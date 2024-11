Alcaraz trionfa contro Rublev nonostante i problemi fisici: “La malattia non deve essere una scusa”. Rublev su Alcaraz: “Quando gioca così solo uno o due giocatori possono fermarlo” (Video)

D: Carlos, congratulazioni. Puoi dirci qualcosa sulla partita e come ti senti?

CARLOS ALCARAZ: Beh, oggi è stata una partita davvero buona. Mi sono sentito bene in campo. Beh, bene… Ho cercato di sentirmi bene.

Sì, lui ha giocato un tennis davvero buono. Ovviamente Rublev è un giocatore molto ostico, aggressivo. Ho cercato di giocare un tennis di qualità, di dominare la partita il più possibile, cercando di correre il meno possibile.

Penso di aver fatto un ottimo lavoro oggi.

D: Alla Laver Cup hai detto che preferivi vedere il tennis come un campo pieno di opportunità perché ti aiuta a migliorare il tuo gioco. Cosa hai cambiato nel tuo gioco dopo la partita con Ruud che pensi sia stata la cosa più importante nella vittoria di oggi? È davvero possibile tenere conto del fatto che non ti senti così bene e adattare il tuo gioco di conseguenza?

CARLOS ALCARAZ: Sì, assolutamente. La partita contro Casper è stata difficile per me. Non mi sentivo bene. Non importa. Dovevo giocare meglio nonostante come mi sentissi contro Casper. Oggi mi sentivo quasi allo stesso modo. Probabilmente un po’ meglio, ma non molto.

Sì, oggi sono sceso in campo pensando che dovevo giocare meglio. Tutto qui. Cercare di dimenticare che non mi sentivo bene e concentrarmi sul fatto che dovevo giocare un buon tennis, fare buoni scambi, bei colpi da fondo campo, servire meglio. Il servizio sarebbe stato d’aiuto per la partita di oggi.

Avevo molte opzioni in mente se non mi fossi sentito bene a correre da fondo campo. Sono molto felice che tutto abbia funzionato oggi da fondo campo. Scambi lunghi. Dopo di che, sono riuscito a recuperare tra un punto e l’altro. Sono davvero grato e felice di esserci riuscito.

D: Ora sei 12-4 quest’anno contro giocatori della top 10.

CARLOS ALCARAZ: Quanti?

D: 12-4.

CARLOS ALCARAZ: È bello saperlo per far salire un po’ la mia fiducia (sorridendo).

D: Cosa pensi ti renda così efficace contro i migliori giocatori? Fai qualcosa in particolare o ti concentri su qualcosa di specifico?

CARLOS ALCARAZ: Beh, mi concentro solo sul giocare un buon tennis, esprimere un buon tennis. Ovviamente quando giochi contro i top player, pensi che devi giocare il tuo miglior tennis. Altrimenti perderai contro di loro. Questo aiuta molto.

Prima di quelle partite, prima delle partite contro i top player, capisco che tipo di gioco, che tipo di colpi andrai a giocare o a colpire. Penso sia questo.

Nel tennis è molto importante il gioco mentale, il modo in cui parli con te stesso prima delle partite. Quando sto per giocare contro un top player, mi ripeto che sono migliore, che giocherò al meglio, al 100% solo per batterli.

D: Nico Jarry indossa sempre la striscia nasale. Tu la stai indossando solo per un breve periodo o pensi di continuare? Quanto ti risulta difficile respirare? E cosa stavi inalando durante i cambi campo?

CARLOS ALCARAZ: Sì, so che Jarry indossa quella cosa al naso. Per me, oggi ha aiutato molto. Potevo respirare molto meglio.

È qualcosa che indosserò più spesso, non lo so (sorridendo). Al momento, nella situazione in cui mi trovo ora, aiuta molto. Sono abbastanza sicuro che nella prossima partita la indosserò. Nell’allenamento di domani la indosserò, sicuramente. Mi sono sentito meglio. Potevo recuperare meglio tra un punto e l’altro.

Sì, la cosa che ho inalato nel cambio campo è per quello. È solo per respirare un po’ meglio. Le cose che faccio tra i punti sono per questo. Mi aiuta molto a recuperare e a respirare meglio.

