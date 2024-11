ATP Finals – Torino 2024: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Oggi si decide l’avversario di Jannik Sinner. Qualificazione di Alcaraz a rischio (LIVE)

La situazione

La situazione nel Gruppo B delle ATP Finals si fa sempre più intricante. Con l’ultima giornata alle porte, analizziamo tutti gli scenari possibili per la qualificazione di Carlos Alcaraz alle semifinali.

Il fattore Rublev-Ruud

La chiave di volta sarà il match tra Andrey Rublev e Casper Ruud. Per Alcaraz, la strada più semplice passa attraverso una vittoria del russo, che conduce 5-2 negli scontri diretti con il norvegese. In questo scenario, lo spagnolo dipenderebbe solo da se stesso:

– Con una vittoria su Zverev, indipendentemente se in due o tre set, si qualificherebbe come primo del girone

Lo scenario complicato

La situazione si complica notevolmente in caso di vittoria di Ruud su Rublev. In questo caso:

– Alcaraz dovrebbe battere Zverev per creare tre giocatori a due vittorie

– Il criterio di spareggio sarebbe prima il numero di set vinti, poi i games

– Se Ruud vincesse in due set, Alcaraz dovrebbe:

– Vincere in due set contro Zverev

– Farlo con un ampio margine nei games (scenario molto improbabile)

– Se Ruud vincesse in tre set:

– Alcaraz dovrebbe vincere in due set per qualificarsi

– Una vittoria in tre set lo costringerebbe al conteggio dei games, situazione sfavorevole poiché è in svantaggio rispetto al norvegese

L’importanza del match Rublev vs Ruud

È chiaro che Alcaraz farà il tifo per Rublev, dato che una vittoria del russo gli semplificherebbe notevolmente il percorso verso le semifinali. La risposta a tutti questi scenari arriverà venerdì, in una giornata che si preannuncia decisiva per le sorti del torneo.

Il girone si conferma così uno dei più equilibrati nella storia recente delle ATP Finals, con ogni match che può risultare determinante per gli equilibri finali della competizione.

1. [6] Rohan Bopanna/ Matthew Ebdenvs [8] Kevin Krawietz/ Tim Puetz

2. [2] Alexander Zverev vs [3] Carlos Alcaraz (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Casper Ruud vs [8] Andrey Rublev (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

3 | 🇷🇺 D. Medvedev | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 26-30 | 46.43%

4 | 🇦🇺 A. de Minaur | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 27-41 | 39.71%

Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%

John Newcombe Group

Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%

1 | 🇩🇪 A. Zverev | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-17 | 59.52%

2 | 🇳🇴 C. Ruud | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 22-19 | 53.66%

3 | 🇪🇸 C. Alcaraz | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 19-22 | 46.34%

4 | 🇷🇺 A. Rublev | 0-2 | 0-4 | 0.00% | 17-25 | 40.48%

Bob Bryan Group

Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%

1 | 🇩🇪 K. Krawietz /🇩🇪 T. Puetz | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-16 | 60.98%

2 | 🇮🇹 S. Bolelli /🇮🇹 A. Vavassori | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 21-18 | 53.85%

3 | 🇸🇻 M. Arevalo /🇭🇷 M. Pavic | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-20 | 50.00%

4 | 🇮🇳 R. Bopanna /🇦🇺 M. Ebden | 0-2 | 0-4 | 0.00% | 13-25 | 34.21%