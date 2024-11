Holger Rune in Semifinale al Rolex Paris Masters: Sfiderà Alexander Zverev

Sarà Holger Rune (13) a sfidare Alexander Zverev nella prima semifinale del Rolex ParisMasters 2024. Il danese ha superato 6-4 4-6 7-5 l’australiano Alex De Minaur (10) dopo due ore e ventisei minuti di grande tennis e rimane in corsa per una qualificazione alle Finals. E’ stata una partita molto equilibrata decisa in ogni set da due tre episodi al massimo. Dimostrazione del fatto che su una superficie veloce come questa, la concentrazione e la continuità premiamo su qualsiasi altra qualità. Doti non facili perché tolti i punti vinti facilmente con il servizio, tutti gli altri quindici devono essere lottati con scambi interminabili cercando di spostare centimetro dopo centimetro l’avversario per aprirsi il campo per il vincente o costringerlo all’errore.

Anche se già qualificato per le Finals De Minaur ha lottato fino all’ultimo quindici. Nella prima frazione l’australiano ha subito il gioco aggressivo del vincitore dell’edizione 2022 del torneo. Salvate due palle break nel gioco d’apertura De Minaur non riuscito a trasformare l’unica guadagnata nel set sul 2-1 in proprio favore per poi cedere il servizio nel gioco successivo. Rune solido non concede niente e porta a casa il primo set.

Nella seconda frazione il ritorno dell’australiano che cerca di variare, scendere e mette pressione al danese. Il gioco è dominato dai servizi, ma quando lo scambio partiva il livello era altissimo. Nessuna palla break fino al decimo gioco. Rune serviva per restare nel set, ma concedeva tre set point. Un set pari per la delizia dei 15.000 presenti che in attesa della sessione serale con Humbert volevano vedere più tennis possibile.

Anche il terzo set era all’insegna dell’equilibrio. Rune faceva il break per primo, De Minaur rispondeva nel gioco successivo. L’australiano dava comunque l’impressione di essere meno lucido, forse fisicamente più provato di Rune. Il danese ritrovava due palle break e chiudeva con una risposta vincente di dritto su una seconda di servizio di De Minaur troppo lenta.

Il danese conquista così per la seconda volta la semifinale a Parigi, torneo dove ha vinto nel 2022 ed è stato sconfitto lo scorso anno da Djokovic nei quarti di finale. Con questa vittoria continua la sua corsa alle Finals anche se avrebbe bisogno almeno della finale per sorpassare Rublev attualmente nono in classifica. Ora sfida non facile contro Zverev per un posto nell’ultimo atto del torneo. Il tedesco è avanti 2-1 nei confronti diretti ed ha vinto entrambi gli incontri del 2024, al Roland Garros ed su duro in Canada. La strada delle Finals è ancora impervia.

La partita

Secondo set. Inizia De Minaur che scatena gli applausi con una stop volley da manuale. L’australiano inizia bene il set : 1-0. Ace numero 3 per Rune ed anche primo doppio fallo. Scappa il dritto al danese, parità. Con fatica, ma score in parità : 1-1. Da buon australiano scende a rete De Minaur. Servizio e dritto gioco tranquillo : 2-1.

Vola al servizio Rune. De Minaur strappa di nuovo gli applausi con una pregevole stop volley, ma il danese è vigile : 2-2. Altra stupenda volè di De Minaur. Lo spirito australiano che si risveglia. Altro gioco a zero : 3-2. Risponde subito Rune che anche non concede nemmeno un 15 : 3-3. Il servzio di De Minaur non trema, nonostante il quarto doppio fallo : 4-3. Seconda di Rune risponde in rete De Minaur. Il danese è solido 4-4.

Inizio in salita per l’australiano che spedisce in rete il dritto e manca un attacco lungolinea. De Minaur rincorre un pallonetto e vince lo scambio. Il punto della partita. Ancora una stop volley, il marchio di fabbrica di Alex e lo score ritorna in parità. Ace numero cinque : 5-4. Rune serve per restare nel set. Il rovescio tradisce Rune tre set point per De Minaur. Il primo se ne va con un attacco fuori di Alex. Scende a rete De Minaur ed appoggia una facile volè : 6-4. Un set pari si va al terzo.

Terzo set. Servizio a De Minaur, ma è Rune che fa i primi due quindici. A rete l’australiano che dimezza lo svantaggio. Scambio durissimo la spunta Holger. Due palle break. Scende a rete Alex. Primo break point annullato. Ancora un lungo scambio. Questa volta è De Minaur che prevale. Parità. Torna la prima. De Minaur avanti : 1-0.

Incerto Rune con il dritto, primo punto all’australiano. Si ritrova Holger, prima vincente, ace, ancora prima vincente : 1-1. Serve De Minaur e parte un altro braccio di ferro da fondo. Sfinito Alex spara il rovescio tre metri fuori. Vantaggio effimero per il danese, annullato con una volè e due servizi vincenti : 2-1.

Ritrova la prima Rune. Un solo quindici lasciato per strada : 2-2. Gioca male De Minaur che accumula il quinto doppio fallo. Due palle break per il danese che spreca la prima con un dritto in rete. Scambio da maratoneti poi crolla De Minaur. Break Rune : 2-3.

Ancora uno scambio terribile. Questa volta è De Minaur che chiude con uno splendido dritto da fondo, per poi mettere in rete la risposta sulla seconda. Ma Alex non demorde e vince ancora un lungo braccio di ferro da fondo. Passante vincente dell’australiano. Due palle di debreak De Minaur che scende a rete e recupera lo svantaggio : 3-3.

Tiene il servizio senza difficoltà De Minaur 4-3. Risponde Rune con un gioco a zero. Si va verso il money time ed un probabile tie-break. Sesto doppio fallo per Alex che si riscatta con due servizi vincenti : 5-4 ed ora per Rune palla break sarà uguale a match point. Serve bene Holger, poi De Minaur vince un lungo scambio da fondo.

Servizio vincente Rune. Ancora da fondo l’australiano, a due punti dal match. Viene a rete Rune e palla per il cinque pari. Rovescio fuori De Minaur 5-5. Il nastro è dalla parte del danese che vince il primo punto. Attacca De Minaur con Rune che si sbaglia a chiamare il challenge.

Aggressivo Holger costringe all’angolo l’australiano. Difesa splendida di Rune e dritto in rete di De Minaur. Due palle break. Rovescio in rete sulla prima. Risposta vincente sulla seconda. Break per Rune 5-6 che ora serve per il match.

Inizia bene Holger che costringe De Minaur all’errore. Servizio vincente 30-0. De Minaur non controlla il rovescio. Tre match point. Scambio da fondo con De Minaur che sbaglia l’ennesimo rovescio. 7-5 e Rune si qualifica per la terza volta per la semifinale del Paris Rolex Masters.

ATP Paris Holger Rune [13] Holger Rune [13] 6 4 7 Alex de Minaur [9] Alex de Minaur [9] 4 6 5 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 H. Rune 15-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 H. Rune 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Da Parigi il nostro inviato Enrico Milani