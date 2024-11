L’ATP celebra il n.1 di Sinner con un video

Dalle NextGen Finals di Milano al trono di n.1 del mondo a fine 2024, al termine di una stagione esaltante che l’ha visto diventare primo nel ranking lo scorso 10 giugno e mantenere saldamente il trono. La pagina X dell’ATP Tour celebra il nostro campione con una bella clip video, che ripercorre alcuni dei momenti più avvincenti e significativi della carriera di Jannik.

“Rendere un sogno realtà” così recita il post social che lancia il video celebrativo di Sinner.

Making his dream a reality ✨

Jannik Sinner is on top of the world as the ATP Year-End No. 1 presented by PIF.#PIF | #ATPRankings | #Partner pic.twitter.com/yPMCdQX4Jt

— ATP Tour (@atptour) November 12, 2024