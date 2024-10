Jannik Sinner dopo la vittoria contro Shelton a Shanghai: “Partita difficilissima, lui ha servito molto bene” (sintesi video della partita)

Jannik Sinner : “Partita difficilissima, lui ha servito molto bene. All’inizio metteva in campo solo prime palle: ho cercato di restare tranquillo ed aspettare che servisse qualche seconda – il commento a caldo di Jannik -. Però voglio concentrarmi sul lato positivo della partita, su come l’ho finita, colpendo con più aggressività e giocando un ottimo tie-break. Questo mi mette in fiducia e mi dà confidenza in vista del prossimo match. E’ stata dura, lui nel secondo set ha avuto diverse occasioni ma io sono riuscito a salvarmi e questo mentalmente mi ha aiutato”.

“L’obiettivo? Beh, io cerco sempre di finire nel migliore dei modi possibili. Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere, nonostante tutto quello che è successo. Cosa ho fatto qui nei giorni di pioggia? Sono andato al cinema e siamo usciti un po’, ma ero molto stanco ed ho cercato soprattutto di recuperare”.