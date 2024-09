Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Bellucci avanza nelle qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai

Mattia Bellucci ha conquistato l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni del prestigioso Masters 1000 di Shanghai, dimostrando grinta e determinazione.

Nel primo turno, l’italiano ha affrontato il giapponese Yuta Shimizu, numero 256 del ranking ATP. La partita si è rivelata un vero e proprio test di resistenza per Bellucci, che si è trovato in svantaggio per 3-5 nel primo set. Nonostante la situazione critica, il tennista italiano ha dimostrato grande carattere, riuscendo a ribaltare il risultato e aggiudicarsi il set per 7-5.

Il secondo set è stato altrettanto combattuto, con Bellucci che è riuscito a imporsi al tie-break, chiudendo l’incontro con il punteggio finale di 7-5, 7-6 (2) mancando anche un match point nel game precedente.

Ora, per Bellucci, si prospetta una sfida ancora più impegnativa nel turno finale delle qualificazioni. Il suo prossimo avversario sarà Karatsev, testa di serie numero 17 del tabellone di qualificazione.

Masters 1000 Shanghai 🇨🇳 (Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento

ATP Shanghai Linang Xiao Linang Xiao 6 6 Shintaro Mochizuki [21] Shintaro Mochizuki [21] 2 3 Vincitore: Xiao Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Xiao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Xiao 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 S. Mochizuki 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Xiao 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Xiao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Xiao 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 L. Xiao 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 3-2 → 4-2 L. Xiao 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Xiao 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Xiao 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Linang Xiaovs Shintaro Mochizuki

Denis Shapovalov vs Yu Hsiou Hsu



ATP Shanghai Denis Shapovalov [6] Denis Shapovalov [6] 6 6 Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu 3 3 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Borna Coric vs Fajing Sun



ATP Shanghai Borna Coric [4] Borna Coric [4] 7 1 6 Fajing Sun Fajing Sun 6 6 7 Vincitore: Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* ace 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 F. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Coric 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Sun 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Sun 15-0 30-0 ace 1-5 → 1-6 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 F. Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Coric 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 F. Sun 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Sun 0-40 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 F. Sun 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 B. Coric 15-0 15-15 30-15 4-4 → 5-4 F. Sun 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-4 → 4-4 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 F. Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

Jie Cui vs Marco Trungelliti (Non prima 10:00)



ATP Shanghai Jie Cui Jie Cui 4 2 Marco Trungelliti [16] Marco Trungelliti [16] 6 6 Vincitore: Trungelliti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Cui 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 J. Cui 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 M. Trungelliti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-3 → 0-4 J. Cui 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Cui 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 J. Cui 0-15 df 0-30 df 0-40 4-4 → 4-5 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Cui 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Cui 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Cui 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Cui 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

SHOW COURT 3 – ore 06:00

Alex Bolt vs Yannick Hanfmann



ATP Shanghai Yannick Hanfmann [1] Yannick Hanfmann [1] 6 4 Alex Bolt Alex Bolt 7 6 Vincitore: Bolt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Bolt 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Bolt 15-0 30-0 ace 30-15 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rigele Te vs Terence Atmane



ATP Shanghai Rigele Te Rigele Te 4 6 Terence Atmane [23] Terence Atmane [23] 6 7 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 R. Te 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Atmane 15-0 15-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 R. Te 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 R. Te 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 R. Te 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 R. Te 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Atmane 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 R. Te 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Te 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Te 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 R. Te 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 R. Te 15-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Atmane 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Te 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Chun-Hsin Tseng vs Yan Bai



ATP Shanghai Chun-Hsin Tseng [12] Chun-Hsin Tseng [12] 4 6 5 Yan Bai Yan Bai 6 3 7 Vincitore: Bai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 3-4 → 4-4 Y. Bai 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 Y. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 Y. Bai 40-A 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Bai 15-0 2-1 → 2-2 C. Tseng 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 Y. Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Bai 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Tseng 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Y. Bai 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Tseng 0-15 15-15 ace 15-30 40-30 1-3 → 2-3 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 Y. Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Gabriel Diallo vs Benjamin Hassan



