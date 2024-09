Masters 1000 Shanghai: Il Tabellone Principale. Jannik Sinner guida il seeding. Al via altri 8 azzurri con un derby

Masters 1000 Shanghai – Tabellone Principale – parte alta

(1) Jannik Sinner vs Bye

Qualifier vs Taro Daniel

(PR) Pablo Carreno Busta vs Botic van de Zandschulp

Bye vs (31) Tomas Martin Etcheverry

(21) Arthur Fils vs Bye

Roberto Bautista Agut vs Roberto Carballes Baena

Lorenzo Sonego vs Qualifier

Bye vs (14) Ben Shelton

(10) Stefanos Tsitsipas vs Bye

(WC) Kei Nishikori vs Mariano Navone

Luca Nardi vs Alexandre Muller

Bye vs (18) Felix Auger-Aliassime

(29) Matteo Arnaldi vs Bye

Adrian Mannarino vs Qualifier

Thiago Seyboth Wild vs Qualifier

Bye vs (5) Daniil Medvedev

(3) Carlos Alcaraz vs Bye

Juncheng Shang vs (WC) Coleman Wong

(WC) Yibing Wu vs Sumit Nagal

Bye vs (25) Nicolas Jarry

(22) Sebastian Baez vs Bye

Gael Monfils vs Damir Dzumhur

(PR) Marin Cilic vs Arthur Cazaux

Bye vs (16) Ugo Humbert

(11) Tommy Paul vs Bye

Fabio Fognini vs Luciano Darderi

(PR) Reilly Opelka vs Arthur Rinderknech

Bye vs (19) Alejandro Tabilo

(30) Tomas Machac vs Bye

Alejandro Davidovich Fokina vs Qualifier

Qualifier vs Corentin Moutet

Bye vs (8) Casper Ruud

(6) Andrey Rublevvs ByeJakub Mensikvs Pedro MartinezQualifier vs Alexander ShevchenkoBye vs (27) Francisco Cerundolo

(20) Alexei Popyrin vs Bye

Miomir Kecmanovic vs Rinky Hijikata

Zhizhen Zhang vs Zizou Bergs

Bye vs (9) Grigor Dimitrov

(13) Frances Tiafoe vs Bye

Yoshihito Nishioka vs (WC) Yi Zhou

Qualifier vs Roman Safiullin

Bye vs (23) Alexander Bublik

(28) Flavio Cobolli vs Bye

(WC) Stan Wawrinka vs Giovanni Mpetshi Perricard

Alex Michelsen vs (SE) Yunchaokete Bu

Bye vs (4) Novak Djokovic

(7) Taylor Fritz vs Bye

Aleksandar Kovacevic vs Qualifier

Pavel Kotov vs Jiri Lehecka

Bye vs (32) Brandon Nakashima

(17) Jack Draper vs Bye

Jaume Munar vs Hugo Gaston

Christopher O’Connell vs Matteo Berrettini

Bye vs (12) Holger Rune

(15) Lorenzo Musetti vs Bye

David Goffin vs James Duckworth

Qualifier vs Marcos Giron

Bye vs (24) Karen Khachanov

(26) Jordan Thompson vs Bye

Tallon Griekspoor vs Facundo Diaz Acosta

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Alexander Zverev