ATP Finals 2024 – Torino: Tutto sulla conferenza stampa di oggi. Binaghi “Siamo testimoni di un evento che non si era mai verificato nella storia del nostro sport. Tra dieci giorni sapremo se resteranno in Italia”

Il fascino elegante della città di Torino, la classe dei migliori giocatori del mondo e sessanta centimetri di argento sterling, pronti a risplendere sotto le luci della Inalpi Arena. Un’altra pagina della storia del tennis sta per essere scritta. L’attesa è finita: ‘sipario’!

Per il quarto anno consecutivo il capoluogo piemontese ospita le Nitto ATP Finals. E lo fa con lo stesso grande entusiasmo che ha accompagnato le prime tre edizioni, e con importanti novità che contribuiscono a rendere imperdibile l’edizione 2024, a cominciare dal ‘Grand Opening Show’, che domani sera, sull’inconfondibile campo della Inalpi Arena, inaugurerà ufficialmente il torneo con uno spettacolo unico nel suo genere e l’esibizione di tre fuoriclasse della musica italiana.

Con una manciata di biglietti ancora disponibili, le Nitto ATP Finals 2024 hanno già praticamente registrato il sold out in tutte le sessioni di gioco. Stamane, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo – sede torinese del gruppo bancario – si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024: dopo il saluto di Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo, che in qualità di Host Partner ha accolto la conferenza, sono intervenuti il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, il Presidente di ATP, Andrea Gaudenzi, il Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, l’Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano e Sam Strijckmans, Executive Vice President – President & CEO, Nitto EMEA NV.

DA SINNER AD ALCARAZ: I MIGLIORI DEL MONDO IN CAMPO A TORINO

I sogni azzurri con Jannik Sinner e la coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori; le ambizioni di Carlos Alcaraz; il desiderio di una nuova gloria da parte di Alexander Zverev e Daniil Medvedev, vincitori del torneo rispettivamente nel 2018 e nel 2020; la voglia di rivalsa a ‘stelle e strisce’ con Taylor Fritz e quella di Casper Ruud che tenterà un nuovo assalto al titolo dopo la finale persa nel 2022; la determinazione di Andrey Rublev; la carica del debuttante Alex De Minaur. Questi i nomi degli otto grandi protagonisti in singolare delle Nitto ATP Finals 2024. Protagonisti cui si affiancheranno le coppie di campioni qualificate per il torneo di doppio: Marcelo Arévalo/Mate Pavić, Marcel Granollers/Horacio Zeballos, Simone Bolelli/Andrea Vavassori, Max Purcell/Jordan Thompson, Rohan Bopanna/Matthew Ebden, Wesley Koolhof/Nikola Mektic, Harri Heliovaara/Henry Patten, Kevin Krawietz/Tim Puetz.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

La conferenza stampa di presentazione delle Nitto ATP Finals 2024 si è conclusa con la cerimonia del sorteggio dei gironi guidata dal Referee Gerry Armstrong, coadiuvato per quello del singolare da Sam Strijckmans e per quello del doppio da Fabrizio Paschina. Gli otto qualificati sono stati inseriti in due gironi all’italiana: dopo le sfide delle prime sei giornate della fase a gironi, i primi due in classifica si affronteranno sabato 16 novembre nelle semifinali (il primo di un gruppo contro il secondo dell’altro). Il giorno dopo andranno in scena le finali. Lo stesso meccanismo si applicherà anche per le otto coppie protagoniste del torneo di doppio.

Questa lo schema che riassume la composizione dei gruppi:

GRUPPO NASTASE

Jannik Sinner

Daniil Medvedev

Taylor Fritz

Alex De Minaur

GRUPPO NEWCOMBE

Alexander Zverev

Carlos Alcaraz

Casper Ruud

Andrey Rublev

GRUPPO BOB BRYAN

Marcelo Arévalo/Mate Pavić

Simone Bolelli/Andrea Vavassori

Rohan Bopanna/Matthew Ebden

Kevin Krawietz/Tim Puetz

GRUPPO MIKE BRYAN

Marcel Granollers/Horacio Zeballos

Wesley Koolhof/Nikola Mektic

Max Purcell/Jordan Thompson

Harri Heliovaara/Henry Patten

PROGRAMMA DI GIOCO

Lo schedule del torneo prevede 15 sessioni di gioco così suddivise: da domenica 10 a venerdì 15 novembre (le giornate dedicate alla fase a gironi) sono in programma una sessione pomeridiana (a partire dalle ore 11:30 un match di doppio e, non prima delle ore 14:00, un match di singolare) e una sessione serale (a partire dalle ore 18:00 un match di doppio e, non prima delle ore 20:30, un match di singolare). Sabato 16 novembre sono in programma le semifinali, alle ore 12:00 la sessione pomeridiana e alle ore 18:00 la sessione serale. Domenica 17 novembre è in programma la finale di doppio alle ore 15:00 e, non prima delle ore 18:00, la finale di singolare.

SINNER INCORONATO A TORINO

Non solo lo spettacolo dei grandi match in programma. Il campo dell’Inalpi Arena sarà anche il proscenio perfetto per celebrare Jannik Sinner. Il campione italiano riceverà infatti il premio di Numero 1 di fine stagione. Il trofeo Year End No.1 Presented by PIF lo consacrerà come il 19esimo tennista della storia a chiudere l’anno in testa alla classifica PIF ATP. Un altro grande risultato del 23enne di San Candido che raccoglierà idealmente lo scettro da Novak Djokovic, assegnato alla fine del 2023.

IL PRIMO ‘GRAND OPENING SHOW’

Uno spettacolo nello spettacolo. Il ‘Grand Opening Show’, che venerdì 8 novembre a partire dalle ore 21:00 alzerà ufficialmente il sipario sul torneo di tennis più atteso dell’anno, rappresenta la prima grande novità della kermesse torinese. Una serata unica e imperdibile in cui tre grandi artisti italiani – Blanco, Madame e Marco Mengoni – scalderanno l’atmosfera della Inalpi Arena con oltre due ore di grandi esibizioni ed intrattenimento, 70 minuti di performance live e 20 brani in scaletta, scelti tra i più grandi successi del loro straordinario repertorio. Uno show visivo di altissimo impatto che sfrutterà la superficie del campo da gioco della Inalpi Arena, trasformata per l’occasione in un inedito palcoscenico; luci, colori, note musicali e videoproiezioni che catapulteranno gli appassionati in una esperienza travolgente e immersiva, preludio ideale della settimana più bella dell’anno.

IL SITE SI È RIFATTO IL LOOK

In occasione della quarta edizione italiana, le Nitto ATP Finals si presentano a giocatori, fan e partner con importanti novità destinate principalmente a innalzare il gradimento della loro esperienza. Per rendere indimenticabili le giornate alla Inalpi Arena, gli appassionati potranno beneficiare di un Fan Village totalmente ridefinito negli spazi e nei servizi. Fan Village che aprirà ufficialmente il 9 novembre col ‘Family Day’, giornata in cui sarà accessibile gratuitamente a tutti i visitatori, che potranno inoltre ‘conoscere’ dal vivo le otto coppie di doppio qualificate per la competizione, presentate sul palco del Fan Village alle ore 12:00, nell’ambito dell’evento ‘Meet the Champions’ dedicato ai doppisti.

Nell’ottica di assicurare una piena integrazione tra le attività commerciali, le attività sportive e le soluzioni ristorative, i padiglioni del Fan Village sono stati ampliati e ripensati; la capienza totale è di oltre 5.200 persone, un 30% in più rispetto alle scorse edizioni. Evidente anche lo sviluppo del padiglione dei partner e delle attività commerciali, che potrà contare su oltre 2.700 mq di superficie dedicati. Il padiglione ristorativo, oltre 3.200 mq, presenta un’ampia proposta enogastronomica, anche grazie a un secondo ristorante à la carte da 100 posti. Il tutto, con la certezza di non perdere neanche un punto dello spettacolo sul campo della Inalpi Arena, grazie a uno dei fiori all’occhiello del Fan Village 2024: un maxischermo LED di oltre 60 mq.

