Challenger Villena, Mouilleron-le-Captif, Braga, Buenos Aires e Tiburon: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

CHALLENGER Villena 🇪🇸 (Spagna) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovicvs Robin Bertrand

Jiri Vesely vs Kamil Majchrzak



Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle vs Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

Lukas Klein vs Martin Landaluce (Non prima 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Pista 1 – ore 12:00

Cezar Cretu / Valentin Royer vs Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

Rafael Izquierdo Luque / Ivan Marrero Curbelo vs Jerome Kym / Rudolf Molleker



Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino / Christoph Negritu vs Romain Arneodo / Inigo Cervantes



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – ore 14:00

Jakub Paul / Matej Vocel vs Anirudh Chandrasekar / Niki Kaliyanda Poonacha



Il match deve ancora iniziare

Moeller E. vs Passaro F. Vincitore: Moeller per ritiro

11:00 **Moeller E.** 🇩🇰 (Den) WO vs **Passaro F.** 🇮🇹 (Ita)

11:00 **Pellegrino A.** 🇮🇹 (Ita) vs **Gaubas V.** 🇱🇹 (Ltu)



Il match deve ancora iniziare

11:00 **Tabur C.** 🇫🇷 (Fra) vs **Barranco Cosano J.** 🇪🇸 (Esp)



Il match deve ancora iniziare

12:30 **Kopriva V.** 🇨🇿 (Cze) vs **Buse I.** 🇵🇪 (Per)



Il match deve ancora iniziare

14:00 **Domingues J.** 🇵🇹 (Por) vs **Galan D. E.** 🇨🇴 (Col)



Il match deve ancora iniziare

14:00 **Tirante T. A.** 🇦🇷 (Arg) vs **Neumayer L.** 🇦🇹 (Aut)



Il match deve ancora iniziare

15:30 **Ramos A.** 🇪🇸 (Esp) vs **Nava E.** 🇺🇸 (Usa)



Il match deve ancora iniziare

15:30 **Taberner C.** 🇪🇸 (Esp) vs **Garin C.** 🇨🇱 (Chi)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Buenos Aires 3 🇦🇷 (Argentina) – 2° turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alvesvs Hugo Dellien

Jesper de Jong vs Andrea Collarini



Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga vs Juan Pablo Varillas (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Dmitry Popko vs Francisco Comesana (Non prima 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez vs Murkel Dellien / Facundo Mena



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri/ Camilo Ugo Carabellivs Scott Duncan/ Hunter Reese

Leonardo Aboian / Valerio Aboian vs Felipe Meligeni Alves / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou / Hugo Dellien vs Guido Andreozzi / Mariano Kestelboim



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Mouilleron-Le-Captif 🇫🇷 (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Debru/ Matteo Martineauvs Jakob Schnaitter/ Mark Wallner

Manuel Guinard vs Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery vs Lucas Pouille (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Jelle Sels vs Alexis Gautier



Il match deve ancora iniziare

Samuel Vincent Ruggeri vs Harold Mayot (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg vs Antoine Escoffier (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Annexe – ore 10:30

Marcelo Demoliner / Christian Harrison vs Robin Haase / Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare

August Holmgren / Johannes Ingildsen vs David Stevenson / Marcus Willis



Il match deve ancora iniziare

Alexey Vatutin vs Clement Chidekh (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Manuel Guinard / Gregoire Jacq vs Geoffrey Blancaneaux / Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Tiburon 🇺🇸 (USA) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayhvs Eliot Spizzirri

Nishesh Basavareddy vs Brandon Holt



Il match deve ancora iniziare

Micah Braswell vs Learner Tien



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia vs J.J. Wolf (Non prima 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Theodore Dean/ Carl Emil Overbeckvs Kody Pearson/ Joshua Sheehy

Trey Hilderbrand / Alex Lawson vs Gonzalo Oliveira / Kelsey Stevenson



Il match deve ancora iniziare

Robert Cash / JJ Tracy vs Luke Saville / Tristan Schoolkate



Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger / Patrik Trhac vs Patrick Kypson / Eliot Spizzirri



Il match deve ancora iniziare