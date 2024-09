Finale femminile nell’Itf del Forte Village

Julie Struplova vince il tabellone femminile del primo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

In finale, si sono sfidate le prime due teste di serie. Vittoria per la ceca, numero 2, che ha conquistato il titolo battendo 5-7, 7-6(5), 6-2 in rimonta Nuria Brancaccio, testa di serie numero 1.

Oggi sono iniziate le qualificazioni maschili del secondo torneo. Domani, via alle qualificazioni femminili.