Sette italiani nei quarti dell’Itf Combined del Forte Village

Gianluca Mager, Francesco Maestrelli e Lorenzo Giustino approdano ai quarti di finale del quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Nel singolare maschile, la testa di serie numero 1 Mager l’ha spuntata 6-3, 3-6, 6-3 sull’ucraino Oleksandr Ovcharenko (vincitore del torneo disputato la scorsa settimana) e domani affronterà il tedesco Sebastian Fanselow, numero 6 del seeding. Il numero 4 Maestrelli ha regolato con un doppio 6-4 il qualificato Alessandro Spadola: per lui c’è il bulgaro Dimitar Kuzmanov, numero 8 del tabellone, che non ha avuto difficoltà ad avere la meglio per 6-3, 6-1 sul qualificato Luciano Carraro. Il numero 3 Lorenzo Giustino ha battuto con un doppio 6-4 Gianluca Cadenasso (finalista sabato) e domani sfiderà il davisman bosniaco Nerman Fatic, bravo a estromettere l’unica testa di serie che non arriva ai quarti: il ceco Martin Krumich, numero 7, per 6-3, 7-5.

Salutano il torneo Alexander Weis (7-5, 6-1 dallo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, numero 5 del seeding) e Gabriele Pennaforti (6-3, 6-1 dal britannico Jay Clarke, numero 2).

Nel torneo femminile, sono quattro le italiane ai quarti: la finalista dello scorso torneo Matilde Paoletti (che ha eliminato con un doppio 6-2 la favorita della vigilia, la francese Alice Tubello), che troverà un’altra transalpina, la numero 5 del seeding Alice Rame; la qualificata Alessandra Mazzola (che sorprende 6-4, 6-1 la tedesca Katharina Hobgarski, numero 3 del torneo) che si troverà davanti Anastasia Abbagnato (6-3, 7-5 alla qualificata sudafricana Isabella Kruger); Tatiana Pieri (che si è dovuta impegnare per superare in rimonta 6-7, 6-2, 6-1 la bulgara Rositsa Dencheva) che domani affronterà la tennista del Burundi Sada Nahimana, numero 7 del tabellone, che ha eliminato con un doppio 6-2 la wild card Noemi Basiletti.