WTA 1000 di Pechino: Paolini avanza a fatica, Cocciaretto cede alla Mertens

Jasmine Paolini ha inaugurato la sua partecipazione al WTA 1000 di Pechino con una vittoria sofferta contro la danese Clara Tauson. L’azzurra, testa di serie numero 3, ha dovuto sudare per avere la meglio sull’avversaria, imponendosi con il punteggio di 1-6 7-5 6-4 dopo poco più di due ore di gioco.

Al terzo turno sfiderà la polacca Magda Linette n.45 del mondo.

Il primo set è stato un vero e proprio monologo della Tauson, che ha letteralmente dominato i primi minuti di partita. La danese è partita “su una nuvola”, volando rapidamente sul 4-0 e concedendo all’italiana un solo game prima di chiudere la frazione.

Nonostante l’avvio shock, Jasmine ha dimostrato grande maturità non scomponendosi. Nel secondo set, l’azzurra ha alzato il livello del suo gioco, aumentando l’intensità e le variazioni. Questo le ha permesso di portarsi sul 5-1, prima di subire un pericoloso blackout che ha riportato la Tauson in parità sul 5-5. Tuttavia, Paolini è riuscita a trovare il break decisivo nell’undicesimo gioco, approfittando anche di qualche errore di troppo dell’avversaria.

Il terzo set si è rivelato il più equilibrato. Paolini ha dovuto annullare tre palle break in apertura, ma è stata brava a rimanere aggrappata al match. Il momento chiave è arrivato nel nono game, quando Tauson è crollata commettendo tre errori gratuiti che hanno regalato il break decisivo all’italiana.

Nonostante i numeri fossero a favore della Tauson (più game e punti vinti, più palle break sfruttate), Paolini è riuscita a spuntarla grazie alla sua maggiore esperienza ad alti livelli, risolvendo positivamente una partita estremamente complicata.

WTA Beijing Jasmine Paolini [3] Jasmine Paolini [3] 1 7 6 Clara Tauson Clara Tauson 6 5 4 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini 0-15 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

In un altro match intenso e combattuto, Elisabetta Cocciaretto ha ceduto alla belga Elise Mertens con il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-3 dopo quasi due ore e tre quarti di gioco.

Cocciaretto è partita alla grande, portandosi sul 4-0 in una ventina di minuti. Tuttavia, Mertens ha saputo reagire, annullando tre palle per lo 0-5 e infilando un parziale di sei game consecutivi per aggiudicarsi il set.

Nel secondo parziale si è ripetuto uno scenario simile, con l’italiana avanti 4-1. Mertens è riuscita a rimontare fino a procurarsi due match point sul 5-4, ma Cocciaretto li ha annullati con grande coraggio. Nel tie-break, l’azzurra ha mostrato una notevole tenacia, rimontando da 2-5 e annullando un altro match point prima di imporsi per 8-6.

Nel set decisivo, Mertens è partita subito con il break di vantaggio e ha mantenuto alta la concentrazione nei suoi turni di servizio. Cocciaretto non è riuscita a rientrare, cedendo infine per 6-3 con un ulteriore break nel nono gioco.

La belga si qualifica così per il terzo turno del torneo, dove affronterà Cristina Bucsa.

WTA Beijing Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 4 7 3 Elise Mertens [24] Elise Mertens [24] 6 6 6 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Elise Mertens 0-15 0-30 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico