Trofeo Mercadante al Ct Palermo delineate le semifinali

Entra nelle battute calde il 10° torneo internazionale “Trofeo Antonino Mercadante” prova ITF J100 in corso di svolgimento al Ct Palermo.

I due tabelloni del singolare si sono allineati alle semifinali in programma nella mattinata di sabato 28 settembre così come quelle del doppio. Saluta la competizione la beniamina di casa ovvero la 16enne palermitana Alessandra Fiorillo sconfitta con un doppio 6-3 per mano della statunitense Emma Fulvia Wiesenfeld, vincitrice in stagione del J30 di Tirana e finalista lo scorso giugno al J30 armeno di Tsaghkhadzor e poche settimane prima a Le Pontet in Francia.

Sabato 28 settembre la giocatrice statunitense se la vedrà la prima favorita del tabellone ovvero la 17enne lombarda Viola Bedini, n. 243 Itf, che ha lasciato solo tre giochi alla connazionale Sveva Fumagalli.

A giocarsi l’altro posto in finale al torneo intitolato al compianto presidente del Ct Palermo saranno la bulgara Emma Tomova (6-4 7-5 alla serba Jankovic) e la ligure del Tc Santa Margherita Aurora Nosei che ha prevalso per 6-1 6-3 ai danni di Gloria De Santis. Nosei, seconda testa di serie, vanta quest’anno una semifinale in quel di Krakov (J100).

Nel singolare maschile invece il trevigiano Lorenzo Berto ha superato 7-5 6-4 il ravennate del Massalombarda Pietro Ricci. Berto in questa stagione ha incamerato la prova J30 di Banja Luka in Serbia. Sulla sua strada, sabato, ci sarà il lettone Arthurs Zagars numero 407 del ranking under 18.

La seconda semifinale invece la disputeranno il toscano Matteo Gribaldo e la sesta testa di serie vale a dire il transalpino Lenny Couturier.

Gribaldo, dopo una vera e propria maratona, ha avuto ragione del capitolino Jacopo Borsoi, mentre il francese si è imposto 2-6 6-4 6-4 a scapito dello svizzero Noah Karma seconda testa di serie.