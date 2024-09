Osaka domina, Bronzetti e Trevisan salutano Pechino (Video)

Il WTA 1000 di Pechino si tinge subito di delusione per i colori azzurri. Lucia Bronzetti e Martina Trevisan escono di scena al primo turno, sconfitte rispettivamente da Naomi Osaka e Taylor Townsend.

Nel prossimo turno Osaka se la vedrà con la kazaka Yulia Putintseva, mentre per Bronzetti e Trevisan è già tempo di voltare pagina e guardare ai prossimi impegni del tour asiatico.

La romagnola Bronzetti si è arresa alla ex numero uno del mondo Osaka con un netto 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Un risultato forse troppo severo considerando l’andamento del match, ma che riflette la maggiore incisività della giapponese nei momenti chiave.

Bronzetti ha avuto le sue chance, soprattutto nel primo set, ma ha pagato a caro prezzo la scarsa concretezza sulle palle break: ne ha convertita solo una su sette. Dall’altra parte della rete, Osaka ha mostrato una ritrovata solidità al servizio (8 ace e 79% di punti vinti con la prima) che fa ben sperare dopo il recente cambio di coach e l’arrivo di Patrick Mouratoglou nel suo team.

Dopo un avvio equilibrato, Bronzetti era riuscita a strappare il servizio a Osaka nel quinto game del primo set. Un vantaggio effimero, subito vanificato dal controbreak immediato della nipponica. Sul 3-3, l’azzurra ha mancato due ghiotte opportunità per riportarsi avanti, subendo invece il break decisivo nel game successivo. Da lì in poi Osaka ha preso il largo, chiudendo il primo set 6-3 e dominando il secondo con un eloquente 6-1.

WTA Beijing Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 3 2 0 Naomi Osaka • Naomi Osaka 0 6 6 0 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Naomi Osaka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Naomi Osaka 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Non è andata meglio a Martina Trevisan, sconfitta dalla statunitense Taylor Townsend col punteggio di 6-2 4-6 6-3 in poco più di due ore. La toscana non è riuscita a dare continuità alle buone prestazioni di Guadalajara, arrendendosi alla potenza dell’americana numero 52 del ranking.

Dopo un primo set a senso unico in favore di Townsend, Trevisan ha avuto il merito di reagire nel secondo parziale. Bravissima a sfruttare la prima palla break dell’incontro nel terzo game, l’azzurra è riuscita a difendere il vantaggio fino alla fine del set, pareggiando i conti.

L’illusione è proseguita in avvio di terzo set, con Trevisan capace di strappare nuovamente il servizio all’avversaria. Ma proprio nel momento più importante del match è arrivato il black-out: Townsend ha infilato tre game consecutivi, complici anche quattro doppi falli della toscana, ribaltando definitivamente l’inerzia della partita.

WTA Beijing Martina Trevisan Martina Trevisan 2 6 3 Taylor Townsend Taylor Townsend 6 4 6 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi