Laver Cup, Team Europe tra risate e promesse: Dimitrov protagonista involontario

L’atmosfera alla conferenza stampa della Team Europe, alla vigilia della settima edizione della Laver Cup, era decisamente rilassata e giocosa. L’evento ha preso una piega inaspettata quando un giornalista ha deciso di chiedere a Grigor Dimitrov del suo recente “strip-tease” durante un’esibizione con Novak Djokovic all’inizio della settimana.

“Speravo che non ne avreste parlato,” ha risposto Dimitrov tra le risate generali. Il tennista bulgaro ha poi aggiunto diplomaticamente: “Lascio decidere ai ragazzi cosa vogliono che faccia. No, ci siamo divertiti molto con Novak.”

Ma è stato Alexander Zverev a cogliere la palla al balzo, trasformando il momento in una promessa scherzosa: “Se vinciamo, Grigor si spoglia completamente, solo per le fan femminili. E per Bjorn (Borg),” ha dichiarato il tedesco, scatenando l’ilarità della sala stampa.

Dimitrov, mostrando un notevole senso dell’umorismo, ha prontamente risposto: “Senza la maglietta va bene,” accompagnando la battuta con un sorriso.

Questo scambio di battute non solo ha alleggerito l’atmosfera della conferenza stampa, ma ha anche mostrato il lato più umano e divertente dei campioni. La complicità e il buonumore all’interno della squadra europea sono evidenti, elementi che potrebbero rivelarsi preziosi durante la competizione.

La Laver Cup che si sta disputando in questi giorni, nota per il suo formato unico che mescola competizione e spettacolo, sembra aver trovato nei membri della Team Europe degli ottimi ambasciatori di questo spirito. L’episodio, pur nella sua leggerezza, sottolinea come questi eventi siano un’opportunità per i tifosi di vedere i loro beniamini sotto una luce diversa, più rilassata e spontanea.





Francesco Paolo Villarico