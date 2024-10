Incredibile Tomic: perde la finale del Challenger di Fairfield in 39 minuti

Bernard Tomic, ex promessa del tennis mondiale, torna a far parlare di sé, ma non in termini idilliaci. Il discusso 31enne australiano, che vanta un best ranking di n.17 al mondo nel 2016, da molto tempo si trascina senza lampi nei tornei Challenger (è n.207 nell’ultima classifica), e la scorsa settimana è tornato a giocare un buon tennis, arrivando in finale a Fairfield. È stato sconfitto dal talentoso Learner Tien, 18enne statunitense in grande ascesa (n.124 nel ranking aggiornato stamattina), una battuta d’arresto che ci sta visto il valore e ottimo momento del californiano, che era anche testa di serie n.1 del torneo. Ma è a dir poco singolare che Tomic si sia arreso in soli 39 minuti, perdendo per 6-0 -6-1.

Tomic ha commesso 6 doppi falli a fronte di 2 Ace, vincendo complessivamente solo 21 punti, contro i 50 dell’americano. È stato il miglior risultato di Bernard dal 2018, ma il suo torneo si è concluso davvero male. La durata della partita è stata di quattro minuti più veloce della vittoria di Jo-Wilfried Tsonga su Dudi Sela nel 2019 a Cassis, in Francia, diventando la più breve a livello Challenger.

🚨 HISTORY-MAKER 🚨 Learner Tien is the champion in Fairfield as he defeats Tomic 6-0, 6-1 in just 39 minutes, making it the shortest final in Challenger history ❕#ATPChallenger | @usta pic.twitter.com/KtFmgKx1em — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) October 13, 2024

“Dopo aver perso i primi due o tre game, è stato difficile mentalmente restare in carreggiata”, ha detto Tomic dopo la partita. “Mi dispiace di non essere riuscito a reggere di più”.

Tomic non è nuovo a prestazioni del genere. Nel lontano 2014, l’australiano perse a Miami in soli 28 minuti contro il finlandese Nieminen, un 6-0 6-1 che divenne un match record per la breve durata.

Mario Cecchi