D: Quando hai giocato contro Andrey a Madrid, lui era malato e ha vinto. Ora tu sei malato e hai vinto.

CARLOS ALCARAZ: (Sorridendo).

D: Come ti senti diversamente quando sei malato? Forse c’è più adrenalina? Come lo spieghi?

CARLOS ALCARAZ: Beh, non lo so. Probabilmente alla prossima partita contro di lui, mi ammalerò il giorno prima (risate). Non lo so.

Lui ha giocato un tennis davvero buono a Madrid durante tutto il torneo, anche se era malato. Come ho detto, non dovrebbe essere una scusa. Devi giocare il tuo miglior tennis, anche se sei malato. È quello che è successo oggi per me.

Come ho detto, ho cercato di dimenticare che non mi sentivo bene, che ero malato, e di esprimere un tennis davvero buono. È quello che fanno i buoni tennisti o i top player, anche quando non si sentono bene.

D: Sfortunato ancora una volta, Andrey. Come valuti la tua prestazione di oggi?

ANDREY RUBLEV: Penso sia stata una grande partita. Ho avuto un calo verso la fine del primo set, ma per il resto, soprattutto nel secondo set, credo che il livello sia stato davvero alto.

D: Diresti che sta diventando più difficile o più facile giocare contro di lui? Come descriveresti la sua evoluzione? Qual è la tua esperienza? Cosa lo rende così ostico ora?

ANDREY RUBLEV: Di tutti i match che abbiamo giocato l’uno contro l’altro, oggi ha espresso il suo miglior livello, anche se consideriamo la nostra partita qui l’anno scorso o quella a Madrid. Oggi ha giocato al suo meglio.

Anche al servizio. Di solito varia molto con effetti e rotazioni, ma oggi ha servito principalmente piatto e con un’alta percentuale di prime palle.

D: Ora la tua unica possibilità di andare avanti è che Zverev vinca stasera in due set. Segui queste dinamiche o è troppo complicato?

ANDREY RUBLEV: Le avrei seguite se avessi vinto oggi. Ovviamente guarderò la partita perché si tratta dei migliori giocatori. È interessante guardare in generale questo tipo di partite. Anche ieri ho guardato Sinner contro Fritz, che sono nell’altro girone. È semplicemente interessante vedere i migliori giocatori in questo torneo.

Vedremo. Per quanto riguarda i risultati, non penso che li seguirò. Quanto a guardare la partita, sì.

D: Era la terza volta contro Carlos. Quando ti prepari ad affrontare di nuovo lui, o qualsiasi altro giocatore, pensi alle partite precedenti? O quello che è successo in passato è diverso e non lo prendi in considerazione?

ANDREY RUBLEV: Beh, ovviamente più si gioca l’uno contro l’altro, più ci si conosce. Ma sì, quello che è successo in passato è passato. Cerchi di prepararti per quello che verrà. Cerchi di…

Oggi, non so, ha giocato davvero bene. Non c’è altro da dire. Quando gioca così, ci sono solo uno o due giocatori che possono fermarlo, sì (sorridendo).

D: Quanto è stato frustrante il suo dropshot oggi? È stato ancora migliore del solito?

ANDREY RUBLEV: I dropshot, no. Direi come al solito. Normalmente ne fa più di quanti ne sbaglia. Oggi ne ha fatti più di quanti ne ha sbagliati. Penso ne abbia sbagliato solo uno quando era sopra 40-0. Tutti gli altri li ha vinti. Di solito è così.

Anche quando abbiamo giocato a Madrid, non so, forse ne ha sbagliati uno o due, ma tutti gli altri li ha fatti.

D: È stata una stagione intera in cui hai indossato la tua linea di abbigliamento Rublo. Hai intenzione di indossarla anche la prossima stagione? Hai piani per la prossima stagione?

ANDREY RUBLEV: Sì, ora sono con K-Swiss. Il prossimo anno sarò con K-Swiss, quindi. Ora sono ambasciatore di K-Swiss (sorridendo).