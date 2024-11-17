Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Puerto Vallarta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

17/11/2024 08:42 6 commenti
Ernesto Escobedo nella foto
Ernesto Escobedo nella foto

MEX Challenger Puerto Vallarta – Tabellone Principale – hard
(1) Basavareddy, Nishesh USA vs Qualifier
Hussey, Giles GBR vs Oberleitner, Neil AUT
Artnak, Bor SLO vs Qualifier
Seggerman, Ryan USA vs (7) Ilagan, Andre USA

(4) Sell, Karue BRA vs Pannu, Kiranpal NZL
(Alt) Rosenkranz, Mats GER vs Qualifier
Pacheco Mendez, Rodrigo MEX vs (Alt) Escobedo, Ernesto MEX
(WC) Alvarez, Luis Carlos MEX vs (8) Aboian, Valerio ARG

(5) Geerts, Michael BEL vs Searle, Henry GBR
(WC) Ledesma, Santiago MEX vs Qualifier
Qualifier vs Engel, Justin GER
Rodesch, Chris LUX vs (3) Spizzirri, Eliot USA

(6) Draxl, Liam CAN vs Karlovskiy, Evgeny RUS
Purtseladze, Saba GEO vs (WC) Hernandez, Alex MEX
Kuzmanov, Dimitar BUL vs Qualifier
Mayo, Aidan USA vs (2) Dougaz, Aziz TUN

MEX Challenger Puerto Vallarta – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Oliveira, Gonzalo VEN vs (Alt) Lock, Courtney John ZIM
Genier, Tanguy SUI vs (10) Baadi, Taha CAN

(2) Smith, Keegan USA vs (Alt) Alujas, Rodrigo MEX
(WC) Morales, Juan Jose MEX vs (12) Perez, Alfredo USA

(3) Rybakov, Alex USA vs Magadan, Alan MEX
(WC) Delgadillo, Guillermo MEX vs (8) Schachter, Noah USA

(4) Ejupovic, Elmar GER vs (Alt) Ramirez, Cesar MEX
(Alt) Weightman, Oscar GBR vs (7) Mckennon, Maxwell USA

(5) Corwin, Felix USA vs (WC) Crespo Piedra, Rodrigo CRC
(WC) Lage Castelan, Lance Amaury MEX vs (9) Poling, Karl USA

(6) Kirchheimer, Strong USA vs (Alt) Ganta, Sai Karteek Reddy IND
(Alt) Reynolds, Finn NZL vs (11) Brady, Patrick GBR

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6 commenti

Lollo99 17-11-2024 11:43

Spizzirri

Basavareddy

Pacheco
Draxl

Artnak
Pannu
Searle
Kuzmanov

 6
Replica | Quota | 0
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l Occhio di Sauron 17-11-2024 11:37

BASAVAREDDY

SPIZZIRRI

ESCOBEDO
DRAXL

SEGGERMAN
PANNU
GEERTS
DOUGAZ

 5
Replica | Quota | 0
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miky85 17-11-2024 11:34

Basavareddy

Spizzirri

Sell
Draxl

Saggerman
Aboian
Geerts
Mayo

 4
Replica | Quota | 0
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sponghi 17-11-2024 10:09

SPIZZIRRI

BASAVAREDDY

SELL
MAYO

ARTNAK
ESCOBEDO
GEERTS
DRAXL

 3
Replica | Quota | 0
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nico 17-11-2024 10:01

BASAVAREDDY

MAYO

SPIZIRRI
DRAXL

ARTNAK
ROSENKRAZ
GEERTS
DRAXL

 2
Replica | Quota | 0
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Tasso73 17-11-2024 09:56

BASAVAREDDY

SPIZZIRRI

SELL
MAYO

ARTNAK
ESCOBEDO
GEERTS
DRAXL

 1
Replica | Quota | 0
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