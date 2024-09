Alcaraz vince all’esordio nell’ATP 500 di Pechino (Video)

Il prodigio spagnolo Carlos Alcaraz ha iniziato con il piede giusto la sua avventura nell’ATP 500 di Pechino 2024, superando con autorità il francese Giovanni Mpetschi-Perricard con il punteggio di 6-4 6-4. In una performance che ha messo in mostra tutta la sua classe e determinazione, il giovane murciano ha dimostrato di essere pronto per affrontare le sfide della tournée asiatica.

Fin dai primi scambi, Alcaraz ha imposto il suo ritmo, mostrando una concentrazione e una serietà degne di un campione consumato. Il suo approccio mentale è stato impeccabile, confermando la sua costante ricerca dell’eccellenza e la capacità di motivarsi ad ogni nuova sfida.

Nel primo set, il tennista spagnolo ha subito messo pressione sul servizio dell’avversario, ottenendo un break cruciale nelle fasi iniziali. Questa mossa ha segnato il tono del match, permettendo ad Alcaraz di giocare con maggiore tranquillità. Tuttavia, un momento di tensione si è verificato sul 5-4, quando Carlitos si è trovato a fronteggiare un pericoloso 0-40 sul proprio servizio. Con grande sangue freddo e determinazione, è riuscito a ribaltare la situazione, chiudendo il set nonostante due warning ricevuti per time violation.

Il copione non è cambiato nel secondo parziale, con Alcaraz che ha immediatamente strappato il servizio al suo avversario. Questo colpo ha definitivamente minato le speranze di Mpetschi-Perricard, che si è visto costretto a inseguire contro un rivale che non mostrava segni di cedimento.

La solidità mostrata da Alcaraz in questo incontro è di buon auspicio per il prosieguo del torneo. Il murciano sembra aver trovato la giusta formula per affrontare questa importante tappa del circuito, combinando potenza, tattica e maturità.

Con questa vittoria, Carlos Alcaraz si guadagna l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor.

ATP Beijing Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 4 4 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 1-2 → 1-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace ace 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi