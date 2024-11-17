Challenger Puerto Vallarta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger Puerto Vallarta – Tabellone Principale – hard
(1) Basavareddy, Nishesh vs Qualifier
Hussey, Giles vs Oberleitner, Neil
Artnak, Bor vs Qualifier
Seggerman, Ryan vs (7) Ilagan, Andre
(4) Sell, Karue vs Pannu, Kiranpal
(Alt) Rosenkranz, Mats vs Qualifier
Pacheco Mendez, Rodrigo vs (Alt) Escobedo, Ernesto
(WC) Alvarez, Luis Carlos vs (8) Aboian, Valerio
(5) Geerts, Michael vs Searle, Henry
(WC) Ledesma, Santiago vs Qualifier
Qualifier vs Engel, Justin
Rodesch, Chris vs (3) Spizzirri, Eliot
(6) Draxl, Liam vs Karlovskiy, Evgeny
Purtseladze, Saba vs (WC) Hernandez, Alex
Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier
Mayo, Aidan vs (2) Dougaz, Aziz
Challenger Puerto Vallarta – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Oliveira, Gonzalo vs (Alt) Lock, Courtney John
Genier, Tanguy vs (10) Baadi, Taha
(2) Smith, Keegan vs (Alt) Alujas, Rodrigo
(WC) Morales, Juan Jose vs (12) Perez, Alfredo
(3) Rybakov, Alex vs Magadan, Alan
(WC) Delgadillo, Guillermo vs (8) Schachter, Noah
(4) Ejupovic, Elmar vs (Alt) Ramirez, Cesar
(Alt) Weightman, Oscar vs (7) Mckennon, Maxwell
(5) Corwin, Felix vs (WC) Crespo Piedra, Rodrigo
(WC) Lage Castelan, Lance Amaury vs (9) Poling, Karl
(6) Kirchheimer, Strong vs (Alt) Ganta, Sai Karteek Reddy
(Alt) Reynolds, Finn vs (11) Brady, Patrick
TAG: Circuito Challenger
6 commenti
Spizzirri
Basavareddy
Pacheco
Draxl
Artnak
Pannu
Searle
Kuzmanov
BASAVAREDDY
SPIZZIRRI
ESCOBEDO
DRAXL
SEGGERMAN
PANNU
GEERTS
DOUGAZ
Basavareddy
Spizzirri
Sell
Draxl
Saggerman
Aboian
Geerts
Mayo
SPIZZIRRI
BASAVAREDDY
SELL
MAYO
ARTNAK
ESCOBEDO
GEERTS
DRAXL
BASAVAREDDY
MAYO
SPIZIRRI
DRAXL
ARTNAK
ROSENKRAZ
GEERTS
DRAXL
BASAVAREDDY
SPIZZIRRI
SELL
MAYO
ARTNAK
ESCOBEDO
GEERTS
DRAXL