Sensibilmente ridefiniti anche l’area dedicata agli sport della racchetta (padel, beach tennis e pickleball) e gli spazi dedicati alla promozione delle attività federali e agli eSports; contestualmente al grande evento di tennis, a Torino è in programma anche la prima edizione delle Nitto ATP Finals eSeries, in cui i migliori 8 giocatori del circuito di qualificazione ‘Road To Torino’ si ritrovano per il gran finale e l’assegnazione del titolo di ‘Re degli eSports 2024’. Ad arricchire, e rendere più immersiva e coinvolgente l’esperienza torinese, ci sono anche le luci e i colori della facciata del Fan Village, completamente rinnovata con una superfice full LED e un progetto di animazione audio-video che coinvolge anche l’area di Piazzale Grande Torino. Una moderna pensilina di collegamento, coperta e riscaldata – realizzata per collegare i padiglioni dell’intrattenimento e del relax con il campo principale – rappresenta un’altra peculiarità del progetto.

L’INCONTRO CON I CAMPIONI

Prima di ammirare le loro gesta sul campo da gioco, i più grandi giocatori del circuito impegnati nelle Nitto ATP Finals verranno ‘travolti’ dalla passione e dall’entusiasmo di Torino. Questo pomeriggio, 7 novembre, intorno alle 17:20, fan e appassionati avranno l’opportunità unica di ‘salutare’ da vicino gli otto campioni in gara nel torneo di singolare, che sfileranno sul ‘Blu Carpet’ allestito tra Piazza Carlo Alberto e Piazza Carignano. I giocatori raggiungeranno quindi il Teatro Carignano dove si terrà il ‘Meet The Champions’.

TORINO E I COLORI DEL TENNIS

Una città vestita a festa per accogliere al meglio il torneo più atteso della stagione tennistica. A Torino si respira da tempo l’inconfondibile atmosfera delle Nitto ATP Finals. Sotto i portici di via Po, nel tratto che collega Piazza Castello a via Rossini – una delle vie più amate dai torinesi e dai turisti – è possibile visitare (fino alla fine del torneo) una mostra fotografica curata dalla FITP, che celebra i primi campioni qualificati al torneo singolare e a quello di doppio: volti e storie dei campioni che saranno protagonisti sul campo della Inalpi Arena, per una mostra che si arricchirà progressivamente con i profili degli ultimi qualificati, fino a incoronare il “campione dei campioni”.

Altre esposizioni fotografiche possono essere ammirate (sempre fino al 17 novembre) in altri luoghi più iconici del capoluogo piemontese. Piazza San Carlo è la cornice perfetta per la mostra “Best of Torino”, un racconto per immagini che ripercorre i momenti salienti delle prime tre edizioni torinesi del torneo. Piazza Palazzo di Città ospita invece la mostra “Court of Champions”, un tributo ai vincitori delle Nitto ATP Finals.

BIGLIETTERIA

I biglietti delle Nitto ATP Finals 2024 sono disponibili online ai link: https://tickets.nittoatpfinals.com/it e https://www.ticketone.it/artist/nitto-atp-finals. Oltre che per i possessori di un biglietto per l’Inalpi Arena, il Fan Village sarà accessibile attraverso biglietti ‘ground’ al costo di 10 euro anche agli appassionati che desiderano respirare l’atmosfera delle Finals. È possibile, inoltre, seguire gli allenamenti dei campioni: fino al 9 novembre sono disponibili biglietti per le ‘practice sessions’ sul campo della Inalpi Arena mentre, fino al 15 novembre, gli appassionati avranno l’opportunità di acquistare un biglietto per accedere a uno dei circoli più famosi del mondo, il Circolo della Stampa Sporting, i cui campi di allenamento indoor sono a completa disposizione dei partecipanti al torneo.

Ricordiamo che ai tesserati della FITP è riservato uno sconto del 20%.

COPERTURA TELEVISIVA

Anche quest’anno le Nitto ATP Finals beneficeranno di una vasta copertura televisiva che permetterà agli spettatori di tutto il mondo di godere dell’imperdibile spettacolo che andrà in scena sul ‘blu’ della Inalpi Arena. Per quel che riguarda l’Italia, il torneo sarà visibile su Sky Sport con la RAI impegnata nel trasmettere il miglior match di giornata su Rai Due, qualora il protagonista sia Jannik Sinner (o il doppio azzurro Bolelli-Vavassori qualora approdasse in semifinale); in caso contrario la gara sarà visibile su Raisport.

Inoltre, SuperTennis, il canale della Federazione Italiana Tennis e Padel, seguirà l’evento con uno studio situato nel cuore del Fan Village e un altro all’interno dell’Inalpi Arena. Attraverso approfondimenti, immagini esclusive e interviste inedite, offrirà agli appassionati uno sguardo unico sul torneo e sul suo ‘dietro le quinte’, immergendoli nell’atmosfera magica della competizione.

