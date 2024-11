WTA Finals 2024 – Riyadh: I risultati con il dettaglio del Day 6. Swiatek vince e spera nella vittoria di Gauff per restare in Corsa. Errani-Paolini alla caccia delle semifinali in doppio (LIVE)

Iga Swiatek, numero due del ranking mondiale di tennis, ha ottenuto giovedì la sua seconda vittoria nella fase a gironi delle WTA Finals, ma ora dovrà aspettare l’esito di un altro incontro per sapere se riuscirà a qualificarsi per le semifinali e difendere il suo titolo.

La tennista polacca, campionessa di cinque trofei del Grand Slam, ha avuto una prestazione schiacciante battendo la russa Daria Kasatkina, nona nel ranking mondiale, per 6-1 6-1 in poco più di un’ora. Tuttavia, il destino di Swiatek nelle WTA Finals dipende dal risultato del confronto tra l’americana Coco Gauff e la ceca Barbora Krejcikova.

I calcoli sono semplici: Swiatek ha bisogno che Gauff batta Krejcikova per riuscire a qualificarsi per le semifinali. Gauff, già qualificata, ha bisogno solo di vincere un set per assicurarsi il primo posto nel gruppo. Così, lo scenario è diviso in tre possibilità:

– Se Coco Gauff batte Krejcikova: Gauff si classifica al primo posto e Swiatek al secondo, garantendo alla polacca l’accesso alle semifinali.

– Se Barbora Krejcikova batte Gauff in due set: Krejcikova sarà la prima classificata del gruppo, seguita da Gauff, lasciando Swiatek fuori dalla competizione.

– Se Krejcikova batte Gauff in tre set: Gauff manterrà il primo posto, con Krejcikova al secondo, e Swiatek non avanzerà.

In questo modo, Swiatek spera in una vittoria della giovane americana per avere la possibilità di proseguire e continuare la sua campagna per difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

WTA Finals – Riyadh 🇸🇦, cemento (al coperto) – 6° Giornata

(2) Gabriela Dabrowski/ (2) Erin Routliffevs (5) Caroline Dolehide/ (5) Desirae Krawczyk

(2) Iga Swiatek vs Daria Kasatkina Non prima 13:30



(3) Coco Gauff vs (8) Barbora Krejcikova Non prima 16:00



(4) Sara Errani / (4) Jasmine Paolini vs (7) Hao-Ching Chan / (7) Veronika Kudermetova



Il match deve ancora iniziare

(4) Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 2s

(5) Elena Rybakina 🇰🇿 1v 2s

ORANGE GROUP

(2) Iga Swiatek 🇵🇱 2v 1s

(3) Coco Gauff 🇺🇸 2v 0s

(6) Jessica Pegula 🇺🇸 0v 2s – ritirata

(8) Barbora Krejcikova 🇨🇿 1v 1s

Daria Kasatkina 0v 1s

ROUND ROBIN DOPPIO

GREEN GROUP

(1) Kichenok 🇺🇦 / Ostapenko 🇱🇻 0v 3s

(3) Hsieh 🇹🇼 / Mertens 🇧🇪 1v 2s

(6) Melichar-Martinez 🇺🇸 / Perez 🇦🇺 2v 1s – secondo posto

(8) Siniakova 🇨🇿 / Townsend 🇺🇸 3v 0s – primo posto