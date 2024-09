ATP 500 Pechino e Tokyo e WTA 1000 Pechino: Sinner parte alla difesa del titolo: per i bookie esordio a bassa quota contro Jarry

Dopo la vittoria dell’US Open, Jannik Sinner torna in campo nell’Atp di Pechino, torneo vinto lo scorso anno. Per il numero uno del mondo l’esordio sarà contro il cileno Nicolas Jarry, avversario alla portata secondo i bookmaker: si gioca infatti a 1,04 il successo dell’azzurro, contro l’11 del colpo sudamericano, riferisce Agipronews.

Sinner favorito per la vittoria del primo parziale, a 1,09, mentre la vittoria per 2-0 è in pole a 1,18 sul 2-1 dato a 4.60. Sinner è anche il favorito per il bis, a 2,75, stessa quota del rivale numero uno, Carlos Alcaraz, con i due che potranno scontrarsi solo in un’eventuale finale. Paga invece a 7 Danil Medvedev, seguito a 13 dal connazionale Andrey Rublev. Più lontano, a 26, Lorenzo Musetti, seguito da Flavio Cobolli visto a 51 volte la posta.

ATP 500 Pechino – WTA 1000 Pechino – il programma di domani

Capital Group Diamond – ore 05:00

Camila Osorio vs Ajla Tomljanovic

Yi Zhou vs Pavel Kotov

Jannik Sinner vs Nicolas Jarry

Yafan Wang vs Ashlyn Krueger (Non prima 13:00)

Alexander Bublik vs Flavio Cobolli

Lotus – ore 05:00

Adrian Mannarino vs Lorenzo Sonego

Viktorija Golubic vs Xiyu Wang (Non prima 07:00)

Elena-Gabriela Ruse vs Sijia Wei

Anna Blinkova vs Karolina Muchova

Jiri Lehecka vs Pedro Martinez (Non prima 13:00)

Moon – ore 05:00

Xinxin Yao vs Cristina Bucsa

Arina Rodionova vs Elisabetta Cocciaretto

Ye-Xin Ma vs Irina-Camelia Begu

Zarina Diyas vs Mananchaya Sawangkaew

Brad Drewett – ore 05:00

Moyuka Uchijima vs Han Shi

Xinyu Gao vs Sara Sorribes Tormo

Anna Bondar vs Jaqueline Cristian

Tallon Griekspoor vs Miomir Kecmanovic

Court 3 – ore 05:00

Meiling Wang vs Jana Fett

Harriet Dart vs Clara Tauson

Court 5 – ore 05:00

Kimberly Birrell vs Kamilla Rakhimova

Yufei Ren vs Nadia Podoroska

Roberto Carballes Baena / Pablo Carreno Busta vs Harri Heliovaara / Henry Patten (Non prima 08:00)

Felix Auger-Aliassimevs Yoshihito NishiokaReilly Opelkavs Ben SheltonTaylor Fritzvs Arthur FilsMarin Cilicvs Kei Nishikori(Non prima 11:00)Casper Ruudvs Jordan Thompson

KINOSHITA GROUP ARENA – ore 04:00

Tommy Paul vs Matteo Arnaldi

Alex Michelsen vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 05:30)

Frances Tiafoe vs Brandon Nakashima

Alejandro Tabilo vs Holger Rune

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

COURT 1 – ore 04:00

Jack Draper vs Mattia Bellucci

Alexei Popyrin vs Tomas Machac

Tomas Martin Etcheverry vs Christopher O’Connell

Ariel Behar / Robert Galloway vs Adam Pavlasek / Jean-Julien Rojer