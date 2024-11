Tennis Serie A1: Conclusa la fase a gironi. Definite le squadre per i play-off scudetto. il TC Santa Margherita conclude il girone eliminatorio a punteggio pieno con sei vittorie in altrettante partite.

Serie A1 maschile di tennis, il TC Santa Margherita conclude il girone eliminatorio a punteggio con sei vittorie in altrettante partite. Finisce 5-1 col CT Palermo. In campo Basso e Nosei entrambi vincenti in singolo così come Martinez e Romano. Martedì a Roma sorteggio per conoscere il nome dell’avversario in semifinale. Mauro Iguera: “Sarà durissima ma siamo pronti”

Missione completata per il TC Santa Margherita Ligure che aveva già conquistato la settimana scorsa l’accesso alle semifinali nel campionato di serie A1 maschile. Oggi il sesto successo consecutivo in altrettante gare nella sfida casalinga col CT Palermo. Per la squadra dei capitani Lavagnino e Inserra successo finale col punteggio di 5-1. In campo anche lo spagnolo Pedro Martinez (nella foto di Gian Cavassa), uno dei big della formazione ligure e numero 40 del mondo, che ha vinto senza problemi contro Salvatore Caruso 6-4,6-1. Adesso appuntamento a martedì prossimo quando ci sarà il sorteggio per le semifinali. La partita di andata è prevista domenica 17 novembre, quella di ritorno una settimana dopo. Per il TC Santa Margherita Ligure il 17 incontro in trasferta e il 24 in casa, possibilità che spetta alla squadra che ha fatto più punti nella stagione regolare. ”Siamo assolutamente orgogliosi del percorso che abbiamo fatto fino ad adesso, senza problema ma grande umiltà dimostrata ogni settimana sul campo di gioco – spiega Mauro Iguera, presidente del TC Santa Margherita Ligure – adesso ci prepariamo alle semifinali consapevoli del fatto che qualunque avversario che incontreremo potrà creare problemi vista la qualità altissima che avranno. Ci ricordiamo sempre che siamo una neoprossima ma con Martinez, Vavassori, Pellegrino, Maestrelli e Middlekoop a disposizioni ei nostri giovani del vivaio siamo pronti a giocarcela con chiunque col massimo rispetto ma senza paura”

Si è giocata nel week-end la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Serie A1 maschile e femminile a squadre.

Nel campionato maschile Park Tennis Genova, TC Crema, TC Rungg e Santa Margherita Ligure sono le formazioni che il 17 e 24 novembre disputeranno i play-off scudetto.

Nel torneo femminile hanno conquistato i play-off scudetto TC Padova Argos, CT Palermo, TC Rungg e At Verona Falconeri. Le gare d’andata si giocheranno domenica 17 novembre e il ritorno a campi invertiti sette giorni dopo.

Di seguito risultati e classifiche:

SERIE A1 MASCHILE

GIRONE 1

Park Tennis Club Genova – Sporting Club Selva Alta Vigevano 2-4

ST Bassano del Grappa – Eur Sporting Club Roma 1-5

Classifica

Park Tennis Club Genova, 13 punti. Sporting Club Selva Alta Vigevano, 11 punti. Eur Sporting Club Roma, 6 punti. ST Bassano del Grappa, 2 punti.

GIRONE 2

CT Vela Messina – TC Crema 2-4

ATA Battisti Trentino – TC Sinalunga Siena 5-1

Classifica

TC Crema, 13 punti. CT Vela Messina, 9 punti. TC Sinalunga Siena, 7 punti. ATA Battisti Trentino, 6 punti.

GIRONE 3

TC Rungg Sudtirol/Yogurteria – Sporting Club Sassuolo 4-2

TC Pistoia-Vannucci Piante – TC Parioli 5-1

Classifica

TC Rungg Sudtirol/Yogurteria, 13 punti. Sporting Club Sassuolo, 8 punti. TC Parioli, 7 punti. TC Pistoia-Vannucci Piante, 5 punti.

GIRONE 4

CT Massa Lombarda – Tc Italia Forte dei Marmi 1-5

Santa Margherita Ligure – CT Palermo 5-1

Classifica

Santa Margherita Ligure, 18 punti. CT Palermo, 10 punti. TC Italia Forte dei Marmi, 7 punti. CT Massa Lombarda, 0 punti.

SERIE A1 FEMMINILE

GIRONE 1

CT Palermo – TC Padova Argos 1-3

Società Canottieri Casale ASD – Park Tennis Club Genova 3-1

Classifica

TC Padova Argos, 12 punti. CT Palermo, 10 punti. Società Canottieri Casale ASD, 7 punti. Park Tennis Club Genova, 5 punti.

GIRONE 2

TC Cagliari – Tennis Beinasco 3-1

AT Verona Falconeri – TC Rungg-Sudtirol/Kiko 2-2

Classifica

TC Rungg-Sudtirol/Kiko, 10 punti. AT Verona Falconeri, 10 punti. TC Cagliari, 10 punti. Tennis Beinasco, 2 punti.