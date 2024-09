ATP 500 Tokyo: Arnaldi e Bellucci sconfitti all’esordio

Due sconfitte per i due azzurri impegnati nella notte all’ATP 500 di Tokyo. In apertura di programma nella capitale giapponese, sia Matteo Arnaldi che Mattia Bellucci sono usciti di scena con due sconfitte piuttosto nette, per mano rispettivamente di Tommy Paul e Jack Draper.

Arnaldi è stato battuto da Tommy Paul per 6-3 6-2 in un’ora e otto minuti di gioco, un punteggio che rispecchia la superiorità complessiva del n.13 del mondo sui campi in cemento Outdoor, la condizione che predilige, e che gli ha permesso di dominare il match, con i colpi d’inizio gioco e negli scambi. Lo statunitense ha perso solo 2 punti sulla seconda di servizio, un dato questo che ben spiega come il ligure sia stato poco efficace in risposta (non ha avuto alcuna palla break in tutto l’incontro). Netta anche la differenza in vincenti ed errori tra i due: ampiamente positivo quello di Paul (17 vincenti e 8 errori), assai negativo per Arnaldi (5-13).

Arnaldi è subito in difficoltà al servizio, concede una palla break in apertura ma si salva, però non riesce a stoppare l’aggressività del rivale sull’1 pari, troppi errori e Paul si prende il break. Lo statunitense è perfetto nei suoi game, mentre Arnaldi subisce il secondo break sul 5-3 alla seconda chance, per 6-3 che chiude il parziale.

La musica non cambia nel secondo set: Paul comanda e Arnaldi non trova la chiave per cambiare l’inerzia dell’incontro. Inizia meglio al servizio Matteo, regge nella prime fasi ma sul 3-2 Paul incappa in un pessimo turno di battuta, ceduto a zero. Tommy chiude per 6-2 con un altro break nell’ottavo game.

ATP Tokyo Tommy Paul [5] Tommy Paul [5] 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 3 2 Vincitore: Paul

Statistiche 🇺🇸 T. Paul 🇮🇹 M. Arnaldi Punteggio servizio 319 217 Ace 3 0 Doppi falli 0 2 Percentuale prime di servizio 59% (24/41) 61% (33/54) Punti vinti con la prima 71% (17/24) 48% (16/33) Punti vinti con la seconda 88% (15/17) 52% (11/21) Palle break salvate 0% (0/0) 33% (2/6) Giochi di servizio giocati 8 9 Punteggio risposta 210 41 Punti vinti in risposta sulla prima 52% (17/33) 29% (7/24) Punti vinti in risposta sulla seconda 48% (10/21) 12% (2/17) Palle break convertite 67% (4/6) 0% (0/0) Giochi di risposta giocati 9 8 Punti vinti a rete 69% (9/13) 50% (2/4) Vincenti 17 5 Errori non forzati 8 13 Punti vinti al servizio 78% (32/41) 50% (27/54) Punti vinti in risposta 50% (27/54) 22% (9/41) Punti totali vinti 62% (59/95) 38% (36/95) Velocità massima servizio 221 km/h 208 km/h Velocità media prima di servizio 195 km/h 187 km/h Velocità media seconda di servizio 153 km/h 157 km/h

Sconfitta netta anche per Mattia Bellucci, che in 70 minuti si è inchinato alla maggior potenza e consistenza di Jack Draper, recente semifinalista a US Open. Il britannico ha vinto meritatamente per 6-4 6-2, praticamente imprendibile nei suoi game di servizio. Draper ha perso solo 3 punti con la prima di battuta in campo e 5 con la seconda, di fatto inattaccabile per il tennis ricco di variazioni ma un po’ leggero del lombardo. 23 vincenti e 15 errori per Jack, saldo negativo per Mattia (12-25).

Bellucci entra nel match con buon piglio, cerca i suoi schemi offensivi e di cambiare continuamente il ritmo della palla, e nei primi turni di battuta riesce a reggere la potenza del rivale. Fino al 2 pari, quando Draper è molto aggressivo e si porta 15-40. Bellucci salva la prima palla break, ma sulla seconda commette un doloroso doppio fallo che manda al comando il britannico. Non mollerà più la presa: Draper non concede niente e chiude il set per 6-4.

Nel secondo parziale Bellucci vince il suo primo turno di servizi ai vantaggi, con fatica ma regge. Purtroppo sull’1 pari – nonostante un Ace – va di nuovo sotto e Draper si prende il break sul 30-40, per il 2-1. È l’allungo decisivo: il campione del Queen’s tiene in mano l’iniziativa, nei suoi game è inattaccabile, mentre in risposta sul 3-1 si porta di potenza 0-40. Bellucci salva le prime due chance, ma capitola sulla terza, per il 4-1. Draper chiude la pratica con un Ace, per il 6-2 conclusivo.

ATP Tokyo Jack Draper Jack Draper 6 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 4 2 Vincitore: Draper