Sinner potrebbe non giocare l’ATP 500 di Vienna (di cui è campione in carica)

Ieri abbiamo parlato delle prossime intense settimane che aspettano Jannik Sinner, chiamato a confermare gli eccellenti risultati dello scorso autunno, dove spiccò il volo verso il trono del tennis mondiale. Il n.1 del ranking torna in campo oggi all’ATP 500 di Pechino, di cui è campione in carica, ma l’azzurro potrebbe invece non difendere il titolo conquistato nel 2023 al torneo indoor di Vienna. Infatti sul sito ufficiale dell’Erste Bank Open, al via il 19 ottobre, Sinner non figura nella lista dei giocatori presenti. Troviamo (in ordine di ranking) Zverev, Medvedev, Fritz, Dimitrov, De Minaur, Paul, Tiafoe, Korda, Musetti, Draper, Popyrin e poi via gli altri. Non c’è traccia del campione in carica azzurro.

Ovviamente mancano ancora più di tre settimane e le cose possono cambiare, ma al momento, a giudicare dal torneo austriaco, Jannik non si è iscritto all’evento e quindi non dovrebbe difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno. Una scelta che, come analizzavamo ieri, potrebbe essere dettata dalla voglia di arrivare al massimo ai due grandi appuntamenti di fine stagione, ATP Finals e Davis Cup, e magari ben figurare anche a Paris-Bercy, dove lo scorso anno Jannik non scese in campo dopo aver fatto le “ore piccole” contro McDonald nel suo match di secondo turno.

Marco Mazzoni