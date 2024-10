Sabalenka trionfa a Wuhan: una finale lottata contro Qinwen Zheng (sintesi video della partita)

Aryna Sabalenka ha vinto contro Qinwen Zheng nella finale del WTA 1000 di Wuhan 2024 conquistando il torneo. La bielorussa, mostrando un gioco aggressivo per tutta la durata dell’incontro, è riuscita a superare la tenace resistenza della tennista cinese, che alla fine ha dovuto cedere alla spinta della giocatrice più in forma del momento. Il risultato finale è stato di 6-3 5-7 6-3.

Nel primo set, Zheng è apparsa estremamente motivata a ottenere una vittoria che sembrava utopistica per lei nella finale degli Australian Open che le aveva viste contrapposte. Non è affatto semplice domare la potenza dei colpi di una Sabalenka che sembra quasi imbattibile quando è ispirata, e lo ha dimostrato ottenendo un break a metà set e chiudendolo senza eccessivi problemi, riuscendo a trovare molti colpi vincenti.

Ma la cinese non si è data per vinta. Nel secondo set si è assistito a una dimostrazione di come il pubblico possa trascinare una giocatrice e darle l’energia necessaria per cambiare il corso di una partita. Zheng ha aumentato la percentuale di prime di servizio, ha trovato profondità nei suoi colpi e ha strappato l’iniziativa dei punti a una Sabalenka non più così a suo agio come all’inizio del match. Qinwen è arrivata ad avere un vantaggio di 5-3, la bielorussa ha reagito con orgoglio impattando sul 5 pari, ma la cinese ha alzato ulteriormente il suo livello portando la partita al set decisivo.

Nel terzo set si sono visti i momenti di tennis migliore da parte di entrambe. Sabalenka ha approfittato del naturale calo di adrenalina della sua avversaria per aprire un divario nel punteggio, portandosi sul 3-0 e servizio. Quando sembrava avere tutto sotto controllo, la cinese si è riagganciata al match ritrovando la sua migliore versione e ha frenato bruscamente l’avanzata della bielorussa, con un tennis impressionante in cui passava dalla difesa all’attacco con facilità inusuale.

Tuttavia, è qui che sono emerse le differenze che solo poche privilegiate possiedono e di cui Aryna Sabalenka trabocca. Ha portato a casa un game davvero complicato sul 3-2 al servizio, trovando nel suo servizio un grande alleato per frenare lo slancio della giocatrice cinese. Vedere che il suo miglior livello non era stato sufficiente per pareggiare la partita ha fatto perdere energia e speranze a Qinwen Zheng. La bielorussa ha chiuso il match con sicurezza (solo un piccolo passaggio a vuoto sul 5 a 2 e servizio dove ha perso la battuta), vincendo in questo modo il WTA 1000 di Wuhan 2024 per 6 a 3 con un nuovo break nel nono game.

WTA Wuhan Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 6 5 6 Qinwen Zheng [5] Qinwen Zheng [5] 3 7 3 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tiebreak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 30-40 5-6 → 5-7 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi