, e sia stato bravo superarla. E superarsi. Vola nei quarti, l’Australian Open 2025 di Jannik continua.

(1) J. Sinner vs (13) H. Rune



GS Australian Open J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 3 6 6 H. Rune [13] H. Rune [13] 3 6 3 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 6-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Rune 15-0 40-0 30-0 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 ace 2-1 → 3-1 H. Rune 15-0 30-0 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 H. Rune 15-15 15-30 30-30 A-40 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A ace df A-40 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Rune 15-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 H. Rune 15-0 30-0 30-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 1-2 → 2-2 H. Rune 0-15 15-15 40-15 40-30 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Rune 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Rune 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Rune 30-40 40-0 4-1 → 4-2 J. Sinner 30-0 30-15 40-30 3-1 → 4-1 H. Rune 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 H. Rune 0-15 0-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0