LE ATTIVITÀ DELLA FITP PER I PIÙ GIOVANI

Grazie all’impegno dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’, la FITP arricchisce l’evento con numerose iniziative rivolte ai giovani. ‘Road to Torino’ è un circuito riservato agli Under 11 e Under 13 maschili e femminili che la FITP ha fortemente voluto per completare l’offerta dedicata ai ragazzi e continuare nel miglioramento del lavoro di formazione continua. Il Master finale si giocherà a Torino dal 10 al 17 novembre. Sempre a Torino, durante la settimana delle Nitto ATP Finals, è in programma il Master del circuito Junior Next Gen, riservato alle categorie Under 10, Under 12, Under 14 maschile e femminile. Venerdì 8 novembre l’atteso appuntamento al Pala Ruffini con la festa di ‘Racchette in Classe’, il progetto della FITP, in collaborazione con la FITeT e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha avvicinato al tennis (e non solo) migliaia di ragazzi in ogni angolo d’Italia. Spazio ai più giovani, ma non è tutto. Torino sarà anche una prestigiosa vetrina per il pickleball, il nuovo sport di racchetta che trova così una sua collocazione di respiro nazionale. In calendario il Master Nazionale del circuito Road To Torino, che dopo le fasi provinciali e regionali approda per l’evento finale sui campi allestiti nel villaggio dell’Inalpi Arena.

IL FONDAMENTALE SUPPORTO DEI PARTNER

Il successo di un evento di grande rilevanza internazionale come le Nitto ATP Finals è possibile principalmente grazie al prezioso contributo dei Partner. Oltre a Nitto, Title Partner del torneo, Intesa Sanpaolo si conferma come Host Partner, mentre Emirates, Lavazza e Lexus continuano a essere Platinum Partner. Tra i Gold Partner, accanto a EA7 Emporio Armani, Haier, Rolex e Valmora, da questa edizione si aggiunge PIF, peraltro official naming partner dell’ATP Rankings, e Rummo. I Silver Partner che rinnovano il loro sostegno sono Asti DOCG, Degree, Dunlop, Iren, IP, Italgas, Longi, VeChain e Xerjoff, a cui si affiancano – per questa quarta edizione torinese – Yokohama e Trenitalia. Rinascente e Torino Outlet Village mantengono il ruolo di Bronze Partner, mentre DAO, Gattinoni, Technogym, TicketOne, Turismo Torino e Provincia, e Thomas Lyte restano Official Supplier. A partire da quest’anno, si aggiunge inoltre Villa Antinori. I Media Partner dell’evento sono RTL 102.5, La Gazzetta dello Sport, La Stampa e TuttoSport.

LE DICHIARAZIONI

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “È trascorso un altro anno, e noi italiani, sulla scia dei risultati e dell’entusiasmo della precedente edizione, abbiamo vissuto ancora emozioni e sentimenti inenarrabili. La famiglia del tennis azzurro non smette di festeggiare: abbiamo Jannik Sinner numero uno del mondo, i suoi trionfi Slam di Melbourne e New York e l’incredibile ruolino di marcia del 2024. Benvenuti: siamo a Torino, alla 55a edizione delle Nitto Atp Finals, e il Made in Italy è preponderante, con tutto il rispetto per tutti gli altri ‘Maestri’ in gara: insieme a Jannik Sinner, ci sono anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio, ed è l’ennesima prima storica volta. Siamo testimoni di un evento che non si era mai verificato nella storia del nostro sport. La conferma del ‘Sistema Italia’ che, di sviluppo, inclusione e formazione, ha fatto la sua filosofia di vita. La Federazione Italiana Tennis e Padel persegue, e lo farà sempre, l’obiettivo di rendere le nostre discipline di racchetta più popolari possibili: quest’anno ci sarà anche il pickleball a mettersi in mostra all’Inalpi Arena e ci sarà la novità della grande musica che parteciperà a questa grande settimana che attende Torino. Non resterete delusi”.

Sulle Finals ancora a Torino: “Sono tra due mastini. Il sindaco Lo Russo è determinato a trattenerle a Torino. Poi c’è Gaudenzi che è tignoso come quando giocava. Il mio interesse è di tenerle in Italia. Cerchiamo di avere pazienza tra una decina di giorni sapremo“.

Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP: “Le Nitto ATP Finals di Torino hanno raggiunto ogni anno nuove vette e siamo entusiasti di chiudere ancora una volta la stagione con una vetrina di talenti così straordinaria. Con una folla da record e campioni fenomenali che si sono guadagnati un posto in questo prestigioso finale di stagione, ogni ingrediente è presente per un evento indimenticabile. Siamo orgogliosi che le Nitto ATP Finals offrano il più grande premio per il vincitore del tour maschile, con 4,8 milioni di dollari assegnati a un campione imbattuto. Un ringraziamento speciale ai nostri partner, in particolare alla FITP e al nostro Title Sponsor Nitto, per il loro costante sostegno. Come gioiello della corona dell’ATP Tour, questo torneo stabilisce lo standard di eccellenza, un risultato reso possibile grazie alla dedizione dei nostri partner, dei giocatori e, soprattutto, dei fan”.

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, e Marina Chiarelli, Assessore al Turismo, Cultura e Sport della Regione Piemonte: “Torino e il Piemonte tornano al centro dello sport internazionale con le Nitto ATP Finals, un evento planetario che porta gli occhi del mondo sul nostro territorio e che, anche quest’anno, ci conferma la patente di capitale dei grandi eventi, a partire proprio dalle gare del tennis, con l’impegno che insieme al Comune stiamo mettendo in campo per poterle ospitare anche oltre il 2025. Il 2024 si caratterizza come un anno record: abbiamo ospitato il Tour de France, il Giro d’Italia, ci prepariamo alle Nitto ATP Finals e alla partita Italia-All Blacks, in attesa di concretizzare la candidatura del Piemonte per ospitare la Vuelta nel 2025. Investire nei grandi eventi significa investire nella visibilità e nella promozione internazionale e siamo certi che Torino e il Piemonte anche quest’anno sapranno mostrarsi splendide agli occhi di quanto verranno qui per assistere alle gare o le vedranno in tv”.

Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino: “Le Nitto ATP Finals tornano per il quarto anno consecutivo nella nostra città riempiendola di entusiasmo e di orgoglio. Torino ha saputo in questi anni offrire ad uno dei più grandi eventi del tennis mondiale un palcoscenico ideale per le gare e una casa accogliente sia per i campioni che per i tantissimi appassionati da tutto il mondo arrivati sempre più numerosi, edizione dopo edizione. Un successo che ci spinge a continuare il nostro impegno per far proseguire il legame tra la nostra città e le Nitto ATP Finals anche dopo il 2025. Fin dall’inizio abbiamo lavorato di concerto con tutte le altre istituzioni coinvolte anche per far sì che questa occasione diventasse una grande festa per tutta la città e quest’anno, con un Village aperto a tutti e un calendario ricchissimo di eventi diffusi, lo sarà se possibile ancora di più. Tutti avranno l’opportunità di vivere la fantastica atmosfera che si respirerà dentro e fuori dal campo e di incontrare i campioni pronti a regalare a Torino e a tutto il mondo uno spettacolo di grande sport”.

Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive della Regione Piemonte: “Voglio iniziare complimentandomi con la Federazione Italiana Tennis e Padel. È importante sottolineare che, se questo movimento funziona, è perché c’è una buona organizzazione, con un elevato numero di partecipanti e, tra questi, ci sono persone che diventano atleti, anche professionisti. Questo non accade per caso ma perché dietro c’è un lavoro enorme. Grazie, dunque, di cuore al Presidente Binaghi per quello che sta facendo. Come sottolineava il Presidente Gaudenzi, si invecchia ma al tempo stesso si migliora. Ad oggi, Torino e la Regione Piemonte, sono oggettivamente più pronti di quando è cominciata questa avventura e siamo arrivati ad un ottimo livello. Volevo quindi ringraziare chi collabora con questo evento. Un elemento importante da sottolineare è quanto il volontariato sia rilevante nell’organizzazione di attività sportive. Nel portare i saluti del Presidente Cirio e dell’Assessore Chiarelli, voglio ricordare che la Regione Piemonte investe 11 milioni euro per questi cinque anni e, da ogni euro investito, ne ricava otto il che equivale a circa 340 milioni di euro nell’arco di questo quinquennio. Abbiamo anche investito un milione di euro su tutti gli eventi collaterali in Piemonte tra cui il torneo Piemonte Open – Intesa Sanpaolo e colgo così l’occasione anche per ringraziare chi oggi ci ospita. Un tema fondamentale è quello dei giovani. Siamo passati da 23 mila ragazzi che hanno giocato a tennis agli attuali 83.000. Significa che ci sono 83 mila famiglie che si impegnano per sostenere l’attività di questi piccoli atleti che oggi prendono esempio da questi grandi campioni. Sono contento che il grande campione oggi sia Sinner, come lo è stato Djokovic, perché credo che siano due esempi positivi dal quale imparare. Basta osservare lo sguardo di Jannik quando fa il punto: determinato nell’arrivare al risultato ma allo stesso tempo sereno perché sa quanto ha lavorato per arrivare fino a lì. Alla fine sono ragazzi come noi, ragazzi normali, che arrivano dalla gavetta, sanno cosa vuol dire sacrificio e lo insegnano ai nostri figli”.

