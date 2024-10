Masters 1000 Shanghai: ottimo esordio per Bellucci, batte Harris e conquista una super-sfida vs. Zverev

La fortuna bisogna sempre guadagnarsela in campo. Proprio come Mattia Bellucci che dopo essersi meritato il main draw al Masters 1000 di Shanghai passando le qualificazioni, sfrutta con abilità la chance di un primo turno contro un lucky loser disputando una prestazione convincente e di qualità. Il 23enne di Busto Arsizio infatti regola con un netto 6-3 6-4 Billy Harris (n.104 nel ranking) ripescato nel tabellone principale dopo aver perso nelle “quali”, e conquistando così un secondo turno da favola contro Alexander Zverev, n.3 del mondo (e seconda testa di serie), al rientro in gara dopo la Laver Cup e i problemi per un polmonite. Possibile che il tedesco non sia ancora al massimo della condizione. Per Bellucci una vittoria molto importante, la sua prima in carriera in un Masters 1000, mattoncino importante per continuare la sua scalata nel ranking, ormai ad un passo dai primo 100 del mondo.

Bellucci ha giocato una partita intelligente, mettendo in mostra il suo ricco repertorio fatto di variazioni continue e molti tagli, anche col diritto, che hanno mandato in crisi la difesa e in particolare il diritto del britannico, che in carriera aveva battuto l’azzurro nei due precedenti disputati a livello ITF (2020) e Challenger (quest’anno a Lugano). Harris non ha servito bene e non è riuscito a prendere ritmo, forzando spesso errori che hanno portato punti importanti per l’italiano.

Mattia scappa subito avanti con un break nel secondo game, strappato sul 15-40, quindi è bravo a consolidare il vantaggio sul 3-0. Harris prende ritmo col servizio e muove lo score nel set, ma è di nuovo Bellucci a spiccare il volo nel sesto game. Cambia continuamente le carte in tavola, fin dalla risposta, ed Harris crolla sotto 0-40 al servizio, ma è bravo a respingere l’assalto dell’azzurro, cancellando anche una quarta chance a Bellucci. Sul 4-2, arriva il primo momento di difficoltà per il lombardo: trova il secondo ace dell’incontro ma con un paio di errori scivola sotto 30-40; annulla la chance al britannico e chiude il game, 5-2. Non ci sono altri scossoni, Bellucci serve bene si aggiudica il parziale per 6-3.

Il secondo set segue i turni di battuta fino al quinto game, dove si accende la lotta. Bellucci scappa avanti di un break (3-2) approfittando di qualche errore di troppo in spinta di Harris, in particolare col diritto, ma subisce l’immediata reazione del rivale che si riprende il break – suo primo dell’incontro – sul 15-40, per il 3 pari. La partita si spacca sul 4 pari: Harris al servizio sbaglia tutto, crolla 0-40 e concede con un ultimo grave errore il break che manda Bellucci a servire per il match. Mattia è solido, chiude al primo match point, regalandosi una bellissima e meritata vittoria.

Mario Cecchi

Mattia Bellucci vs Billy Harris



ATP Shanghai Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 Billy Harris Billy Harris 3 4 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Harris 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 M. Bellucci 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 B. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 B. Harris 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 3-0 B. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0