Combined Beijing: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo anche Sinner e Cobolli. Si ritirano Dimitrov e Struff dalla parte di Jannik (LIVE)

Il torneo ATP 500 Pechino 2024 ha subito due ritiri molto significativi dell’ultimo minuto, dopo che sia Grigor Dimitrov che Jan-Lennard Struff hanno annunciato di non essere in condizioni adatte per competere. Sia il bulgaro che il tedesco si trovavano nella parte del tabellone di Jannik Sinner, che vede ora come loro sostituti rispettivamente Arthur Rinderknech e Roman Safiullin.

Lo spot di Sinner

(1) Jannik Sinner vs Nicolas Jarry

(LL) Roman Safiullin vs (WC) Stan Wawrinka

Jiri Lehecka vs Pedro Martinez

(Q) Roberto Bautista Agut vs (LL) Arthur Rinderknech

WTA Beijing Camila Osorio Camila Osorio 1 6 6 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 6 3 3 Vincitore: Osorio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Camila Osoriovs Ajla Tomljanovic

Yi Zhou vs Pavel Kotov



ATP Beijing Yi Zhou Yi Zhou 6 3 5 Pavel Kotov Pavel Kotov 1 6 7 Vincitore: Kotov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Y. Zhou 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Y. Zhou 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Y. Zhou 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-4 → 3-5 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Kotov 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Zhou 30-40 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Y. Zhou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 Y. Zhou 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Jannik Sinner vs Nicolas Jarry



ATP Beijing Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 0 4 Nicolas Jarry • Nicolas Jarry 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Jarry 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jannik Sinner vs Nicolas Jarry (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Yafan Wang vs Ashlyn Krueger (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Lotus – ore 05:00

Adrian Mannarino vs Lorenzo Sonego



ATP Beijing Adrian Mannarino Adrian Mannarino 1 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 2 3 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Viktorija Golubic vs Xiyu Wang (Non prima 07:00)



WTA Beijing Viktorija Golubic Viktorija Golubic 7 0 6 Xiyu Wang Xiyu Wang 6 6 3 Vincitore: Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Xiyu Wang 40-A 0-0 → 1-0

Elena-Gabriela Ruse vs Sijia Wei



WTA Beijing Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 15 2 Sijia Wei • Sijia Wei 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Sijia Wei 0-15 15-15 2-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sijia Wei 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sijia Wei 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Anna Blinkova vs Karolina Muchova



Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka vs Pedro Martinez (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Moon – ore 05:00

Xinxin Yao vs Cristina Bucsa



WTA Beijing Xinxin Yao Xinxin Yao 0 3 2 0 Cristina Bucsa Cristina Bucsa 0 6 6 0 Vincitore: Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Xinxin Yao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Xinxin Yao 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Xinxin Yao 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Xinxin Yao 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Xinxin Yao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Xinxin Yao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Xinxin Yao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Xinxin Yao 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Xinxin Yao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Arina Rodionova vs Elisabetta Cocciaretto



WTA Beijing Arina Rodionova Arina Rodionova 6 4 3 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 4 6 6 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Arina Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Arina Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Arina Rodionova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Arina Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Arina Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Arina Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Arina Rodionova 0-15 15-15 15-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Arina Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Arina Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Arina Rodionova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 3-3 Arina Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Arina Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Arina Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Ye-Xin Ma vs Irina-Camelia Begu



WTA Beijing Ye-Xin Ma • Ye-Xin Ma 30 6 4 Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 0 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 4-4 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Zarina Diyas vs Mananchaya Sawangkaew



Il match deve ancora iniziare

Brad Drewett – ore 05:00

Moyuka Uchijima vs Han Shi



WTA Beijing Moyuka Uchijima Moyuka Uchijima 0 6 6 0 Han Shi • Han Shi 0 3 4 0 Vincitore: Uchijima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Han Shi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Han Shi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Han Shi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Han Shi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Han Shi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Han Shi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Han Shi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Han Shi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Han Shi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Han Shi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Han Shi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Xinyu Gao vs Sara Sorribes Tormo



WTA Beijing Xinyu Gao Xinyu Gao 0 7 5 4 Sara Sorribes Tormo • Sara Sorribes Tormo 0 6 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Sorribes Tormo 4-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Xinyu Gao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Xinyu Gao 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Xinyu Gao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Xinyu Gao 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Xinyu Gao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Xinyu Gao 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Xinyu Gao 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Xinyu Gao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 3-3* 4-3* 4*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Xinyu Gao 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Xinyu Gao 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Sara Sorribes Tormo 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Xinyu Gao 15-0 30-0 3-3 → 4-3 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Xinyu Gao 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Xinyu Gao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Anna Bondar vs Jaqueline Cristian



Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor vs Miomir Kecmanovic



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 05:00

Meiling Wang vs Jana Fett



WTA Beijing Meiling Wang Meiling Wang 0 3 4 0 Jana Fett Jana Fett 0 6 6 0 Vincitore: Fett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Meiling Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jana Fett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Meiling Wang 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Meiling Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Meiling Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Meiling Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jana Fett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Meiling Wang 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Jana Fett 3-3 Jana Fett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Meiling Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jana Fett 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Meiling Wang 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Jana Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Meiling Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Harriet Dart vs Clara Tauson



WTA Beijing Harriet Dart Harriet Dart 7 4 1 Clara Tauson Clara Tauson 5 6 6 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Harriet Dart 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Harriet Dart 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Harriet Dart 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 4-3 → 4-4 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 05:00

Kimberly Birrell vs Kamilla Rakhimova



WTA Beijing Kimberly Birrell Kimberly Birrell 0 2 4 0 Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 0 6 6 0 Vincitore: Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kimberly Birrell 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Kimberly Birrell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Yufei Ren vs Nadia Podoroska



WTA Beijing Yufei Ren Yufei Ren 0 4 2 0 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 0 6 6 0 Vincitore: Podoroska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Yufei Ren 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Yufei Ren 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Yufei Ren 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Yufei Ren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yufei Ren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Yufei Ren 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Yufei Ren 15-0 A-40 2-3 → 3-3 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Yufei Ren 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Yufei Ren 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Roberto Carballes Baena / Pablo Carreno Busta vs Harri Heliovaara / Henry Patten (Non prima 08:00)