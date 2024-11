Malaga colpita da forte maltempo: Spagna – Polonia di BJKCup spostata a domani

Non c’è pace in Spagna quest’autunno.. Dopo la terribile devastazione subita dalla comunità valenciana e i gravi danni in Catalogna, ora è la parte nord dell’Andalusia a subire un’ondata di maltempo eccezionale. La città di Malaga in queste ore è colpita da una perturbazione intensa che ha portato tantissima acqua ed allagamenti in varie zone della città. Per questo le autorità hanno deciso di non far disputare l’incontro Spagna – Polonia di Billie Jean King Cup, previsto per oggi al Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena, spostandolo a venerdì prossimo.

“A causa di una severa allerta meteo emessa dalle autorità locali e regionali, il primo turno delle finali di Billie Jean King Cup 2024 tra Spagna e Polonia, originariamente programmato per oggi, 13 novembre alle 17:00, è stato posticipato. Il turno si svolgerà ora venerdì 15 novembre, a partire dalle 10:00. Questa decisione è stata presa in base alle linee guida delle autorità competenti per garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti e degli spettatori. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente ciò possa causare e apprezziamo la vostra comprensione e collaborazione”.

Due to a severe weather alert issued by local and regional authorities, the 2024 Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals first round tie between Spain and Poland, originally scheduled for today, November 13 at 5pm, has been postponed. The tie will now take place on Friday,… pic.twitter.com/NhjA2KLRuU — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 13, 2024

Anche per domani le previsioni meteo non sono incoraggianti, ma la pioggia dovrebbe essere meno intensa e si spera che si possa giocare regolarmente.

Mario Cecchi