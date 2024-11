Italia in semifinale alla BJK Cup: Paolini-Errani decisive nel doppio. Battuto il Giappone per 2 a 1

In semifinale

Italia in semifinale alla Billie Jean King Cup dopo una vittoria per 2-1 sul Giappone, grazie al successo decisivo nel doppio di Jasmine Paolini e Sara Errani, che hanno superato la coppia nipponica S. Aoyama / E. Hozumi per 6-3 6-4.

Nonostante un game iniziale giocato con autorità dalle azzurre, che sembrava presagire una partita in discesa, il match ha avuto un avvio complicato. Ma l’affiatamento mostrato durante tutta la stagione dal duo Paolini-Errani non ha tardato a emergere: dopo aver subito un break iniziale, le italiane hanno immediatamente reagito con un controbreak a zero, alzando progressivamente il livello del loro gioco fino a chiudere il primo set nel nono game.

Il secondo parziale si è trasformato in un monologo azzurro, con le italiane che hanno dominato fino al 5-1. Nonostante un tentativo di rimonta delle giapponesi, guidate dall’esperta Aoyama che ha recuperato fino al 5-4, Paolini ed Errani hanno chiuso l’incontro con autorità. Il match point è arrivato grazie a un vincente della toscana, seguito da un errore di volo di Aoyama che ha sancito la qualificazione dell’Italia.

Le azzurre attendono ora in semifinale la vincente tra Polonia e Repubblica Ceca, continuando il loro cammino nella competizione dopo la finale raggiunta nella scorsa edizione.

– 10:00 🇯🇵 Giappone – 🇮🇹 Italia 1-2

Shibahara (🇯🇵 JPN) vs Cocciaretto (🇮🇹 ITA)



ITF Billie Jean King Cup 2024 E. Shibahara E. Shibahara 3 6 6 E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 4 4 Vincitore: E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Shibahara 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Shibahara 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 df 30-30 2-2 → 3-2 E. Shibahara 15-15 30-15 1-2 → 2-2 E. Cocciaretto 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Shibahara 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 E. Cocciaretto 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Shibahara 15-0 40-0 5-4 → 6-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 E. Shibahara 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 E. Cocciaretto 15-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Shibahara 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Cocciaretto 0-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Cocciaretto 0-15 30-15 30-30 40-40 1-1 → 1-2 E. Shibahara 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto 15-15 40-15 40-30 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Shibahara 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 df 30-40 40-A df 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Shibahara 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Shibahara 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 E. Shibahara 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Uchijima (🇯🇵 JPN) vs Paolini (🇮🇹 ITA)



ITF Billie Jean King Cup 2024 M. Uchijima M. Uchijima 3 4 J. Paolini J. Paolini 6 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Paolini 0-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Uchijima 0-15 15-15 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 J. Paolini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 4-3 → 4-4 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 3-3 → 4-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Uchijima 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Paolini 15-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 M. Uchijima 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Paolini 15-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Uchijima 15-0 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Paolini 15-0 15-15 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Uchijima 15-0 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Uchijima 0-15 df 15-15 30-15 40-30 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Uchijima 0-15 df 0-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 df 0-0 → 1-0

Aoyama / Hozumi (🇯🇵 JPN) vs Errani / Paolini (🇮🇹 ITA)



ITF Billie Jean King Cup 2024 S. Aoyama / E. Hozumi S. Aoyama / E. Hozumi 3 4 S. Errani / J. Paolini S. Errani / J. Paolini 6 6 Vincitore: S. Errani / J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 2-5 → 3-5 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 S. Errani / J. Paolini 15-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 S. Aoyama / E. Hozumi 30-0 30-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-15 3-5 → 3-6 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 2-3 → 2-4 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-15 30-30 1-1 → 2-1 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 15-15 30-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Errani / J. Paolini 15-0 40-0 0-0 → 0-1





Marco Rossi