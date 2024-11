Sinner: “Ancora mi sorprende l’affetto della gente. Sono felice di aver intorno a me persone che mi dicono le cose in faccia quando sbaglio” (sintesi video della partita)

Un Jannik Sinner sereno e rilassato si è presentato alla stampa, rispondendo a domande a 360°, meno focalizzate sulla partita e più sul contesto del torneo. Sinner si è detto contento della vittoria contro un avversario per niente facile, e di sentire l’amore della gente, restando ancora sorpreso per la grande attenzione ricevuta. Sul proprio comportamento, ringrazia l’esempio delle persone che gli stanno vicino. Questi alcuni estratti della press conference di Jannik.

“È stato un match molto equilibrato, c’è stato un bel livello di gioco e partita dura, molto diversa della prima del torneo”.

“Giocare in Italia è diverso, il pubblico è splendido, ti sostiene tanto e questo mi piace. Sono felice di essere qua. Sono ancora sorpreso dal calore della gente, alla fine sono un ragazzo di 23 anni che ama giocare a tennis, e ricevo tutto questo affetto. Cerco di fare del mio meglio e meritarmi l’affetto del pubblico. La gente che viene qua conosce lo sport, ci segue e anche ci aspetta per ore fuori dall’hotel. Non vado fuori questa settimana, cerco di stare focalizzato sugli allenamenti, ma mi rendo conto del grande interesse che c’è ed è molto importante”.

“Ogni partita è diversa. Giocare da n.1 è complicato perché ogni mio avversario non ha niente da perdere. Come si preparano gli incontri? Si cerca di ricordare come era andata la partita precedente contro un avversario già affrontato, ci si focalizza su quel che è necessario per vincere”.

“Il fattore campo? Si, certo conta, penso che sia un fattore importante. Mi piace sentire il tifo della gente. Lo scorso anno ho fatto finale, spero di continuare bene nel torneo, è bellissima atmosfera qua e mi piace avvertire questo calore quando scendo in campo. Quest’anno non stavo bene e non ho potuto giocare a Roma, quindi sono felice di poter giocare di nuovo in Italia a Torino”.

Chiedono a Jannik sulla sua bravura anche nel parlare a caldo dopo gli incontri, con parole misurate, mai una fuori posto. “Cerco sempre di rispettare tutti, mi considero una persona umile. Alla fine noi siamo solo dei giocatori di tennis, non siamo persone importanti, siamo solo dei ragazzi che giocano bene a tennis. Il tennis è uno sport che deve far divertire noi e le persone che guardano. Si fanno le interviste, e ho sempre cercato di aver intorno a me delle persone oneste che mi hanno dato messaggi positivi, non hanno paura di dirmi le cose in faccia e mi fanno capire quando sbaglio. Con lo stress, a volte si reagisce in modo diverso… Io posso sembrare una persona che ha poche emozioni, ma invece ne ho. Magari meno di altri, o le tiro fuori di meno, ma apprezzo molto quel che sta succedendo intorno a me e sono molto felice delle persone che sono con me”.

“La nazionale di calcio in contemporanea al mio match di giovedì sera? In realtà non ho mai chiesto di giocare pomeriggio o sera, ho saputo che sono di sera e ci sarà anche l’Italia. Che posso dire, spero che sarà una bella serata per lo sport italiano”.

“La mia imitazione in tv? Ho visto qualcosa, ma non sono sicuro che sia proprio quella. Ad ogni modo sì, è carina…”

Da Torino, Marco Mazzoni