Sam Strijckmans, Executive Vice President – President & CEO, Nitto EMEA NV: “In qualità di Title Partner di questo straordinario evento sportivo, Nitto si sente privilegiata a far parte di questa prestigiosa occasione. Vorrei estendere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere le Nitto ATP Finals l’evento sportivo di tennis di maggior impatto del nostro pianeta: la FITP, l’ATP e la Città di Torino, grazie per aver reso ogni volta questa esperienza accogliente. Da oltre 100 anni, Nitto crede fermamente nel sostegno a coloro che affrontano le sfide. Affrontare le sfide ogni giorno è nel DNA dei nostri 27.000 dipendenti e questa convinzione è la forza trainante della nostra orgogliosa partnership con l’ATP dal 2017. E l’impegno di Nitto va oltre il semplice essere Title Partner. Nitto riconosce la necessità di proteggere l’ambiente globale e di creare una società sostenibile e per il secondo anno sostiene una campagna di riduzione della CO2 a Torino con il “Nitto ATP Finals Torino Green Project”. Nitto, insieme alla Città di Torino, all’ATP e alla FITP, ha intrapreso una campagna per la riduzione di CO2. L’obiettivo è quello di fare di questo evento una piattaforma per la sostenibilità e la consapevolezza ambientale. Il nostro impegno per la sostenibilità va di pari passo con la sponsorizzazione delle Nitto ATP Finals. Lavorando insieme, possiamo fare la differenza e creare un futuro migliore e sostenibile per il nostro pianeta e i nostri figli. Uniamoci per rendere questo evento di livello mondiale un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti”.

Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo: “Siamo impazienti di partecipare alla quarta edizione torinese delle Nitto ATP Finals, un evento che è per tutti un grande spettacolo di sport, oltre a una formidabile occasione di aggregazione delle persone sul territorio. Come Banca, uno dei risultati più importanti e significativi, oltre a quello sportivo per l’Italia e per i campioni che scenderanno in campo, sono le ricadute economiche e turistiche generate, aspetti di cruciale importanza dal nostro punto di osservazione. Host Partner significa essere un punto di riferimento per Torino e il territorio, mettendo a disposizione risorse, competenze, organizzazione e attenzione al sociale, un tratto distintivo del nostro Gruppo, come dimostra l’iniziativa di tennis inclusivo che realizzeremo insieme alla FITP e il sostegno alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus di Candiolo con “Un ace per la ricerca”. Anche quest’anno saremo presenti al Fan Village con numerose iniziative per il pubblico e lanceremo ‘Momentum’, un nuovo podcast che racconta come il tennis italiano stia cambiando in meglio la nostra società”.

L’EDIZIONE 2023: SINNER A UN PASSO DAL CIELO

Dalla prima edizione disputata a Tokyo nel 1970 a quella dello scorso anno, la terza torinese. Un appuntamento immancabile per gli appassionati della racchetta. È lunga e gloriosa la storia delle Nitto ATP Finals, il torneo che assegna il titolo di ‘Maestro’ dell’anno. Titolo che, nel 2023, è finito per la settima volta nelle mani di Novak Djokovic. Con un doppio 6-3 in un’ora e 43 minuti di gioco sul nostro Jannik Sinner in finale (‘vendicando’ dunque la sconfitta rimediata dall’azzurro nel girone), il campione serbo ha conquistato il primato di giocatore più vincente nell’albo d’oro della competizione, superando Roger Federer fermo a quota sei successi.

