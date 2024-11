Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Ugo Humbert vola in semifinale a Bercy: Thompson si arrende in due set

Il pubblico francese è tornato a farsi sentire per sostenere il suo ultimo rappresentante nel torneo, Ugo Humbert, che non ha deluso le aspettative battendo l’australiano Jordan Thompson in due set con il punteggio di 6-2 7-6 (4).

Nonostante Thompson sia riuscito a strappare il servizio a Humbert nell’ultimo turno di battuta del secondo set, il francese ha immediatamente controbreakkato, per poi dominare il tie-break concludendo la partita tra gli applausi del pubblico parigino.

Humbert accede così alle semifinali del Rolex Paris Masters 2024, dove affronterà il vincente tra Grigor Dimitrov e Karen Khachanov per un posto nella finale di domenica.

Il supporto del pubblico di Bercy si è rivelato ancora una volta decisivo nei momenti chiave del match, confermando la speciale atmosfera che si crea quando un francese gioca sul campo centrale.

ATP Paris Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 7 6 Stefanos Tsitsipas [10] Stefanos Tsitsipas [10] 5 4 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

1. [3] Alexander Zverevvs [10] Stefanos Tsitsipas

2. [13] Holger Rune vs [9] Alex de Minaur (non prima ore: 16:00)



ATP Paris Holger Rune [13] Holger Rune [13] 6 4 7 Alex de Minaur [9] Alex de Minaur [9] 4 6 5 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 H. Rune 15-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 H. Rune 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Jordan Thompson vs [15] Ugo Humbert (non prima ore: 19:00)



ATP Paris Jordan Thompson Jordan Thompson 2 6 Ugo Humbert [15] Ugo Humbert [15] 6 7 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [8] Grigor Dimitrov vs Karen Khachanov (non prima ore: 20:30)



ATP Paris Grigor Dimitrov [8] Grigor Dimitrov [8] 2 3 Karen Khachanov Karen Khachanov 6 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-15 1-5 → 2-5 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 1-5 G. Dimitrov 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-4 → 1-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-3 → 0-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-2 → 0-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

ATP Paris Rohan Bopanna / Matthew Ebden [3] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [3] 6 5 Wesley Koolhof / Nikola Mektic [6] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [6] 7 7 Vincitore: Koolhof / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 W. Koolhof / Mektic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 12*-12 13-12* 13-13* 13*-14 6-6 → 6-7 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [3] Rohan Bopanna/ Matthew Ebdenvs [6] Wesley Koolhof/ Nikola Mektic

2. Neal Skupski / Michael Venus vs [Alt] Ariel Behar / Robert Galloway



ATP Paris Neal Skupski / Michael Venus Neal Skupski / Michael Venus 6 6 Ariel Behar / Robert Galloway Ariel Behar / Robert Galloway 4 2 Vincitore: Skupski / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 A. Behar / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 N. Skupski / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-0 → 5-1 A. Behar / Galloway 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 N. Skupski / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Behar / Galloway 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-0 → 3-0 N. Skupski / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Behar / Galloway 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Skupski / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-4 → 6-4 A. Behar / Galloway 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 N. Skupski / Venus 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 ace 4-3 → 5-3 A. Behar / Galloway 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 N. Skupski / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Behar / Galloway 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Skupski / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Behar / Galloway 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 df 0-0 → 1-0

3. [Alt] Lloyd Glasspool / Adam Pavlasek vs [WC] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Paris Lloyd Glasspool / Adam Pavlasek Lloyd Glasspool / Adam Pavlasek 7 6 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 4 Vincitore: Glasspool / Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 6-4 L. Glasspool / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Glasspool / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Glasspool / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 L. Glasspool / Pavlasek 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 df 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 L. Glasspool / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Glasspool / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 L. Glasspool / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-4 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Glasspool / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 L. Glasspool / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 L. Glasspool / Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

4. [8] Harri Heliovaara / Henry Patten vs [4] Max Purcell / Jordan Thompson