ATP Shanghai Gabriel Diallo [9] Gabriel Diallo [9] 6 7 Benjamin Hassan Benjamin Hassan 0 6 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Hassan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Hassan 15-0 30-0 ace 4-1 → 4-2 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 B. Hassan 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 B. Hassan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 B. Hassan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 B. Hassan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

GRANDSTAND 2 – ore 06:00

Daniel Evans vs Yasutaka Uchiyama



ATP Shanghai Daniel Evans Daniel Evans 6 6 6 Yasutaka Uchiyama [15] Yasutaka Uchiyama [15] 7 1 4 Vincitore: Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Uchiyama 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Evans 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Evans 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Aleksandar Vukic vs Maxime Cressy



ATP Shanghai Aleksandar Vukic [2] Aleksandar Vukic [2] 6 7 Maxime Cressy Maxime Cressy 4 6 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 6-6 → 7-6 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Cressy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Vukic 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Cressy 30-40 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 M. Cressy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cressy 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-4 → 6-4 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Vukic 15-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 3-3 → 4-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Otto Virtanen vs Yosuke Watanuki



ATP Shanghai Otto Virtanen [11] Otto Virtanen [11] 7 2 0 Yosuke Watanuki Yosuke Watanuki 6 6 6 Vincitore: Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Y. Watanuki 15-0 40-0 0-4 → 0-5 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 Y. Watanuki 15-0 15-15 df 30-15 0-2 → 0-3 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 O. Virtanen 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* df 6-4* 6-6 → 7-6 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 O. Virtanen 0-15 15-15 ace 30-15 ace 5-5 → 6-5 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Y. Watanuki 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-0 → 3-0 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Tung-Lin Wu vs Zachary Svajda (Non prima 10:00)



ATP Shanghai Tung-Lin Wu Tung-Lin Wu 0 1 Zachary Svajda [14] Zachary Svajda [14] 6 6 Vincitore: Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 T. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Z. Svajda 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 T. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Z. Svajda 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 T. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

COURT 4 – ore 06:00

Li Tu vs Mikhail Kukushkin



ATP Shanghai Mikhail Kukushkin [5] Mikhail Kukushkin [5] 0 5 2 Li Tu • Li Tu 0 7 4 Vincitore: Tu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Tu 2-4 M. Kukushkin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Tu 15-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Tu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Kukushkin 0-30 0-40 5-6 → 5-7 L. Tu 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 L. Tu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Tu 15-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Tu 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Tu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Adam Walton vs Maks Kasnikowski



ATP Shanghai Adam Walton [3] Adam Walton [3] 6 7 Maks Kasnikowski Maks Kasnikowski 1 6 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 5-2* 5-3* ace 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 A. Walton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Kasnikowski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Walton 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Walton 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 4-4 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Kasnikowski 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kasnikowski 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 M. Kasnikowski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 A. Walton 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-0 → 5-0 M. Kasnikowski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Kasnikowski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Illya Marchenko vs Seongchan Hong



ATP Shanghai Illya Marchenko Illya Marchenko 6 4 Seongchan Hong [19] Seongchan Hong [19] 7 6 Vincitore: Hong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Hong 15-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Hong 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 S. Hong 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 I. Marchenko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Hong 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 I. Marchenko 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 S. Hong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 S. Hong 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Hong 0-15 15-15 15-40 df 2-4 → 3-4 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Hong 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Hong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Aziz Dougaz vs Aslan Karatsev (Non prima 10:00)



ATP Shanghai Aziz Dougaz Aziz Dougaz 7 4 4 Aslan Karatsev [17] Aslan Karatsev [17] 6 6 6 Vincitore: Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Dougaz 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Karatsev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Dougaz 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Dougaz 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Dougaz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Dougaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Dougaz 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Dougaz 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Dougaz 15-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Dougaz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Dougaz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 A. Dougaz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 A. Dougaz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Dougaz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Dougaz 15-0 30-0 30-15 2-3 → 3-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Dougaz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Dougaz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

