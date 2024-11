ITF Funchal e Austin: I Main Draw

ITF FUNCHAL(Por 50k cemento outdoor)

[1] Daria Snigur vs Teresa Franco dias

Ekaterina Yashina vs Eva Guerrero alvarez

Francesca Curmi vs Sara Borkop

Rositsa Dencheva vs [6] Yasmine Mansouri

[3] Carole Monnet vs Tilde Stromquist

Alexia Lavinia Puiac vs Aneta Laboutkova

Ella Mcdonald vs Riya Bhatia

Martyna Kubka vs [5] Jodie Anna Burrage

[7] Lucia Cortez llorca vs Anouck Vrancken peeters

Martha Matoula vs Ekaterina Kazionova

Sarah Beth Grey vs Polina Iatcenko

Jana Otzipka vs [4] Justina Mikulskyte

[8] Matilde Jorge vs Alyssa Reguer

Olga Helmi vs Holly Hutchinson

Emma Van poppel vs Kristina Dmitruk

Stephanie Judith Visscher vs [2] Francisca Jorge

ITF AUSTIN(Usa 50k cemento outdoor)

[1] Ekaterina Makarova vs Haruka Kaji

TBD vs TBD

Clervie Ngounoue vs TBD

[5] Sophie Chang vs TBD

[3] Alina Charaeva vs Kayla Cross

TBD vs TBD

Jamie Loeb vs Victoria Hu

Malaika Rapolu vs [7] Gabriela Knutson

[8] Carol Zhao vs Mary Stoiana

Victoria Mboko vs Caty Mcnally

Whitney Osuigwe vs TBD

Alana Smith vs [4] Irene Burillo escorihuela

[6] Lina Glushko vs TBD

Karina Miller vs Charlotte Kempenaers-pocz

Jaimee Fourlis vs Madison Sieg

Gabriela Lee vs [2] Anastasia Tikhonova