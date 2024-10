Wawrinka, 39 anni e non sentirli: batte Rublev (top 10) a Stoccolma

39 anni e 203 giorni, ma ancora un rovescio che fa letteralmente “le buche per terra” tanto è potente e straordinariamente efficace. Tutto questo e molto altro è Stan Wawrinka, il “nonno” del tour, che con una performance eccellente, la migliore del suo 2024, batte Andrey Rublev nei quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma (7-6 7-6 lo score) e stacca un biglietto meritatissimo per le semifinali del torneo indoor svedese, dove trova Tommy Paul (quarto nel seeding dell’evento).

È un gran bel premio ad un tre volte campione Slam che, nonostante l’età e i molti acciacchi, non ha assolutamente voglia di appendere la racchetta al chiodo, tanto da arrivare a commuoversi ancora dopo alcune partite e battaglie. È il 63esimo top10 battuto in carriera da Wawrinka, non gli accadeva da Cincinnati 2023, quando sconfisse Tiafoe.

FIRST TOP 10 WIN OF 2024! 💪@stanwawrinka defeats Rublev 7-6 7-6 to move into the #bnppnordicopen semi-finals 👏 pic.twitter.com/vo1aes6DYs — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2024

In Svezia Wawrinka sta disputando un bel torneo: entrato in tabellone grazie ad un wild card, ha battuto un tennista in ottima forma come Nakashima, e poi ha lottato tre set per tenere a bada la potenza dello spagnolo Davidovich-Fokina, sino alla vittoria odierna, la sua più importante in stagione. Infatti Stan, 9 vittorie 14 sconfitte nel 2024, finora non era mai riuscito a battere un tennista di così alta classifica, un top 10. La sua prestazione è davvero interessante: diventa infatti il secondo tennista più anziano ad aver battuto un top 10 dal 2000. Più “vecchio” di lui solo Feliciano Lopez, che in Davis Cup 2021 superò ancora Rublev. Il moscovita non sarà affatto felice di esser diventato la preda più ambita per i “vecchietti” del tour…

Mario Cecchi