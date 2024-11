Sinner: “Non pongo obiettivi specifici l’anno prossimo, voglio ancora migliorare” (sintesi video della finale)

Jannik Sinner non ha nascosto la propria soddisfazione per la grande vittoria alle Finals, ma sempre con grande misura e continuando col suo solito mantre: lavoro, lavoro e miglioramento. Queste le sue parole dopo la finale e la coppa di “Maestro” a Torino.

“È stata una settimana di grandissima qualità. Siamo partiti dal capire la velocità e condizione del campo. Il pubblico mi ha aiutato tantissimo, è stata una delle migliori settimane della mia carriera”

“Non ho pianificato un obiettivo specifico, e sarà così anche l’anno prossimo. Alzare il livello in alcuni momenti precisi. Sono molto felice, è un modo splendido di finire una stagione incredibile, ho vinto moltissimi tornei, non ho messo dei goal in particolare all’inizio dell’anno, sono felice”

“C’è sempre spazio per migliorare. In questo torneo ho servito spesso bene, ma non sempre in tutto il torneo. Ci sono dei colpi e schemi nei quali voglio migliorare il livello, dettagli che fanno la differenza. Non mi interessa in particolare essere il primo a raggiungere un risultato… mi interessa migliorare la mia competitività, allenarmi bene, giocare bene ed avere una splendida connessione col pubblico”.

“La difesa dei risultati? Sarà importante avere equilibrio, ottimo rapporto col mio team e continuare a lavorare restando me stesso, e capire cosa funziona e cosa no. È importante per me capire chi sono, come reagisco alle situazioni, e poi vedremo. Tennis è imprevedibile, non si sa cosa può accadere”.

“Sorpreso dal mio livello? No, ma in ogni partita può accadere qualcosa che può far scivolare via la partita, vanno considerate tante cose. Nella mia testa sapevo che era una partita complicata, Taylor ha giocato molto bene, gran livello contro Sasha, fortunatamente sono riuscito a giocare molto bene. L’anno scorso ero sfavorito in finale contro Nole, però oggi ho gestito molto bene i punti importanti”.

“Sono molto felice, ho espresso un tennis splendido, finire qua la stagione in questa maniera giocando un buon tennis mi rende molto felice. Sono arrivato presto per preparare bene il torneo, sono partito bene e ho chiuso ancora meglio”.

“I genitori vengono prima di tutto il resto, è importantissimo questo trofeo ma ancor più vedere la famiglia intorno a me, solo loro sanno tutti i sacrifici che hanno fatto come famiglia. C’è tanto altro alla lacrima di mia mamma, poter condividere tutto questo con la mia famiglia”.

“Io non sono bravo a dare dei numeri, ma sono uno che lavora tanto. Penso e cerco di capire cosa ha funzionato di più e cosa di meno. Io lavoro molto, e abbinando questo a talento si ottiene risultati. Le finali dei grandi tornei 3 su 5? Non voglio rispondere, ma su cinque set è totalmente diverso perché la partita può cambiare più volte. Conta molto di più l’esperienza, ma sarebbe interessante vedere come funziona”.

“Io il miglior sportivo della storia? No, ho solo 23 anni, non sono tanto sul paragonare con altri sportivi che hanno fatto cose incredibili nel tempo. Ho fatto una grande stagione, anche l’anno scorso buona, ma c’è da vedere come va tutta la mia carriera”.

“Non mi preoccupa affrontare l’attese l’anno prossimo. Se do il 100%, più di così non posso fare. Dobbiamo controllare quel che posso fare, il mio impegno, chi c’è intorno… Vivo lo sport in modo tranquillo, e in più so quanto lavoro e per questo in campo mi sento sicuro. Ci sono state difficoltà quest’anno, ce ne saranno altre l’anno prossimo ma non le affronto con preoccupazione”.

“Prima delle grandi partite è normale avere dei dubbi, non si sa mai cosa può accadere in partita, e il pubblico mi ha dato tanto. Ho cercato di prendere forza proprio dal pubblico, e in Italia mi hanno sempre aiutato. Sono fiero di essere italiano. Abbiamo un gruppo bellissimo di tanti giocatori, è un bel momento per il tennis italiano”.

“Sono fiducioso per il futuro anche per il prossimo giudizio. Non c’era altro verso di far meglio, cerchiamo di fare il meglio possibile. Ho il team dietro che mi ha aiutato, ho spesso dormito male… è importante la combinazione tra me e tutto il team. Quando metto il cappellino e vado in campo non penso a niente, ma è una fortuna aver delle persone intorno che mi tengono stabile. Abbiamo lavorato migliorando il più possibile”.

Da Torino, Marco Mazzoni