Non poteva esserci finale più attesa dai tifosi: il ‘vecchio’ campione contro l’astro emergente del circuito. Un Sinner che, proprio dopo le Nitto ATP Finals, avrebbe spiccato definitivamente il volo conquistando la Davis Cup con l’Italia (dopo 47 anni di attesa), il primo slam (personale e per un azzurro) in Australia e la vetta del Ranking mondiale (anche in questo caso, primo italiano a riuscire nell’impresa).

Quella di Sinner alle Nitto ATP Finals 2023 è stata una cavalcata impressionante e memorabile: cinque le vittorie dell’italiano, quattro consecutive nella fase a gironi – mettendo in riga nell’ordine Tsistipas (6-4 6-4), Djokovic (7-5 6-7 7-6), Rune (6-2 5-7 6-4) – e poi quella in semifinale su Daniil Medvedev (6-3 6-7 6-1).

L’ALBO D’ORO DELLE NITTO ATP FINALS

Sono 54 le edizioni finora disputate (quella 2024 sarà la 55esima): Novak Djokovic guida la classifica dei più vincenti con 7 successi, seguito da Roger Federer a quota 6. Sul gradino basso del podio, con 5 vittorie, ci sono Ivan Lendl e Pete Sampras. Di seguito, l’albo d’oro completo:

1970 Stan Smith (USA)

1971 Ilie Nastase (Romania)

1972 Ilie Nastase (Romania)

1973 Ilie Nastase (Romania)

1974 Guillermo Vilas (Argentina)

1975 Ilie Nastase (Romania)

1976 Manuel Orantes (Spagna)

1977 Jimmy Connors (USA)

1978 John McEnroe (USA)

1979 Bjorn Borg (Svezia)

1980 Bjorn Borg (Svezia)

1981 Ivan Lendl (Repubblica Ceca)

1982 Ivan Lendl (Repubblica Ceca)

1983 John McEnroe (USA)

1984 John McEnroe (USA)

1985 Ivan Lendl (Repubblica Ceca)

1986 Ivan Lendl (Repubblica Ceca)

1987 Ivan Lendl (Repubblica Ceca)

1988 Boris Becker (Germania)

1989 Stefan Edberg (Svezia)

1990 Andre Agassi (USA)

1991 Pete Sampras (USA)

1992 Boris Becker (Germania)

1993 Pete Sampras (USA)

1994 Pete Sampras (USA)

1995 Boris Becker (Germania)

1996 Pete Sampras (USA)

1997 Pete Sampras (USA)

1998 Alex Corretja (Spagna)

1999 Pete Sampras (USA)

2000 Gustavo Kuerten (Brasile)

2001 Lleyton Hewitt (Australia)

2002 Lleyton Hewitt (Australia)

2003 Roger Federer (Svizzera)

2004 Roger Federer (Svizzera)

2005 David Nalbandian (Argentina)

2006 Roger Federer (Svizzera)

2007 Roger Federer (Svizzera)

2008 Novak Djokovic (Serbia)

2009 Nikolay Davydenko (Russia)

2010 Roger Federer (Svizzera)

2011 Roger Federer (Svizzera)

2012 Novak Djokovic (Serbia)

2013 Novak Djokovic (Serbia)

2014 Novak Djokovic (Serbia)

2015 Novak Djokovic (Serbia)

2016 Andy Murray (Regno Unito)

2017 Grigor Dimitrov (Bulgaria)

2018 Alexander Zverev (Germania)

2019 Stefanos Tsitsipas (Grecia)

2020 Daniil Medvedev (Russia)

2021 Alexander Zverev (Germania)

2022 Novak Djokovic (Serbia)

2023 Novak Djokovic (Serbia)

Concludendo, la 55a edizione delle Nitto ATP Finals promette spettacolo e grandi emozioni, portando ancora una volta l’élite del tennis mondiale sul prestigioso palcoscenico di Torino. Appassionati da tutto il mondo sono pronti a vivere giornate all’insegna del grande sport, in un evento che si è ormai consolidato come un appuntamento irrinunciabile nel panorama internazionale. Non resta che attendere che il sipario si alzi, per scrivere un’altra pagina indimenticabile nella storia del tennis.