COURT 7 – ore 06:00

Beibit Zhukayev vs Kris Van Wyk



ATP Shanghai Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 6 6 Kris Van Wyk Kris Van Wyk 3 2 Vincitore: Zhukayev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Zhukayev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 6-2 K. Van Wyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 K. Van Wyk 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 K. Van Wyk 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 K. Van Wyk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Van Wyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 K. Van Wyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Van Wyk 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Van Wyk 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 1-0 → 1-1 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Dalibor Svrcina vs Mitchell Krueger



ATP Shanghai Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 5 5 Mitchell Krueger [20] Mitchell Krueger [20] 7 7 Vincitore: Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 D. Svrcina 0-15 0-30 df 0-40 df 5-5 → 5-6 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Krueger 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Krueger 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Svrcina 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 5-5 → 5-6 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 4-4 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Krueger 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 1-3 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Maximilian Marterer vs Egor Gerasimov



ATP Shanghai Maximilian Marterer [10] Maximilian Marterer [10] 6 6 3 Egor Gerasimov Egor Gerasimov 7 4 6 Vincitore: Gerasimov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Gerasimov 15-0 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Marterer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Marterer 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Gerasimov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Marterer 15-0 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 ace 2-2 → 2-3 M. Marterer 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Gerasimov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Marterer 30-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Ramkumar Ramanathan vs Ugo Blanchet (Non prima 10:00)



ATP Shanghai Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 6 4 6 Ugo Blanchet [18] Ugo Blanchet [18] 4 6 4 Vincitore: Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Ramanathan 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 U. Blanchet 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 U. Blanchet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 U. Blanchet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Ramanathan 0-15 15-15 ace 15-30 30-40 40-40 40-A A-40 ace ace 2-1 → 3-1 U. Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Ramanathan 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 U. Blanchet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Ramanathan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-5 → 4-6 U. Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 U. Blanchet 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 U. Blanchet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 2-3 R. Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 U. Blanchet 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Ramanathan 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 U. Blanchet 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 U. Blanchet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 U. Blanchet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 U. Blanchet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Ramanathan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 U. Blanchet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 U. Blanchet 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

COURT 6 – ore 06:00

Billy Harris vs Vadym Ursu



ATP Shanghai Billy Harris [8] Billy Harris [8] 6 6 Vadym Ursu Vadym Ursu 2 4 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Ursu 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 B. Harris 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 V. Ursu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 V. Ursu 15-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 B. Harris 15-0 30-0 ace ace 2-2 → 3-2 V. Ursu 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Ursu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Ursu 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 V. Ursu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 V. Ursu 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 3-1 B. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 V. Ursu 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Harris 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Denis Yevseyev vs Sho Shimabukuro



ATP Shanghai Denis Yevseyev Denis Yevseyev 7 4 1 Sho Shimabukuro [24] Sho Shimabukuro [24] 6 6 6 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-40 1-5 → 1-6 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 D. Yevseyev 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 ace ace 1-2 → 1-3 D. Yevseyev 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Shimabukuro 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 D. Yevseyev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Yevseyev 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Yevseyev 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 2-2 → 3-2 S. Shimabukuro 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 D. Yevseyev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 D. Yevseyev 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 df 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 D. Yevseyev 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Shimabukuro 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Yevseyev 15-0 15-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Alibek Kachmazov vs Alejandro Moro Canas



ATP Shanghai Alibek Kachmazov Alibek Kachmazov 3 2 Alejandro Moro Canas [22] Alejandro Moro Canas [22] 6 6 Vincitore: Moro Canas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Kachmazov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Kachmazov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 A. Moro Canas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Kachmazov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 A. Moro Canas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Kachmazov 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Moro Canas 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Kachmazov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Kachmazov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Kachmazov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Moro Canas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Mattia Bellucci vs Yuta Shimizu