Tiafoe si scaglia con veemenza contro il giudice di sedia a fine match a Shanghai (Video)

Finale di partita a dir poco turbolento tra Safiullin e Tiafoe nel Masters 1000 di Shanghai. Il russo ha prevalso per 5-7 7-5 7-6, e proprio gli ultimi punti del tiebreak decisivo hanno scatenato l’ira dello statunitense, che l’ha portato ad offendere senza mezzi termine il giudice di sedia dopo il match point. Tiafoe nel corso dell’incontro aveva ricevuto uno warning, e servendo sul 5 punti pari del tiebreak decisivo – momento e dir poco topico… – il giudice di sedia ha chiamato lo warning per “time violation”, cosa che ha portato Frances a perdere la prima palla di servizio. Tiafoe si è scagliato contro questa decisione perché a suo dire quando è stato chiamata la penalità per ritardato inizio del gioco aveva appena iniziato il movimento lanciando la palla in aria. In realtà, come si vede dal video che riportiamo, il lancio di palla di Frances non ha iniziato l’azione di gioco visto che ha lasciato cadere la palla.

L’americano ha perso quel punto, giocato con la sola seconda di servizio, e quindi il successivo che era match point per Safiullin. Dopo la stretta di mano con il russo, ecco la furia di Tiafoe, riportata nella clip video sottostante.

ATP social media totally ignored Safiullin’s win over Tiafoe and… this is why. Horrible behavior from Frances, who should expect a big fine. pic.twitter.com/LTy1ANi7Cw — José Morgado (@josemorgado) October 8, 2024

Un finale di partita brutto e controverso, che certamente porterà polemiche e forse anche una multa per Tiafoe, vista la sua reazione finale a dir poco scomposta.

Mario Cecchi