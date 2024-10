Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma completo di Mercoledì 30 Ottobre 2024

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexei Popyrin vs [4] Daniil Medvedev

2. Arthur Fils vs Jan-Lennard Struff

3. [WC] Giovanni Mpetshi Perricard vs Karen Khachanov

4. [3] Alexander Zverev vs Tallon Griekspoor (non prima ore: 19:00)

5. [LL] Arthur Cazaux vs Ben Shelton OR [Q] Corentin Moutet (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Grigor Dimitrov vs Tomas Martin Etcheverry

2. [15] Ugo Humbert vs [Q] Marcos Giron

3. Alexander Bublik vs [13] Holger Rune

4. [9] Alex de Minaur vs [LL] Miomir Kecmanovic (non prima ore: 15:30)

5. Jack Draper OR Jiri Lehecka vs [5] Taylor Fritz

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Arthur Rinderknech vs Alex Michelsen

2. [LL] Zizou Bergs vs [WC] Adrian Mannarino

3. [Alt] Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

4. Jean-Julien Rojer / Joe Salisbury vs Neal Skupski / Michael Venus

5. Alexander Bublik / Karen Khachanov vs [WC] Arthur Fils / Giovanni Mpetshi Perricard

6. Sander Gille / Joran Vliegen vs [Alt] Lloyd Glasspool / Adam Pavlasek