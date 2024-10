Osaka risponde alle critiche: “Un ‘caso fortunato’ non vince quattro Slam”

Naomi Osaka, ex numero uno del mondo, ha risposto con fermezza sui social media a chi la definisce un “caso fortunato” (fluke in inglese), sostenendo che tutti i suoi successi siano stati opera del caso. La campionessa giapponese, vincitrice di quattro titoli del Grande Slam, ha messo in evidenza alcuni fatti incontestabili della sua carriera.

“Come può un ‘caso fortunato’ vincere quattro Grand Slam, accendere la torcia olimpica, sconfiggere molteplici giocatrici della top 20 e essere così vicina alla top 50 WTA un anno dopo aver avuto il suo primo figlio?” ha scritto Osaka sui social media. La tennista ha poi aggiunto con tono deciso: “Chi mi accusa di essere un ‘caso fortunato’ non riesce nemmeno ad avvicinarsi ai miei risultati”.

Questa reazione arriva in un momento cruciale della carriera di Osaka. Dopo una pausa per la maternità, la campionessa sta dimostrando una rapida ripresa del suo livello di gioco, avvicinandosi già alle prime 50 posizioni del ranking mondiale. Questo ritorno in forma, unito ai suoi precedenti successi, sottolinea la determinazione e il talento indiscutibile della giocatrice.

La tennista giapponese dimostra di essere determinata a far parlare i suoi risultati, respingendo le accuse di fortuna con fatti concreti e prestazioni sul campo.





Marco Rossi