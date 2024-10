Nole Djokovic si confessa: ‘Sto bene, voglio continuare a giocare e tornare in Cina (Piccola sintesi della vittoria contro Cobolli – Video)

Novak Djokovic ha sempre avuto un legame speciale con la Cina e vuole che questo legame perduri ancora un anno al Masters 1000 di Shanghai. È già agli ottavi di finale dopo aver superato Flavio Cobolli e ha già nel mirino il suo prossimo avversario, Roman Safiullin. È vero che Nole non ha giocato dagli US Open e ha avuto tempo di riposare lui e il suo ginocchio, un ginocchio che non gli ha dato problemi. Così, in conferenza stampa, ha parlato di come si sta sentendo fisicamente in terra asiatica, terre che non calpestava da cinque anni. Inoltre, ha anche parlato delle sue intenzioni di continuare a giocare l’anno prossimo.

– Le sue sensazioni contro Cobolli

“Ho giocato ad un ottimo livello di tennis fin dall’inizio. Avevo un piano di gioco chiaro su cosa fare e come eseguirlo. È la prima volta che giocavo contro Cobolli, ma l’ho visto giocare ieri sera. Credo che questo l’abbia influenzato oggi, quel lungo match contro Wawrinka l’ha un po’ condizionato fisicamente oggi, non era così acuto né reattivo. Ma sì, penso di essere stato solido da fondo campo, cercando sempre di dettare il gioco. Due set fantastici e non vedo l’ora di giocare domani contro Safiullin, che sta giocando molto bene su superficie veloce. Ho giocato contro di lui in due occasioni, conosco la sua qualità e quello che può fare in campo. Gli piace giocare veloce, quindi devo essere molto attento”.

– Sul ginocchio

“Mi sto sentendo bene. Credo che il vantaggio di non giocare tanti tornei sia che sei più fresco. Quindi non mi preoccupa giocare partite lunghe ogni giorno o quello che comporta. Mi sono ripreso molto bene, un paio di giorni senza partite aiuta anche il corpo. Forse non è l’ideale, non vuoi fare pause molto lunghe quando sei in un torneo. Anche se sono soddisfatto di come mi sono ripreso da quella prima vittoria combattuta che ho avuto. Non vedo l’ora di giocare la partita di domani, mi sento bene con il mio gioco e con me stesso”.

– Connessione con la Cina e i suoi piani per l’anno prossimo

“Voglio sempre fare molto bene in Cina, e credo che i miei risultati del passato siano una testimonianza di come mi sento qui. Ho sempre avuto un enorme successo, sia a Pechino che a Shanghai. È sicuramente dovuto all’amore, al rispetto e al sostegno che ricevo sempre dalla gente cinese. Il mio legame è molto profondo e cinque anni senza venire in Cina sono stati un lungo periodo, quindi farò tutto il possibile per tornare l’anno prossimo. Non so cosa mi riserverà l’anno prossimo in termini di calendario e altro. So che voglio ancora continuare a giocare. Devo vedere dove sono nella mia vita con il mio corpo e tutto il resto, ma ho ancora intenzione di andare avanti, come in questi anni, dando priorità ai grandi eventi. Ma vorrei comunque continuare a fare il mio viaggio annuale in Cina, almeno per un torneo, a causa dell’incredibile energia e dell’amore che sento qui”.”