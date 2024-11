L’Italia carica per la Davis: ‘Uniti e pronti a difendere il titolo'”. Sinner sbarca a Malaga: primo allenamento in vista della Davis (Video)

L’Italia campione in carica è arrivata a Malaga con grande spirito di gruppo in attesa di Jannik Sinner (è arrivato proprio oggi pomeriggio). La squadra debutterà giovedì contro l’Argentina al Palacio de Deportes José María Martín Carpena (non prima delle 17).

“Siamo concentrati sull’obiettivo” ha dichiarato il capitano Filippo Volandri nella conferenza stampa della vigilia, sottolineando come le diverse condizioni di gioco non preoccupino una squadra che sa adattarsi rapidamente. Volandri ha anche ringraziato chi è rimasto a casa, evidenziando il senso di appartenenza che caratterizza il gruppo allargato costruito negli ultimi quattro anni.

Matteo Berrettini, che considera “una grandissima vittoria anche solo essere qui”, ha sottolineato la profondità della squadra italiana. Lorenzo Musetti, nuovo “DJ” ufficiale del gruppo, ha evidenziato la maturità della squadra: “Siamo detentori del titolo, avremo i riflettori addosso. Siamo più maturi e completi dell’anno scorso”.

Si inizia a preparare l'ultimo torneo della stagione. Forza pic.twitter.com/P6djmcE4mr — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) November 19, 2024

Il doppio Bolelli-Vavassori, freschi dell’esperienza alle ATP Finals, si dice pronto alla sfida. “Siamo una delle favorite, anche se in Davis il ranking conta fino a un certo punto”, ha ammesso Bolelli. Vavassori ha aggiunto: “Indossare la maglia azzurra è sempre stato il mio sogno”.

Lo spirito di squadra si è manifestato anche nel supporto alla nazionale femminile, finalista in Billie Jean King Cup. “Abbiamo provato a farci sentire più dei tifosi polacchi”, ha raccontato Berrettini, “Siamo felici che siano arrivate in finale, speriamo di riuscire a fare lo stesso”.

Intanto Jannik Sinner è arrivato oggi a Malaga, unendosi alla squadra italiana che difenderà il titolo di Coppa Davis. Fresco del trionfo storico alle ATP Finals di Torino, l’altoatesino non si è concesso pause e nel pomeriggio ha già svolto il suo primo allenamento sui campi del Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Una dimostrazione di professionalità e dedizione da parte del numero 1 del mondo, che nonostante la stanchezza di una settimana intensa a Torino, ha subito iniziato a prendere confidenza con le condizioni di gioco del campo spagnolo, dove giovedì l’Italia affronterà l’Argentina nei quarti di finale.





Francesco Paolo Villarico