ITF Shrewsbury e Macon: I Main Draw

ITF SHREWSBURY(Gbr 100k cemento indoor)

In attesa…..

ITF MACON(Usa 100k cemento outdoor)

[1] Renata Zarazua vs Valeriya Strakhova

Liv Hovde vs Alana Smith

TBD vs TBD

[5] Ann Li vs TBD

[4] Maya Joint vs TBD

Lauren Davis vs Katrina Scott

Louisa Chirico vs Alina Korneeva

[6] Lucrezia Stefanini vs TBD

[7] Astra Sharma vs Iryna Shymanovich

Sahaja Yamalapalli vs Katarzyna Kawa

Akasha Urhobo vs Lea Ma

[3] Maria Lourdes Carle vs TBD

[8] Anastasia Tikhonova vs Sophie Chang

Victoria Hu vs TBD

Hanna Chang vs TBD

Madison Sieg vs [2] Anna Blinkova