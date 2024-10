Combined Beijing e ATP 500 Tokyo – Fils trionfa a Tokyo: Epica vittoria su Humbert in tre set

Arthur Fils, numero 24 del mondo, ha conquistato martedì l’ATP 500 di Tokyo, segnando il suo secondo titolo della stagione e il terzo della sua carriera.

Il tennista francese ha battuto il connazionale Ugo Humbert dopo una battaglia semplicemente fantastica durata più di tre ore, durante la quale Fils ha dovuto persino salvare un match point per sollevare il trofeo.

In un duello emozionante caratterizzato da scambi brutali, il ventenne francese ha trionfato con i parziali di 5-7, 7-6(6) e 6-3. Da sottolineare il secondo set, momento in cui Humbert è stato molto, molto vicino a conquistare il titolo.

Il numero 19 del mondo era in vantaggio per 6-5 nel tie-break e aveva il suo servizio, tuttavia, Fils ha realizzato un punto semplicemente sensazionale riuscendo a portare l’incontro al terzo set, dove alla fine è riuscito a prevalere.

WTA Beijing Paula Badosa [15] Paula Badosa [15] 0 6 6 0 Jessica Pegula [2] • Jessica Pegula [2] 0 4 0 0 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Pegula 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Jessica Pegula 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Paula Badosavs Jessica Pegula

Shuai Zhang vs Magdalena Frech



WTA Beijing Shuai Zhang Shuai Zhang 0 6 6 0 Magdalena Frech [23] • Magdalena Frech [23] 0 4 2 0 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magdalena Frech 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Daniil Medvedev vs Carlos Alcaraz (Non prima 10:00)



ATP Beijing Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 5 3 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 7 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Jannik Sinner vs Yunchaokete Bu (Non prima 13:00)



ATP Beijing Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 3 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Bu 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 Y. Bu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Naomi Osaka vs Coco Gauff



WTA Beijing Naomi Osaka • Naomi Osaka 0 6 4 0 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 0 3 6 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Naomi Osaka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Coco Gauff 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

WTA Beijing Timea Babos / Yana Sizikova Timea Babos / Yana Sizikova 0 4 2 0 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 0 6 6 0 Vincitore: Haddad Maia / Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Timea Babos / Yana Sizikova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Timea Babos / Yana Sizikova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Timea Babos / Yana Sizikova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Timea Babos / Yana Sizikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Timea Babos / Yana Sizikova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Timea Babos / Yana Sizikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Timea Babos / Yana Sizikova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Timea Babos / Yana Sizikova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Timea Babos / Yana Sizikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Timea Babos/ Yana Sizikovavs Beatriz Haddad Maia/ Laura Siegemund

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi



WTA Beijing Sara Errani / Jasmine Paolini [5] • Sara Errani / Jasmine Paolini [5] 0 7 6 0 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 0 6 2 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Yuliia Starodubtseva vs Anna Kalinskaya (Non prima 10:00)



WTA Beijing Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 0 7 6 0 Anna Kalinskaya [10] • Anna Kalinskaya [10] 0 5 0 0 Vincitore: Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Kalinskaya 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Brad Drewett – ore 07:00

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic



ATP Beijing Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] 7 6 Wesley Koolhof / Nikola Mektic Wesley Koolhof / Nikola Mektic 6 2 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Bolelli / Vavassori 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 S. Bolelli / Vavassori 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Jamie Murray / John Peers



ATP Beijing Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 7 6 Jamie Murray / John Peers Jamie Murray / John Peers 5 1 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Murray / Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-1 → 6-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 4-1 → 5-1 J. Murray / Peers 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Murray / Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 J. Murray / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Heliovaara / Patten 0-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 J. Murray / Peers 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 6-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Murray / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 J. Murray / Peers 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 J. Murray / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Murray / Peers 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Murray / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Lyudmyla Kichenok / Marta Kostyuk (Non prima 3:00)



ATP 500 Tokyo 🇯🇵 (Giappone) – Finali, cemento

ATP Tokyo Ariel Behar / Robert Galloway Ariel Behar / Robert Galloway 4 6 10 Julian Cash / Lloyd Glasspool Julian Cash / Lloyd Glasspool 6 4 12 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 A. Behar / Galloway 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 ace 4-6 5-6 6-6 6-7 ace 7-7 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 A. Behar / Galloway 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Behar / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ariel Behar/ Robert Gallowayvs Julian Cash/ Lloyd Glasspool

Arthur Fils vs Ugo Humbert (Non prima 12:00)