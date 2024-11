Shapovalov riparte da Tipsarevic: l’ex numero 8 del mondo sarà il suo nuovo coach

Denis Shapovalov prosegue il suo percorso di ritorno nell’élite del tennis mondiale e lo fa con una novità importante: l’ex numero 8 del mondo Janko Tipsarevic sarà il suo nuovo allenatore. La notizia è stata confermata durante l’ATP di Belgrado 2024, dove il canadese ha raggiunto le semifinali.

“Ho fatto una settimana di prova con Janko a Basilea. Inizieremo a lavorare insieme a Dubai, durante la pre-season, e vedremo come andranno le cose”, ha dichiarato Shapovalov a SportKlub. “Janko è stato un tennista incredibile, lo rispetto moltissimo. Quando ero bambino ricordo di averlo visto in TV in un match contro Novak in Canada, nel 2012. Fu una partita speciale e un ricordo molto bello per me.”

“È una persona molto intelligente, sono emozionato per questa collaborazione. Mi ha già dato alcuni spunti interessanti, anche se è ancora presto”, ha aggiunto il canadese, che mostra grande entusiasmo per questa nuova avventura con Tipsarevic, ex campione di Coppa Davis nel 2010.

Un binomio che promette scintille e che potrebbe aiutare Shapovalov a ritrovare il suo miglior tennis sotto la guida di uno dei giocatori più rispettati del circuito.





Francesco Paolo Villarico